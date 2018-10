Trámite portista

Nuevamente el Estadio do Dragão volvió a ser una fiesta. Tras la notable desilusión por la derrota en casa frente a Vitória Guimarães, FC Porto estaba obligado a llevarse los tres puntos ante un Moreirense que nunca los ha vencido en su estadio. Por otro lado, los verdes y blancos llegaban a la ciudad del Douro sin presión, es uno de esos partidos en los que se pueden dar el lujo de perder por las diferencias entre una plantilla y otra, sin embargo, tenían la intención de regalarle una pequeña alegría a su afición por el empate previo con Belenenses. Afortunadamente para el equipo de casa, encontraron el primer tanto en el primer cuarto del partido y manejaron el resto con serenidad. Herrera, que sigue mostrando gran nivel, Aboubakar y Marega (este último, autor de su primer gol en la temporada) se encargaron de convertir los goles de su equipo.

El primero no tardó en llegar

Un patrón inicial con el Porto dominando el partido y teniendo la pelota era evidentemente. Moreirense esperó bien replegado esperando su oportunidad para contragolpear. A los 10 minutos del encuentro, Hélder Malheiro señaló un penal a favor de los locales por una infracción cometida de Loum a Aboubakar, pero unos segundos antes del cobro de Alex Telles, por medio del VAR decidieron anularlo. Para fortuna de ellos, encontraron el primer gol del compromiso por medio de Héctor Herrera. El capitán definió totalmente solo tras un cabezazo de Éder Militão en un tiro de esquina. Los 10 minutos siguientes fueron un poco espesos, pero justo antes de la media hora, el delantero camerunés, como buen goleador, aprovechó un rebote que se había estrellado en el poste por un disparo de Marega. Justo unos minutos después de anotar su segunda diana, Herrera remató de volea desde la medialuna y casi anota una auténtica obra de arte, pero se encontró con un Jhonatan muy bien posicionado.

El desenlace final y un feliz regreso para un referente

Las ocasiones de gol tardaron en llegar en la segunda mitad. Por intermedio de Brahimi, los comandados por Sergio Conceição casi sentencian el partido cuando el argelino chutó a la red lateral posterior a un centro de Maxi Pereira. La visita no tardó mucho en reaccionar, y a 30 minutos del pitazo inicial, hizo ingresar al brasileño Alan Schons en lugar de Neto con la intención de llegar al descuento lo más rápido posible. Ante esta reacción, el estratega portugués de los dragones puso en el campo a Jesús Corona sustituyendo a Aboubakar para fortalecer la mitad de la cancha. Casi 70 minutos debió esperar Iker Casillas para intervenir por primera vez. Chiquinho aprovechó un mal despeje de la defensa rival y disparó de zurda, pero para su poca fortuna, el guardameta español estuvo a la altura y no tuvo mayor problema para detenerlo. Siguieron llegando los cambios en el cuadro visitante, Ivo Vieira siguió colocando atacantes en campo con la entrada de Nene, un veterano de 35 años, en sustitución de Aouacheria. De nueva cuenta, Porto actúo en reacción del rival e hizo su segundo cambio segundos después de Moreirense. Un agotado Sérgio Oliveira dejó su lugar en el campo para darle la oportunidad a Óliver Torres, con la clara intención de conservar el esférico en el tramo final del cotejo. La última carta de Vieira fue el argentino Patricio Pato Rodríguez por Chiquinho, a 10 minutos de finalizar. En esos minutos finales, el Dragão explotó en aplausos con el ingreso de Danilo Pereira. El portugués se rompió el talón de aquiles en Abril y no pudo disputar el Mundial. Brahimi abandonó el terreno para darle lugar al ovacionado mediocampista. Alex Telles, a través de un tiro libre, estuvo a punto de anotar un golazo en el ocaso del compromiso. En el tiempo de descuento, Ótavio desbordó con facilidad, mandó un centro que se desvió en Jhonatan y Marega, sin oposición alguna, facturó el tercero y definitivo del partido.

Con esta victoria, los azules y blancos se posicionan en la cuarta plaza de la tabla de posiciones con tres unidades en cuatro encuentros, por detrás de Benfica, Sporting de Lisboa y Sporting Braga, todos con 4 unidades. Por su parte, Moreirense bajó a la décimo tercera posición y se mantiene a dos puntos del descenso.

El 16 de septiembre, Porto hará su debut en la Copa de la Liga cuando reciba a Desportivo Chaves, previo a su viaje a Alemania cuando choque con Schalke 04. Mientras que el equipo de Guimarães deberá esperar hasta el 23 para visitar a un urgido Tondela.

