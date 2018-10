Previa Chelsea - Bournemouth: con sed de revancha

La “revolución Sarri” llegó a Stamford Bridge en busca de volver a darle al Chelsea un protagonismo que había perdido en la última temporada. Si bien Antonio Conte le dio un título de Premier League en su primer año al mando, y en la campaña anterior se marchó con una FA Cup, lo cierto es que se notaba que su mejor momento había pasado, luego de diversas discusiones con la dirigencia del club, además de no guardar una buena relación con varios de los referentes de la plantilla tras el episodio con Diego Costa, en el que el entrenador buscó insistentemente la salida del delantero.

Con el nuevo estilo que pregona Maurizio Sarri, se puede ver a un Chelsea mucho más agresivo en la zona ofensiva, llegando con varios futbolistas hasta el área rival. Prueba de ello es, por ejemplo, que uno de los jugadores más peligrosos de estas primeras tres jornadas haya sido Marcos Alonso, defensor lateral, o que N’Golo Kanté llegue en reiteradas ocasiones a zona de gol.

De todas formas, este sábado tendrán un duro enfrentamiento ni más ni menos que ante el siempre difícil Bournemouth, que buscará darle un golpe que, además, deposite a los ‘Cherries’ en la zona alta de la tabla de posiciones, donde buscarán mantenerse por el resto de la temporada. Seguramente todos los fanáticos de Chelsea recuerden el 0-3 que sufrieron en casa durante el último enfrentamiento, por lo que los ‘Blues’ saldrán con deseos de revancha, así que el espectáculo puede estar garantizado en esta nueva jornada de Premier League.

A por el pleno de victorias

Eden Hazard y Mateo Kovacic podrían tener su debut como titulares en Stamford Bridge este sábado. Si bien ambos comenzaron el encuentro ante Newcastle en la semana pasada, lo cierto es que poder hacerlo ante su público por primera vez en la temporada será algo muy especial.

Por otra parte, quien continúa fuera de la acción es Cesc Fabregas, quien padece una lesión en su rodilla y será el único jugador no disponible para la convocatoria de Maurizio Sarri.

En busca del golpe

Luego de los diez cambios que realizó para enfrentar al MK Dons por la Carabao Cup, Eddie Howe regresa a su once básico. Jefferson Lerma y Diego Rico hicieron su debut en ese encuentro y podrían repetir ante Chelsea, gracias a su buen rendimiento, mientras que Junior Stanislas y Kyle Taylor no estarán disponibles, además de aquellos que aún no se hayan recuperado al completo del partido entresemana.

Historial

Por Premier League, estos equipos se han enfrentado en seis ocasiones, con cuatro triunfos de Chelsea y dos de Bournemouth. El último duelo también fue en Stamford Bridge y fue victoria por 3-0 para los de Howe.

La palabra de los entrenadores

Maurizio Sarri habló sobre su relación con Eddie Howe, próximo rival: “Lo conozco muy bien, creo que es un joven entrenador muy interesante y que marcará al fútbol inglés en el futuro. Son unos oponentes muy peligrosos”.

Al respecto de Cesc Fabregas, el italiano comentó que “está trabajando en agua, confiamos que la próxima semana podrá estar trabajando en el campo”.

Eddie Howe, por su parte, reconoció la dificultad de su próximo rival: “Sabemos cuán difícil será este partido, pero confiamos en poder mantener el momento de lo que ha sido un inicio realmente positivo”.

“Hemos tenido grandes partidos ante Chelsea y realmente los hemos disfrutado, eso debería inspirar a los jugadores,” cerró el entrenador.

Árbitro

Lee Mason será la autoridad máxima dentro del campo de juego, asistido por Matthew Wilkes y Marc Perry. David Coote estará oficiando como cuarto árbitro.

Posibles alineaciones