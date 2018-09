Henderson renueva con el Liverpool

Corría el mes de julio de 2011, una nueva temporada se avecinaba y el Liverpool anunciaba la contratación de Jordan Henderson, mediocampista proveniente del Sunderland. Cuatro años más tarde, el internacional con Inglaterra se convertiría en el sucesor como capitán ni más ni menos de Steven Gerrard, luego de que este partiera hacia la Major League Soccer, para defender la camiseta de Los Angeles Galaxy.

Siete años más tarde, el jugador decidió extender su contrato a largo plazo, sin revelarse aún la nueva fecha de finalización del vínculo. El propio Henderson dialogó con el sitio oficial del Liverpool, donde reconoció estar “muy feliz de haber firmado un nuevo contrato por un período largo de tiempo. Estoy absolutamente encantado. Se siente como si hubiera sido ayer cuando firmé el primero, pero ha pasado mucho desde entonces”.

“Siento que ha sido una travesía progresiva para mí a través de todo este tiempo aquí. No hay otro lugar en el mundo donde me gustaría jugar al fútbol, quiero permanecer aquí tanto tiempo como sea posible,” aseguró el mediocampista.

Consultado sobre su experiencia, Henderson confirmó que “los mejores años aún están por delante. Siento el balance en la experiencia y aún me siento joven. Mi estado físico tal vez no es el mejor de mi carrera, admito que he tenido pequeños períodos de lesiones desde que he estado aquí, pero aparte de eso he estado bastante bien. Lo más importante es el nivel de mis actuaciones y siento que he estado a un alto nivel constantemente, uno que quiero mantener y mejorar”.

Jürgen Klopp también dio su palabra y añadió: “Son fantásticas noticias, pero no debería sorprender a nadie. Él es perfecto para nosotros y nosotros para ellos. Puedes decir que, a través de sus acciones dentro y fuera del campo, representa a nuestro escudo y nuestra camiseta como un privilegio”.

Desde su llegada en 2011/12, Jordan Henderson ha disputado 284 partidos con la camiseta de Liverpool, marcando 24 goles y brindando 40 asistencias. Recibió 39 amonestaciones y solo fue expulsado una vez, la única en toda su carrera, durante la temporada 2013/14.