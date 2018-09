Previa Manchester City - Newcastle: la difícil tarea de ganar

Las Urracas necesitan empezar a sumar de tres en tres si no quieren verse en apuros demasiado pronto, pero no será tarea fácil. Espera el Manchester City de Pep Guardiola en su casa tras haber sufrido el primer traspiés de la temporada, el cual querrán enmendar para no perder tampoco de vista a los primeros clasificados. A pesar de que los objetivos del cuadro de Rafa Benítez y el conjunto Citizen son bien distintos, el objetivo por el que lucharán en el Etihad Stadium será el mismo: alzarse con los tres puntos.

Primer "pinchazo"

En tan solo tres jornadas los de Pep Guardiola ya se han dejado sus primeros puntos en la lucha por el título. El recién ascendido Wolverhampton de Nuno, uno de los equipos que mayor inversión ha hecho en fichajes durante este mercado estival, le plantó cara al último campeón de la Premier League hasta el punto de que los Citizen tuvieron que remontar para llevarse un punto del Molineux Stadium. Si bien el cuadro de Manchester fue superior, llegando a estrellar hasta tres disparos en los palos, los primeros en adelantarse fueron los Wolves, gracias a un tanto de Boly. Ya en el segundo tiempo, el tanto anotado por Laporte tras una jugada a balón parado pondría el definitivo 1-1 en el marcador.

Laporte anotó el gol del empate ante el Wolverhampton | FOTO: Manchester City

De esta manera el Manchester City ponía fin a su corta pero positiva racha de resultados. Los de Pep Guardiola llegaban a la tercera jornada tras haber cosechado sendos triunfos en sus dos primeros partidos de la temporada ante Arsenal y Huddersfield. Fueron los Terriers los primeros en batir a Ederson esta campaña, si bien no salieron bien parados del Etihad Stadium, ya que el resultado final del encuentro fue de 6-1. Por tanto, los Citizens no pueden permitirse más errores si no quieren que Liverpool, Tottenham, Chelsea o Watford, que son los equipos que han hecho pleno de victorias, se alejen en la tabla.

La victoria se resiste

El Newcastle todavía no sabe lo que es ganar esta temporada. Sin embargo eso no quiere decir que los de Rafa Benítez no estén realizando buenos partidos, sino que se lo pregunten al Chelsea. El cuadro de Sarri sufrió para llevarse los tres puntos de St Jame's Park en la tercera jornada de la Premier League. Hasta la segunda parte, pasada la hora de juego, no hubo goles en Newcastle. Y, aunque las Urracas consiguieron empatar el tanto de Hazard a pocos minutos del final, un gol en propia puerta de Yedlin en el 87' echó por tierra el buen trabajo realizado por los locales durante el partido.

Joselu hizo soñar a St Jame's Park con la remontada | FOTO: Newcastle

Pero los malos resultados se acumulan y las prisas empiezan a aparecer en los aficionados del Newcastle. Además de haber logrado tan solo un empate en las tres jornadas disputadas hasta ahora, en el partido disputado por las Urracas entre semana, correspondiente a la segunda ronda de la Carabao Cup, el conjunto de Rafa Benítez salió goleado de Nottingham (3-1). El calendario tampoco ayuda al Newcastle que, exceptuando el partido ante el Cardiff City, en apenas cuatro jornadas se va a ver las caras con tres de los aspirantes a alzarse con la Premier League: Tottenham, Chelsea y Manchester City.

Prácticamente imparables

Si bien las Urracas necesitan la victoria, la historia reciente dice que el Manchester City no es el equipo que más fácil se lo puede poner. Para ver la última victoria del Newcastle frente al cuadro Citizen hay que remontarse hasta el año 2014, cuando en octavos de final de la actual Carabao Cup este venció por 0-2 al equipo dirigido a día de hoy por Pep Guardiola. Mientras tanto, el balance de las dos últimas temporadas en las que ambos equipos coincidieron en la máxima categoría del fútbol inglés, es claramente favorable para los de Manchester: tres victorias y un empate.

Sterling celebra el tanto de la victoria | FOTO: Manchester City

El último encuentro disputado entre ambos conjuntos tuvo lugar en la jornada 24 de la pasada temporada, un partido jugado sobre el césped del Etihad Stadium. El vigente campeón de la Premier League vencería con relativa facilidad a las Urracas por 3-1, gracias a un hat trick del Kun Agüero. Algo más cerca del triunfo estuvo el Newcastle en el partido de ida, en el cual el Manchester City terminó llevándose los tres puntos de St Jame's Park tras un solitario gol de Sterling.

Posibles alineaciones