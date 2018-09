Bayern Munich: un monólogo para una nueva victoria ante el Stuttgart

Aplausos bajan desde las tribunas del Mercedes-Benz Arena por parte de la hinchada local para el equipo de Niko Kovac. Aplausos de impotencia y de respeto por un golazo con una gran asistencia de taco de Robert Lewandowski para Thomas Müller. Aplausos para un equipo que maneja con el dedo la Bundesliga desde hace seis temporadas y que, parece, no tendrá rival en su carrera al título. Eso sí, el planteamiento del técnico local, Tayfun Korkut, tampoco ayudó a que su equipo pudiera mostrar algo en el encuentro.

Una receta que nunca da resultado

Foto: Getty images

El Stuttgart demostró por enésima vez que si un equipo busca jugar a no jugar, es decir cortar el partido con faltas o cerrar sus líneas para que no le puedan entrar fácilmente, no se logrará nada. ¿Cuantas veces se ha visto un partido donde un equipo inferior intenta mostrar orden táctico para frenar a un equipo superior y salir victorioso? Muy pocas veces. Es cierto que existen casos, pero estos son especiales.

Algo también frustrante para cualquier apasionado al fútbol es ver que un equipo con potencial de ataque o de hacerle daño a su rival retrase sus líneas y respete de más al rival. Seguramente fue un planteamiento del técnico y no decisión de los jugadores, pero el Stuttgart demostró que podía faltarle al restpo al todopoderoso Bayern. Desbordes de Maffeo que pudo entrar al área rival con peligro, una velocidad e inteligencia de Didavi que puso en aprietos al equipo rival, pero tristemente estos apuntes solo se quedarán en eso, apuntes.

¿Algo para agregar a un equipo consolidado?

Foto: @FCBayernES

¿Y qué decir del Bayern? ¿Que su impecable defensa es la columna vertebral de un equipo sólido? Seguramente, pero en este partido su rival hizo cuatro tiros pero ninguno al arco. ¿Podemos decir que el Bayern tiene un mediocampo de ensueño? Probablemente, aunque el que formó Kovac en su noche en Stuttgart probablemente no sea el mismo a la hora de enfrentar otros equipos de mayor calibre. ¿Su delantera tiene dos extremos infernales y un killer en punta? Sí, Lewandowski es un killer, pero Robben y Ribery están de salida y el partido del francés fue bastante flojo.

Para cambiar un poco el discurso, se podría decir que el equipo de casa le plantó una muralla en los primero 35 minutos de juego y el actual campeón alemán tuvo que darle varias vueltas al juego para poder encontrar un espacio que Leon Goretzka aprovechó de la mejor manera. Después fue un monólogo del equipo visitante y el juego terminó rápidamente. Así ha sido la Bundesliga en los últimos años y parece que por ahora seguirá igual.

Un Mercedes que se manejó como un Fiat

Foto: Getty images

Recordando la curiosa frase de Zlatan Ibrahimovic en Barcelona cuando dijo que no se podía tener un Ferrari para manejarlo como a un Fiat, eso parece que es lo que pasa con el Stuttgart. Desde la camiseta, pasando por los carteles del estadio y terminando con el nombre de la plaza donde se disputó este juego, se puede entender que el Stuttgart vive y muere por Mercedes, pero para eso hay que tener un poco de sentido de pertenencia con el equipo y los que lo representan.

Ya es la segunda fecha consecutiva en la que pierde el equipo de Korkut y no puede ser por una mala nómina. Nombres como Zieler, Pavard, Maffeo, Castro o Mario Gomez son de tenerle respeto para equipos como el Stuttgart. Incluso el talentoso Didavi que en el partido de hoy tuvo un poco menos de media hora para mostrarse. En el papel, ambos partidos se jugaron de maneras similares con una tradicional formación 4-4-2 pero con unos pocos cambios en los nombres. Pero la actitud con la que afrontaron aunque sea el partido de hoy, fue digna de un equipo chico que pelea por no descender. Jugar al fútbol así es como vivir la vida con miedo a morir, así no vale la pena.