Resumen Alemania 0-0 Francia en UEFA Nations League 2018

¡Hasta aquí ha llegado la transmisión! Les agradecemos su compañía. ¡Nos rencontramos en el próximo partido!

¡Final del partido en el Allianz Arena! El local, Alemania, y Francia, igualaron sin goles en la apertura de la UEFA Nations League.

90' Se van a jugar dos minutos más.

88' Amonestado Rüdiger.

86' Última modificación en la visita: Se retiró Blaise Matuidi e ingresó Corentin Tolisso.

83' Cambio en Alemania: Marco Reus se retiró por Leroy Sané.

79' Segunda modificación en Francia: Ingresó Fekir en lugar de Griezmann.

74' ¡Otra más del portero del PSG! Esta vez, salvó un gran cabezazo Hummels.

73' Centro de Müller que le salió un tiro a la portería, que desvió con una mano mandó al saque de esquina.

71' ¡Se le perdió Alemania! En una contra perfecta, Hummels remató a la portería y Areola tuvo una tapada fenomenal para sacarle el gol al defensor.

65' Modificación en Francia: Ingresó Dembelé en lugar de Giroud.

65' Cambio en Alemania: Se retiró Goretzka e ingresó İlkay Gündoğan.

64' De ida y vuelta se volvió el partido. Primero lo tuvo Francia con un remate desde fuera del área que rechazó Neuer, y ahora reacción Areola mandando el balón al saque de esquina.

56' ¡Lo tuvo Alemania! Gran remate de Werner desde la izquierda del interior del área, pero Areola desvío con los pies al saque de esquina.

48' La primera del complemento fue para la visita a través de un remate de Griezmann que terminó en las manos de Neuer.

¡Rueda el balón para el comienza de la segunda parte!

¡Final del primer tiempo! Alemania y Francia están igualando sin goles.

45'+1' ¡Lo tuvo el campeón del mundo en la última! Centro de Mbappé desde la derecha para Giroud que definió de tacón, y el balón pasó rozando toda la portería sin llegar a destino.

45' Se va a jugar un minuto más.

45' Centro al área de Rüdiger que le salió a la portería, pero el balón culminó en las manos de Areola.

42' Buen tiro libre de Francia ejecutado por Mbappé, pero Neuer se quedó con el remate.

35' ¡Lo tuvo Francia! Centro al área que capturó de cabeza Olivier Giroud, pero tapó Manuel Neuer.

34' Saque de esquina para el local, cabeceó Rüdiger, luego Hummels, pero la pelota se fue desviada.

18' ¡Lo tuvo Alemania! Warner remató de derecha, pero no pudo anotar.

15' Primero minutos de juego parejo entre ambos equipos pero sin situaciones claras para abrir el marcador.

¡Inicia el partido! Inicia la Nations League y el partido inaugural entre Francia y Alemania.

Jugadores en el campo. Se viene el partido.

¡Alineaciones confirmadas!

Francia: Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Hernández; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

Alemania: Neuer; Rüdiger, Hummels, Boateng, Ginter; Kross, Kimmich; Werner, Goretzka, Müller; Reus.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Alemania vs Francia en vivo, perteneciente a la 1ª jornada de la UEFA Nations League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Allianz Arena a partir de las 20:45 horas.

Fotomontaje. Dani Souto.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Alemania vs Francia. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último enfrentamiento entre las Selecciones de Alemania y de Francia fue en un amistoso disputado en el 2017, en el que terminaron igualando 2-2 en el Estadio Rhein Energie. Los goles fueron anotados por Alexandre Lacazette en dos ocasiones, y Timo Werner y Lars Stindl.

Orsato, árbitro italiano. Foto; Juventus.

El encargado de impartir justicia en el partido Alemania vs Francia en vivo será Daniele Orsato. El el colegiado italiano estará acompañado por Lorenzo Manganelli y Fabiano Preti como jueces de línea y Matteo Passeri. Todos de nacionalidad italiana.

Allianz Arena estadio. Foto: Bayern Munich.

