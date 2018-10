Mauricio Pochettino: "Tenemos que enfocarnos en Watford y dejar atrás la victoria ante el United"

Uno de los duelos más llamativos del domingo será el que lleven a cabo Watford y Tottenham en Vicarage Road. Ambos cuadros londinenses han sellado un comienzo con puntaje perfecto en sus primeros tres partidos, algo que el entrenador de los Spurs, Mauricio Pochettino, sabe muy bien. Por eso mismo, las palabras del director técnico estuvieron direccionadas a que sus dirigidos sean capaces de mantener lo hecho en los anteriores partidos si quieren dar el paso adelante y erigirse como candidatos al título: “Estoy contento con nuestro comienzo en liga, aunque igualmente estamos tratando de mejorar y aprender de algunos errores que tuvimos en los primeros partidos. Vamos a tener que ser aún mejores si queremos pelear por cosas grandes esta temporada”.

El nacido en Santa Fe se refirió a lo que espera del duelo de mañana ante Watford: "Va a ser un juego muy duro. Ellos también ganaron sus primeros tres partidos, son un buen equipo y el viaje a Vicarage Road siempre es difícil. Tendremos que estar muy concentrados”. Pochettino añadió además elogios hacia Javi Gracia, técnico rival a quien ha enfrentado en España en su pasado como futbolista: "Era un muy buen jugador y ahora es un muy buen entrenador. Tenemos una buena relación y estoy realmente contento de ver el gran trabajo que él y su cuerpo técnico están haciendo hasta ahora".

Para cerrar, el DT volvió a enfocarse en que los suyos mantengan la consistencia y no se distraigan luego de la gran goleada 3-0 en Old Trafford obtenida el lunes: “Hay que dejar atrás nuestra victoria frente al Manchester United y poner la cabeza en el encuentro que nos toca ahora. La consistencia es la clave, de nada sirve empezar bien si no logras demostrar lo mismo durante los 10 meses que dura la Premier League”, concluyó Poch.