Guardiola: "Estamos muy contentos con el rendimiento del equipo"

El Manchester City volvió a la senda de la victoria en la cuarta jornada de la Premier League. En esta ocasión se enfrentaba al Newcastle en el Etihad Stadium, escenario ideal para volver a ganar tras el empate frente al Wolves la pasada jornada. A pesar de el gran dominio del equipo de Pep Guardiola durante todo el partido, solo fue capaz de ganar por estrecho margen de 2-1. En este parón, Pep y el equipo tendrán que reflexionar la falta de gol en estos dos últimos partidos y buscar soluciones que realcen al equipo dominador de la pasada Premier League.

En esta última victoria del Manchester City, uno de los nombres propios del partido fue el extremo Raheem Sterling quien marcó el primer gol del equipo y jugó los 90 minutos a un gran nivel. Pep ha dicho esto sobre el joven atacante inglés: “Sí, hizo un gol fantástico y luchó mucho. Especialmente en la segunda parte, fue listo, se mueve tal y como lo necesitamos para tener estabilidad. Los extremos crean estabilidad en el equipo, y él lo hizo bien."

Además, Guardiola hizo un balance sobre el partido y la situación actual del equipo en esta Premier League diciendo que "en el gol que encajamos defendimos muy mal, pero en general no concedimos muchas ocasiones. Algunas jugadas a balón parado y faltas pero en general nuestra actuación fue buena, especialmente en la segunda parte, donde no les dejamos correr y crear ocasiones. Tenemos 10 puntos de 12 posibles. Jugamos en casa del Arsenal, así es que es un buen resultado y estamos contentos por los muchachos."

Por último Pep Guardiola habló de la ausencia del extremo Leroy Sané quien no formó parte del equipo en el partido frente al Newcastle. Pep explicó lo siguiente: “En el último partido, Phil Foden no estaba en la convocatoria. Fue triste para Phil, y hoy lo siento por Leroy, pero tenemos una plantilla con seis delanteros. Por eso decidimos que no estaría en este partido. Necesita trabajar duro ahora y asegurarse de estar ahí."