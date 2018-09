Dardai: "Necesitamos ser atrevidos"

La jornada 2 de la Bundesliga nos traerá un partido muy interesante. Hertha BSC viajará a Gelsenkirchen para visitar al Schalke 04 en el Veltins Arena.

El cuadro de la capital alemana está motivado por el buen inicio de temporada. Pal Dardai – técnico del club berlinés – habló sobre el complicado partido de este fin de semana. “Schalke querrá ganar porque no pudieron hacerlo la semana pasada. Nosotros también queremos ganar, necesitamos ser atrevidos y jugar valientemente”.

Aún no hay plantilla completa. El DT del Hertha descartó al delantero alemán Davie Selke (quien se recupera de una operación) y al holandés Derrick Luckassen (recién fichado esta semana) para el partido en Gelsenkirchen. “Davie está listo y quiere jugar. Sin embargo no queremos tomar ningún riesgo y no formará parte la convocatoria. Derrick ha tenido un buen inicio en el club pero probablemente tampoco jugará”. Tampoco harán el viaje con el equipo Vladimir Darida, Mathiew Leckie y Peter Pekarik, quienes no entrenaron durante toda la semana y aún no hay fecha definida para su reincorporación a los trabajos.

Un hombre clave para die Alte Dame es su capitán Vedad Ibisevic, a quien Dardai alabó por su buen arranque de temporada. “Su deseo y su lenguaje corporal lo convierten en un hombre extremadamente importante para nosotros. Es fantástico que ya anotó en liga y en copa”.

El técnico húngaro también confirmó que Marko Grujic – otro de los refuerzos del verano – podría tener su primer partido como titular. “Marko tiene una actitud similar a Ibisevic. Podría estar en el once inicial”.

Doménico Tedesco - director técnico del Schalke 04 - habló sobre sus rivales. "Hertha ha tenido una buena preparación y arrancó bien la temporada. Tenemos mucho que hacer para obtener un buen resultado en este partido, es un equipo mucho más estable en comparación con el del año pasado".