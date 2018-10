Ajax ya está en la Champions League

La sequía terminó. Ajax de Amsterdam vuelve a la UEFA Champions League después de empatar 0-0 en su visita al Dynamo Kiev de Ucrania, y gracias a su triunfo en casa 3-1 ocho días atrás.

Fue un partido con pocas emociones pero con un Ajax ampliamente superior en fútbol y ocasiones de gol, ante un Dinamo relegado que no pudo con la inteligencia táctica del visitante que le neutralizó y lo hizo ver débil e impotente. Sin embargo, fue el local quien dio el campanazo de alerta al minuto 5' con un centro desde la derecha de Tsygankov que sobrepasa la defensa visitante, y Verbič con un toque sutil, pareciera que vencía a Onana, quien finalmente se estira y manda al córner.

Gracias al 3-1 en casa, Ajax de Amsterdam logró clasificarse a la Fase de Grupos de la Champions League tras el empate 0-0 a domicilio.

Ajax inmediatamente tomó correctivos y no estaba dispuesto a volver a fracasar como los años pasados. De a poco se fue adueñando del campo, y producto de ese intento, llegó una falta al minuto 14' cuando en un tiro de esquina, Kedziora sujeta a De Ligt para evitar su cabezazo, lo que el juez decreta la pena máxima que no fue aprovechada por Tadič, estrellando el balón el el poste izquierdo, y que incluso, el rebote le llega a los pies pero que sin esperarlo, manda la bola por encima del arco. En adelante, el Ajax domina totalmente el juego y mas decidido a buscar el gol, pero con llegadas débiles y sin peligro. Una de tiro de esquina que Wobber cabecea, y de espaldas Huntelaar recepciona con un disparo débil, pero él mismo tuvo la opción mas clara del partido cuando al minuto 43' en un contragolpe, Ziyech desborda por derecha y al centro rastrero y preciso, Boyko le achica la pelota a Huntelaar negándole el grito de gol.

Segundo tiempo definitivo

El Segundo tiempo no cambió de ritmo, mas Ajax tuvo la iniciativa en los primeros minutos con un cabezazo de Mazraoui que Boyko, nuevamente le ahoga el grito de a los Ajaccied enviando al tiro de esquina. Otra mas a los 54', Ziyech en tiro libre estrella en el horizontal, y al minuto 57' el mismo Ziyech filtra un balón entre líneas para que Tadić quede con perfil de disparo, pero Burdá cierra enviando al corner. Nuevamente Ajax hacía presagiar que pronto abriría el marcador, mas no fue así. Dinamo en algunos pasajes de dominio encerraba al Ajax, y se reflejaba en dos jugadas, una en una mala salida de De Jong que recoje el ingresado Gramash y centra a Supraha que no recepciona, y otra en un disparo de media distancia del mismo Gramash que sale desviado, lo que serían las únicas llegadas de los de Kiev, que no tenía la claridad ni el peligro de inquietar la defensa ni la valla de Onana.

El cambio táctico de Eiting por Wöber le dio un nuevo aire y salida en el medio, y nuevamente un Ajax incisivo llegaba al arco de la figura Boyko, con un pase hacia atrás de Tadić que Huntelaar patea y el portero saca con los pies. Nuevamente Tadić centra y Huntelaar no alcanza a empujarla, paseándose la bola por el área, pero llegándole a De Beek que pone el pie pero su disparo no va a la puerta, pero si le llega a Huntelaar que en el piso y sin reaccionar, deja ir una nueva oportunidad de gol.

Finalmente se decreta el 0-0 al final de los 90' minutos, poniendo al Ajax de Amsterdam nuevamente en su hábitat natural europeo, y muy merecidamente después de una larga ausencia, donde precisamente se quedaba en estas instancias previas.

Por tres años consecutivos, Ajax no lograba superar la Fase Previa de Champions, en el que quedó eliminado a manos de Rápido de Vieja, Rostov y Niza.

Ajax en Champions

El ostentoso y otrora campeón de Europa Ajax de Holanda, ha logrado 4 títulos de Champions en las temporadas 1970/71, 1971/72 y 1972/73 cuando se llamaba Copa de Europa, y en el actual formato 1994/95. Su última participación fue en la temporada 2014/15 donde se quedó en la fase de grupos en el tercer lugar, dandole cupo a la Europa League. En las siguientes 3 temporadas, y gracias a los subtítulos en la Eredivise, clasificaba a la fase previa pero nunca las superó, lo que esta temporada fue la vencida, y regresa nuevamente sin olvidar su pasado.

Welkom Ajax!