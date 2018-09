Mourinho: “Los aficionados estuvieron con nosotros desde el final del partido ante el Tottenham”

Si había un partido que acaparaba focos por lo que pudiera suceder tras los noventa minutos en función del resultado, ese era el Burnley – Manchester United. Los red devils llegaban tras perder ante Brighton y Tottenham, de forma sonrojante en este último caso, y tras encajar seis goles en dos encuentros. Con estos ingredientes, la receta solo podría resultar un cóctel explosivo en el que, de no sumar tres puntos, Mourinho podría salir muy perjudicado. Sin embargo, y como ha solido suceder en innumerables ocasiones a lo largo de la carrera del portugués en los banquillos, cuando más muerto parece estar, resucita. En esta ocasión lo hizo con un triunfo por 0-2 en el que su equipo dominó a lo largo de los noventa minutos.

"No deberían haber sido solo dos, sino tres, cuatro, cinco o seis"

Resaltando el hecho de haber sido “rápidos y creativos”, Mourinho se muestra contrariado por lo escaso del marcador: “Los primeros diez minutos fueron el espejo del partido. Puedo decir que jugamos un fútbol bonito, pero perdimos tres oportunidades en los primeros diez minutos. Logramos marcar dos goles que fueron suficientes para ganar, pero no deberían haber sido solo dos, sino tres, cuatro, cinco o seis. Deberíamos haber anotado antes del penalti y también después. Incluso con diez hombres, el equipo fue realmente fuerte en todos los aspectos”. Dentro de estos, destaca la defensa, en el que realza el buen hacer individual de cada uno: “Han tenido muy pocas oportunidades porque la organización ha sido realmente buena, y logramos detener su peligro la mayor parte del tiempo. Ha habido buenas actuaciones individuales y sin ellas no se pueden ganar partidos”.

Entre esas actuaciones individuales destaca las de Smalling, Lindelöf y Fellaini, quienes cuajaron un buen partido moviendo el balón: “El ritmo con la pelota y la organización sin el balón también han sido buenos. El enfoque táctico, la concentración de ese triángulo, la creatividad y la intensidad moviendo el balón, han sido buenos. En los últimos diez, quince minutos, incluso cuando jugábamos a una velocidad y con una intensidad menor, creo que la actuación fue muy buena”.

"Sigo diciendo que, para mí, el apoyo no es importante"

Finalmente, y como no podía ser de otra manera, fue cuestionado por el momento del equipo. Centrándose en el apoyo de la afición, agradece el respaldo mostrado a pesar de los malos resultados: “Sigo diciendo que, para mí, el apoyo no es importante. Es agradable, está claro, pero no es importante, porque sé que apoyan al equipo. Creo que el equipo ha enganchado a los aficionados al partido con la forma en la que ha jugado desde el principio, con un buen fútbol y con un gran espíritu. Sabíamos que era un partido que debíamos ganar, pero creo que comenzaron a jugar con nosotros desde el final del partido ante el Tottenham. Ese fue el momento crucial”. Para momento crucial el que ha vivido él en una semana que cataloga de “desgarradora” desde el punto de vista del entrenador: “He tenido que tomar decisiones como dejar en casa a Andreas Pereira o Matteo Darmian, o en la grada a Mata y McTominay. También he dejado en el banquillo a otros como Martial, Ashley Young o todos los que no jugaron”.