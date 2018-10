Arsenal consigue la segunda victoria consecutiva ante el Cardiff

Arsenal y Cardiff ofrecieron un gran partido en el Cardiff City Stadium, los Gunners terminaron llevándose los tres puntos merecidamente. El encuentro terminó 2-3 con una gran partido de jugadores como Lacazette, Reid y Lucas Torreira que entró de cambio en el segundo tiempo. Arsenal ya recupera terreno en la Premier League.

Igualdad en la primera parte

Estaba previsto que el equipo local empezara con una presión muy intensa desde el minuto uno, causando cierta incomodidad a los Gunners e incluso poniendo muy nerviosos a los hinchas visitantes ya que Peter Cech tuvo que tratar el balón con los pies en varías ocasiones. Pasado los seis minutos del encuentro, Arsenal se veía un poco más suelto pero la presión de Cardiff no dejaba ser ser intensa, hasta que provocaron el error de Cech con un mal pase en el fondo que provocó el disparo desviado de Arter; una ocasión clarísima para los locales. Arsenal respondió con dos muy buenas ocasiones en los minutos siguientes, y exponía las debilidades del Cardiff, los de Emery ya avisaban y querían la temprana ventaja.

Después de varias insinuaciones, un tiro de esquina de Xhaka al minuto 11, es suficiente para que Mustafi no perdone el área rival con un cabezazo fuerte que termina en la parte superior izquierda de la red. Los Gunners ya ganaban 0-1, y se veían muy cómodos, atentos a las coberturas cuando el ataque no prosperaba, transiciones muy directas y siempre tratando de desordenar al rival.

Los ataques del Cardiff no encajaban con su juego, eran muy aislados. Al minuto 16 tuvieron una gran ocasión con un centro que cruzaba por toda el área rival pero se diluyó. La primera amarilla del encuentro se la llevó el español Nacho Monreal tras terrible plancha sobre la pierna de Bobby Reid.

Arsenal seguía dominado el partido, Guendouzi dominaba la zona medular, Ramsey era el más desequilibrante y Xhaka probaba desde fuera del área. El Cardiff intentaba con ocasiones aisladas a su juego, hasta que en el minuto 28 obtuvo una ocasión clarísima por parte del número 14; con una media chilena en el era chica intentaba clavarla en el ángulo pero el disparo de va muy arriba de la portería de Cech.



Lacazette se movía muy bien en el ataque, despistaba a los centrales y le daba mucha liberta a Aubameyang. El nueve de los Gunners tuvo una ocasión clarísima al minuto 32, con un disparo fuerte y abajo desde afuera del área que se encontró con el travesaño, el ex Lyon estuvo muy cerca de anotar el 2-0.

En el tramo final del primero tiempo, el partido terminaba con el primer tiempo. Una presión constante del Cardiff al equipo londinense, después de varios centros y ocasiones sin concretar llegaba el empate del Cardiff en el añadido por parte de Camarasa; el gol vino producto de un centro por la banda izquierda de Joe Bennett, el conjunto local empataba en el último minuto del primer tiempo y se iba al descanso con un resultado favorable. Los Gunners perdieron el control del partido y carecieron de personalidad en ese último suspiro de la mitad del encuentro. Ambos equipos se iban en igualdad de condiciones al vestuario.

Fotografía: Pagina oficial del Arsenal

Los Gunners se llevan los tres puntos

Iniciaba la segunda mitad del encuentro y al minuto 51 ya era amonestado el lateral Héctor Bellerin, tras una mano en la mitad de la cancha. Arsenal seguía intentando por arriba con Mustafi y fuera del área con el suizo Xhaka pero el Cardiff se cerraba muy bien en el último cuarto de de la cancha.

Un contraataque prometedor del Cardiff termina en amonestación al centrocampista Guendouzi al minuto 58, el Arsenal se llenaba de amarillas en el encuentro. Antes de que el árbitro amonestara el joven francés, la jugaba culminó con un disparo muy arriba de la portería de Peter Cech. Los de Emery no encontraban espacios ni fluidez en el juego, Özil no gravitaba en el equipo; tuvo que bajar hasta la mitad de la cancha para que en el minuto 62 pudiera conectarse con Lacazette, lo que le permitió al delantero francés colocarle el pase gol al gabonés Aubameyang, convirtiendo el segundo gol del encuentro para los cañoneros. Exquisita definición del ex Dortmund y gran conexión del Arsenal.

El suizo Xhaka era el siguiente amonestado en la lista, recibió la tarjeta amarilla al minuto 66 por falta peligrosa. El partido era un reflejo de lo que fue la primera parte, el Arsenal no puedo mantener el ritmo del juego y el empate cayó en el minuto 69 tras un doble cabezazo en el área, primero Morrison y luego Ward, el delantero se impuso en el área y puso el empate que le devolvía la vida al conjunto local.

Emery respondió al gol con el primer cambio, entraba Lucas Torreira y salía Guendouzi. El Cardiff seguía raspando y presionando fuerte, al minuto del gol Torreira recibía una falta por parte de Hoilett, fue amonestado. Arsenal intentaba pero el Cardiff se mostraba cada vez más fuerte en el partido, al minuto 77 Victor Camarasa fue amonestado por una falta fuerte en la mitad de la cancha.

Par de ocasiones del local pusieron nerviosos a la última línea del Arsenal, Bobby Reid era el más desequilibrante del equipo, al minuto 79 tuvo una buena ocasión pero Peter Cech apagaba el incendió con un despeje. Arsenal respondió inmediatamente al minuto 80 con un gran disparo de Lacazette, el cual terminó en gol, poniendo a los Gunners en ventaja por 2-3.

Al minuto 84 hubo cambio en ambos equipos, en los locales entraba Kenneth y salía Danny Ward, el autor del segundo gol y por los visitantes entraba Welbeck que reemplazaba a Özil tras un partido que a pesar de la participación en la jugada del segundo gol de los Gunners, no influyó mucho en el juego de su equipo.

Arsenal termina por dormir el partido, mientras tanto al minuto 89 el Cardiff ejercía un cambio, entraba Madine y salía Camarasa, mientras que Emery le daba descanso a Aubameyang que era sustituido por Mkhitaryan.

Ya en el agregado, hubo un intento fallido por Morrison en el área rival que se va muy arriba del arco de Peter Cech, pudo haber sido el empate para los locales. Al minuto 93 Harry Arter fue amonestado. El partido concluyó con un ataque del equipo londinense el cual terminó en las manos del arquero.

Arsenal mostró una muy buena versión en todo el partido a pesar de que Cardiff empatara en el marcador por dos ocasiones. Segunda victoria seguida para los de Emery que ya muestran destellos de buen juego acompañado de buenos resultados.

Fotografía: Pagina oficial del Arsenal



Los Gunners tendrán su próximo partido ante Newcastle de visitante y buscarán quedarse con los tres puntos para obtener su tercera victoria consecutiva en la Premier League y seguiré aumentando la confianza en el plantel para afrontar partidos de mayor jerarquía en la competición.