El Estadio donde se llevará a cabo el partido entre Alemania y Francia, será el Allianz Arena. La casa del Bayern de Munich, está ubicado en la ciudad de Múnich, Alemania. Tiene una capacidad para 75.024 espectadores y fue inaugurado en el año 2005. Fue una de las sedes del Mundial de Alemania 2006.

Varane en rueda de prensa. Foto: Equipe de France.

El encargado de agarrar los micrófonos en ruda de prensa donde destacó la importancia de mantener el nivel en esta Natiions League en comparación al Mundial: "Depende de nosotros intentar ganar la competencia y dar lo mejor de nosotros mismos. Hicimos una buena representación de los colores de nuestro país en el Mundial, debemos continuar así". Por otra parte, habló sobre el rival de turno: "Es Alemania, más allá de la reconstrucción tiene calidad y buenos jugadores".

Muller en el entrenamiento: Selección de Alemania.

Thomas Muller fue el encargado de hablar ante los medios de los futbolistas alemanes. En sus palabras, destacó: "Estamos muy motivados para demostrar de lo que somos capaces. De que podemos hacerlo mejor de lo que hemos demostrado en el pasado", en referencia a lo hecho en el último Mundial. Sobre el próximo encuentro, opinó: "El partido del jueves tiene un simbolismo especial y queremos estar a la altura".

La noticia más importante en Francia, es la baja de la lista de convocados de Hugo Lloris por una lesión, Benjamin Lecomte, portero del Montpellier, fue su reemplazante. Pero, para este encuentro, el dueño de la portería será el futbolista del PSG, Alphonse Aréola.

Esta será la primera convocatoria para Alemania sin la presencia de Mesut Özil que, por motivos personales, se retiró de la selección. Además, no están Sami Khedira, que no fue convocado, y con las novedades en la lista de Thilo Kehrer, Nico Schulz y Kai Havertz.

Didier Deschamps en rueda de prensa. Foto: Equipe de France.

Didier Deschamps, entrenador campeón del Mundial, en donde habló de su título: "No lo veo como una carga sino como algo maravilloso, pero no nos podemos quedar en eso. Ya estamos pensando en el futuro". El futuro, es Alemania, por eso se refirió a su rival: "Ellos no se pasaron la fase de grupos del Mundial, pero sigue siendo una gran selección. Son una gran selección y tenemos que estar centrados. Este es fútbol del máximo nivel: tienes que ganar cada partido y seguir marcándote retos".

Joachim Löw junto a Kross en la sesión de entrenamiento. Foto: Selección de Alemania.

Joachim Löw, entrenador de Alemania, que se mantiene en su puesto tras un mal Mundial, estará en búsqueda de revancha en esta Nations League, por eso comentó sobre como volver a las épocas gloriosas que tuvo esta selección: "Es importante hacer algunos cambios en el equipo. Tenemos partidos importantes por delante en la Nations League, y vamos a preparar al equipo para este reto. Con una buena mezcla de experiencia y juventud recuperaremos toda nuestra determinación. La selección será diferente".

Un recordado partido entre ambas selecciones, fue en la semifinal de la Eurocopa 2016 que se jugó en Francia, donde el conjunto local se enfrentó al de Löw donde lo derrotó 2-0 por los goles de Antoine Griezmann. De esta forma, los azules alcanzaron la final pero perdieron ante Portugal 1-0.

Alemania y Francia llevan un historial de 29 partido, de los cuales los alemanes ganaron sólo nueve, perdieron 13 e igualaron los 7 restantes. Estas competencias en las que se enfrentaron fueron una vez por la Eurocopa, cuatro veces por la Copa del Mundo, y 24 amistosos.

Francia es la actual campeona del Mundo. De esta forma, y con la vara bien alta de expectativas, llega a esta Nations League con el objetivo de sumar otro título más a su historia tras alcanzar la gloria hace algunos meses atrás.

Luego de la Copa del Mundo conseguida en el 2014, Alemania deberá levantar el nivel demostrado en esta competición en Rusia 2018 ya que no pudo pasar de la fase de grupos. De esta forma, Löw quiere renovar su plantilla para volver a alcanzar los primeros lugares.