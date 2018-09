Previa Brighton - Fulham: viejos conocidos de la Championship

Brighton y Fulham se verán las caras en la cuarta jornada de la Premier League, la última antes del primer parón de selecciones de la temporada. Ambos equipos están empatados a tres puntos en la clasificación, han ganado un partido y han perdido los otros dos. Tanto los de Hughton y los de Jokanovic buscarán la segunda victoria de la temporada para marcharse contentos al parón y no estar tan presionado en la quinta jornada en dos semanas.

El Brighton buscará la segunda ante su público

Los de Hughton no han empezado muy bien la temporada, tan solo han sumado tres puntos y están en duodécimo lugar en la clasificación. El Brighton cayó derrotado en su primer partido de la temporada ante el Watford por 2-0 fuera de casa. La única victoria hasta el momento la lograron frente al Manchester United por 3-2 en su estadio, probablemente esta victoria sea una de las más importantes de la temporada para el equipo. Sin embargo, el equipo volvió a caer derrotado pero esta vez fue en Anfield ante el Liverpool y por tan solo 1-0, los de Hughton jugaron un gran partido pero no fue suficiente para salir con puntos.

Entre semana llegó una nueva derrota para el equipo, cayeron eliminados de la Carabao Cup ante el Southampton con una derrota ante su afición por 0-1. Tras esta segunda derrota consecutiva por la mínima los locales buscarán seguir con su buena racha como local en la Premier League y hacerse con la victoria. El Brighton será el favorito a llevarse la victoria a pesar de tener las bajas de Andone, Dunk, Izquierdo y Bruno. Algo que no sea una victoria será un mal resultado para el equipo de Hughton, que se iría con la cabeza baja al primer parón de selecciones de la temporada.

El Fulham llega con confianza

Tras dos derrotas ante rivales ciudadanos, los de Jokanovic lograron la primera victoria y los tres primeros puntos de la temporada la pasada jornada ante el Burnley en Craven Cottage. El Fulham jugó un gran partido y aprovechó las rotaciones de un Burnley que llegaba desgastado tras el partido de Europa League para llevarse un gran triunfo por 4-2. Esta primera victoria de la temporada fue muy importante para ellos ya que se habían llevado dos golpes muy duros en la dos primeras jornadas. Los de Jokanovic cayeron en casa en la jornada inaugural ante el Crystal Palace contra todo pronóstico por 0-2. A eso le siguió otra derrota ante otro rival ciudadano como el Tottenham. La temporada de regreso a la Premier League no comenzó bien pero con estos tres puntos ante el Burnley el equipo ha recuperado la confianza.

Los de Jokanovic, al contrario que el Brighton, lograron avanzar a la siguiente ronda en la Carabao Cup al derrotar por 2-0 en su feudo al Exter City. El Fulham tratará de volver a meter miedo a la defensa rival con los tres grandes delanteros que tiene como son Schürrle, Vietto y Mitrovic y llevarse la tercera victoria de forma consecutiva. Los de Jokanovic han armado un gran equipo para esta temporada y necesitan buenos resultados pronto para no despertar dudas. El técnico serbio tendrá que lidiar con las bajas de Ream, Ayité y Kebano. El autor del gol del ascenso, Tom Cairney, será duda de última hora pero lo más probable es que el número diez del Fulham no juegue y termine de recuperarse de su leve lesión para estar al cien por cien en el parón. Los de Jokanovic llegan con confianza tras dos victorias y tratarán de seguir sumando puntos en esta Premier League y no irse al parón con una derrota.

Cara a cara

Los dos equipos tan solo se han visto las caras en tres ocasiones en toda su historia. El Fulham ganó el primer partido entre ambos equipos en un amistoso de pretemporada por 3-0. Sin embargo, el Brighton se llevó la victoria en los otros dos partidos, los dos oficiales, en la Championship. Los de Hughton ganaron por 2-1 en su feudo y se llevaron una gran victoria por 1-2 de Craven Cottage que posteriormente iba a ser clave para ellos de cara al ascenso directo. Este será el primer partido en el que ambos clubes se enfrenten en la Premier League.

Árbitro

Lee Probert será el encargado de repartir justicia en este partido y le acompañarán como jueces de línea Simon Beck y Andy Garratt. El cuarto árbitro será Tony Harrington. Los cuatro jueces buscarán pasar desapercibidos y no ser protagonistas en este encuentro.