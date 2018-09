El City no pierde el camino

Es difícil continuar sorprendiendo cuando se ha dejado la vara tan alta después de una temporada casi perfecta, pero el Manchester City va en busca de ello. Pese a que rivales directos del equipo que dirige técnicamente Pep Guardiola, como Liverpool o Chelsea, no sólo que se han reforzado muy bien con fichajes de renombre, sino que están mostrando un gran nivel, lo cierto es que la consolidación del City le permite continuar aspirando a lograr el bicampeonato.

Porque no importa que Allison haya mantenido su valla invicta en las tres primeras jornadas, o que Chelsea esté arrasando desde la llegada de Maurizio Sarri, con un estilo netamente ofensivo, lo que tiene Manchester City no lo consiguen los otros equipos. Además de una enorme billetera y un gran entrenador, los 'Citizens' cuentan ya con una línea de trabajo que mantienen desde hace tres temporadas, algo que claramente no han logrado en Chelsea, que podrían haber alcanzado Liverpool y Manchester United, pero sus resultados no han acompañado.

Contra viento y marea, buscando romper los pronósticos de las últimas temporadas de Premier League, en las que el vigente campeón no logra acabar entre los primeros puestos a la siguiente campaña, el Manchester City busca no perderle pisada a los demás clubes, colocando ya un ojo en lo que será la próxima edición de UEFA Champions League, donde le tocará afrontar quizás el grupo más accesible de todos, con Shaktar Donetsk, Hoffenheim y Olympique de Lyon como rivales.

Pero por lo pronto, la Premier League llamaba al deber en su cuarta jornada, teniendo que recibir en el Etihad Stadium a un Newcastle que venía abatido por su derrota ante Chelsea, pero ilusionado con lo que habían logrado en ese encuentro, al poner en aprietos y mantener en suspenso el marcador hasta los últimos minutos. Por su parte, el City llegaba mucho más holgado, pero obligado al triunfo tras igualar 1-1 con Wolverhampton en la jornada anterior.

De esta forma, Manchester City y Newcastle saltaron al campo de juego con realidades distintas pero la misma imperiosa necesidad de puntos, por lo que el espectáculo estaba garantizado desde los papeles. Si bien los 'Magpies' fueron los primeros en alcanzar la portería rival e incomodar al guardameta, lo cierto es que fueron los locales quienes consiguieron abrir prematuramente el marcador, gracias a la acción de Raheem Sterling y una definición precisa con el interior de su pie derecho hacia el poste más lejano.

Sin embargo, los dirigidos por Rafa Benítez respondieron rápidamente y consiguieron la igualdad sólo unos minutos después, con la aparición de DeAndre Yedlin, tras un centro rasante de Rondon, superando con un fuerte remate a Ederson y ahogando el mejor momento de los locales en el partido. Los futbolistas del City continuaron yendo en busca de ampliar el marcador antes de que se acabara el primer tiempo, pero poco pudieron hacer para quebrar la resistencia rival.

A poco de comenzar la mitad, fue Kyle Walker quien le regresó el dominio al Manchester City con un remate que superó fácilmente a Dubravka, dejándolo casi sin reacción. De allí en mas, todo fue a pedir del City, que manejó el balón a su gusto y placer, generando chances concretas y mereciendo haber ganado el encuentro por algunos goles más, a excepción de su poca efectividad de cara a la portería.

Finalmente, el árbitro sentenció el final del encuentro y los tres puntos se quedaron en la casa de los 'Citizens', que continúan respirando en la nuca de Liverpool y Chelsea, esperando poder recuperar rápidamente el liderazgo de la máxima categoría del fútbol inglés. Newcastle, por otra parte, vive una realidad muy distinta, ya que aún no conoce lo que es la victoria en esta presente edición de Premier League y el cargo de Rafa Benítez comienza a pender de un hilo.

La acción regresará a la primera división del fútbol inglés en dos semanas, cuando el próximo 15 de septiembre se enfrenten Manchester City y Fulham, en el Etihad Stadium, mientras que Newcastle continuará sufriendo el difícil fixture que le ha tocado, ya que recibirá en su estadio al Arsenal, de Unai Emery.