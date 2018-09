Puntuaciones VAVEL 4ª jornada de la Premier League: el Watford continúa sorprendiendo

Una vez finalizada la cuarta jornada de la Premier League es momento de analizar y evaluar las actuaciones más destacadas y la que ha tenido una connotación negativa para su equipo. El Watford sigue sorprendiendo y se marcha al parón con doce puntos de doce posibles. El Manchester United de Mourinho y el City de Guardiola volvieron a la senda la de la victoria tras una jornada tres para el olvido. El West Ham de Pellegrini continúa sin rumbo y el Arsenal ha comenzado a coger velocidad de crucero.

0 | Pellegrini

El entrenador chileno continúa sin dar con la tecla del equipo. El inicio de Pellegrini en el banquillo del West Ham ha sido pésimo, el conjunto londinense todavía no ha sumado un punto y ha perdido los cuatro partidos que ha disputado en esta Premier League. Las dos derrotas en el London Stadium ante el Bournemouth y la de esta jornada ante el Wolves han hecho mucho daño al equipo. El chileno ahora tiene un parón de dos semanas por delante para comenzar a sumar puntos y no ver peligrar su puesto en el banquillo. El ex entrenador del Manchester City ha comenzado con el pie izquierdo su temporada de regreso a la división de oro del fútbol inglés. Este ha sido el peor inicio de la carrera de Pelegrini como entrenador en Europa.

Foto: Getty Images.

1 | Glenn Murray

El delantero del Brighton fue clave en el empate de su equipo en casa ante el Fulham. Murray marcó un doblete (el primero aprovechando sus dotes de delantero centro y el segundo transformando un penalti) y logró un gran punto para su equipo viendo lo complicadas que se habían puesto las cosas ante el cuadro de Jokanovic. El Brighton pasó de perder 0-2 al empate a dos en menos de 20 minutos gracias a la aportación de su nuevo delantero. Este punto fue un mal menor para los de Hughton que suman su cuarto punto de la temporada y continúan invictos en su feudo. Murray ya suma tres goles esta temporada en la Premier League.

Murray, clave en el empate de su equipo. Foto: Brighton.

2 | Alexandre Lacazette

El delantero francés del Arsenal anotó su primera diana de la temporada y además sirvió para darle la victoria al Arsenal en el minuto 80 en un partido que se le puso muy complicado ante el Cardiff City. Lacazette demostró lo gran delantero que es conectando un potente disparo al primer palo en el cual nada pudo hacer el portero galés. Gol y asistencia para el nueve gunner que al igual que su equipo comienza a carburar. Segunda victoria para el Arsenal en esta temporada, los de Emery suman ya seis puntos y comienzan a mirar hacia arriba tras haber perdido los dos primeros partidos en esta Premier League.

3 | Romelu Lukaku

El delantero belga apareció en un momento donde el equipo le necesitaba realmente. Tras dos derrotas dolorosas y consecutivas ante el Brighton y el Tottenham, los diablos rojos necesitaban sí o sí un triunfo que no pusiera más en duda aún el proyecto del equipo y al técnico Jose Mourinho. Lukaku apareció por partida doble dentro del área, la primera vez remató a la perfección un centro y la segunda vez conectó un potente derechazo tras una serie de rebotes. Primer doblete de la temporada (tercer gol en total) para el delantero belga que consigue dar una alegría a su afición y marcharse al parón de selecciones con una sonrisa en la boca. Gran partido de Romelu que ha demostrado esta jornada lo importante que es para este equipo.

4 | Eden Hazard

El futbolista belga volvió a ser el mejor de su equipo en una nueva victoria sufrida del Chelsea que a pesar de todo sigue con su pleno de victorias. Los de Sarri se llevaron la victoria en los últimos 20 minutos ante un muy combativo Bournemouth gracias a la gran contribución del belga que continúa mostrando ese gran nivel del Mundial de Rusia. Hazard marcó un nuevo tanto, el segundo del partido, el que sentenció el encuentro en el tramo final. El belga una vez más está llamado a liderar este equipo y por ahora no está fallando.

Foto: Chelsea.

5 | Heung Min Son

Tras varios meses de dudas e incertidumbre el futbolista coreano logró la medalla de oro en los juegos asiáticos y quedará exento del servicio militar y tendrá que abandonar el fútbol durante un largo periodo de dos años. Gran noticia para el Tottenham que podrá volver a contar con un jugador que fue clave en el equipo la temporada pasada. Todavía la fecha de regreso de Son no se ha concretado pero podría volver después del parón de selecciones. El delantero coreano todavía no ha disputado un minuto esta temporada con el conjunto de Pochettino.

Equipo VAVEL: Watford

Los de Javi Gracia continúan sorprendiendo a todos los aficionados de la Premier League. El Watford logró su cuarta victoria en cuatro partidos y continúa con el pleno de puntos, el único equipo que está siendo capaz de seguir el ritmo de Liverpool y Chelsea. Los hornet lograron derrotar en Vicarage Road a un Tottenham que también llegaba con pleno de victorias tras remontar un partido de forma épica en casa. 12 puntos de 12 posibles para un equipo que no aspiraba a ello cuando empezó la temporada. Gran arranque para los de Javi Gracia que se perfilan como claros candidatos a finalizar la temporada entre los siete primeros clasificados. Como dato, cabe mencionar que desde la llegada de Javi Gracia al banquillo del Watford en enero de 2018, su equipo ha sido el conjunto que más puntos ha logrado como local, brutal.