Previa Stuttgart – Bayern Múnich: Korkut confía en poder mantener su invicto de local

Stuttgart y Bayern Múnich disputarán este sábado uno de los duelos más atrayentes de la segunda jornada de la temporada 2018-19 de la Bundesliga. Ambos, con arranques distintos en el debut el fin de semana pasado con suertes dispares para estos conjuntos, el Stuttgart cayó en su visita a Maguncia por la minima diferencia de 1-0, mientras que el vigente Campeón arrancó con el pie derecho la defensa del título con un categórico triunfo de 3-1 ante el Hoffenheim.

Si bien apenas se disputará la segunda fecha del campeonato, donde la mayoría de los equipos recién se van soltando luego de sus respectivas pretemporadas, sumar la mayor cantidad de puntos desde el arranque es muy importante para ir ganando confianza e ir afianzándose entre los primeros lugares de la clasificación.

El conjunto local fue una de las revelaciones de la pasada temporada ya que luego de volver de la segunda división culminaron el torneo nada más y nada menos que en el séptimo lugar de la tabla con 51 unidades, quedando muy cerca de poder disputar la UEFA Europa League.

Los dirigidos por el turco Tayfun Korkut, a pesar de la derrota en el primer partido, querrán repetir lo hecho en la pasada campaña, mantener el buen nivel y lograr ubicarse entre los primeros lugares para asi poder tener la posibilidad de competir en torneos europeos, y que mejor prueba que enfrentar en el primer partido en condición de local al último campeón.

“Vamos a dar todo”

Korkut fue claro y expresó en conferencia de prensa en la previa al partido que su equipo hará todo lo posible para obtener un resultado favorable. Con él a la cabeza, el Stuttgart se mantiene invicto jugando en su estadio, debido a que desde su llegada al club, en enero pasado, han registrado cuatro victorias y tres empates. El entrenador reconoció que no será un partido fácil, pero que confía en que el apoyo de sus aficionados puede ser muy importante para obtener un resultado favorable, “Será un juego complicado, pero jugamos en casa y contamos con el apoyo de nuestros fans, vamos a dar todo”, afirmó.

Al mismo tiempo, insistió que mantener el invicto de local es también un objetivo importante, “Tenemos un equipo preparado, ansioso y con muchas ganas, que hará todo lo posible para mantener el invicto de local”, expresó. Con respecto al onceno titular el entrenador reveló que tiene a la mayoría de sus dirigidos disponibles, incluyendo al Campeón del Mundo, Benjamin Pavard. La única baja en principio sería la de Alexander Meyer. “En el entrenamiento hay una competencia positiva, todos están en buena forma y quieren jugar, eso es lo que demostraron. Tenemos oportunidades de realizar cambios en la alineación inicial”, declaró, reconociendo que habrá variantes con respecto al equipo que presentó en la primera jornada.

Tayfun Korkut en conferencia de prensa / FOTO: VfB Stuttgart

Por su parte, los dirigidos desde esta temporada por el croata Niko Kovac querrán seguir manteniendo esa hegemonía en la Bundesliga y sumar de a tres como en el primer juego.

“Queremos ganar allí, pero no será fácil”

Niko Kovac también charló en conferencia de prensa en la previa y declaró cual es el objetivo principal de su equipo de cara al partido de este sábado, `ganar´, sin embargo, reconoció al mismo tiempo que es un campo difícil y que para lograr su objetivo deberán trabajar el doble. “Queremos ganar allí, pero no será fácil, vamos a tener que esforzarnos más”, afirmó.

Niko Kovac en la previa / FOTO: FC Bayern

Con vistas a la formación que presentará para dicho encuentro, reveló tener una idea pero no quiso hacerlo público, “Tengo una idea, pero no la compartiré en público, veremos que pasa mañana (sábado)”, acotó. A su vez, haciendo referencia al último encuentro disputado entre ambos conjuntos indicó que sus dirigidos tienen una cuenta pendiente tras la sufrida derrota 4-1 como local en el último encuentro de la temporada anterior. “Mis jugadores estarán motivados para arreglar eso. Pero tenemos que trabajar, hablando no se gana nada”, culminó el entrenador.

El último encuentro disputado entre ambos en el Mercedes-Benz Arena fue en diciembre del año pasado, con victoria a favor de los muniqueses por la minima diferencia de 1-0.

