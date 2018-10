Unai Emery: "Quiero ver más de lo que mostramos en el final ante West Ham"

Luego de un difícil arranque al medirse frente a Manchester City y Chelsea cosechando un par de derrotas, el Arsenal de Unai Emery encontró por fin los tres puntos ante West Ham la semana pasada. Sin embargo, el entrenador vasco es consciente de que su equipo debe dar una mejor imagen sobre el campo mañana: “Contra West Ham iniciamos bien, pero luego perdimos el control del partido en ciertos momentos. Pudimos revertirlo y logramos unos últimos veinte minutos realmente buenos que nos dieron la victoria. Ante Cardiff quiero que los jugadores puedan extender ese rendimiento más tiempo”.

A la consulta de cuán cerca ve a sus jugadores de responder a las características principales de su estilo futbolístico, Emery dejó en claro que aún hay camino por recorrer: “Todavía nos falta, pero es lógico porque recién van tres partidos. Lo trabajado en pretemporada fue importante, pero hay que tener en cuenta que no tuvimos a todos ahí." Añadió además qué es lo que le gustaría ver en el encuentro frente a Cardiff: "Queremos presionar alto, estar organizados y que nuestros jugadores se asocien bien. En general, estoy contento por como todos nos estamos adaptando".

No hay problemas con Özil

Uno de los jugadores más importantes, sino el jugador insignia de este Arsenal, es Mesut Özil. El alemán no estuvo frente a West Ham por dificultades físicas, pero Emery confirmó que eso forma parte del pasado: “Ya está completamente bien desde lo físico y entrenando normal con el grupo. Estamos siguiendo lo que hace día a día.” Además, el entrenador negó absolutamente tener dificultades en la relación con el jugador, algo que se especulaba en los medios ingleses: “No es cierto. A lo largo de mi carrera nunca me detuve a analizar noticias o rumores falsos. Yo respeto el trabajo de los periodistas, pero cuando algo no es verdad, no lo es".