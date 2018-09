Guía VAVEL UEFA Nations League: el nuevo torneo europeo de selecciones ve la luz

Una nueva competición continental a nivel de selecciones ha visto la luz en Europa, la UEFA Nations League. Es la solución que se le ha ocurrido a la UEFA para aumentar la competitividad en los parones FIFA y disminuir sensiblemente el número de amistosos.

Torneo para todos los niveles

La UEFA Nations League será un torneo donde todos compitan con selecciones de su nivel y donde todas las selecciones optarán a un nuevo título, además de optar a cuatro plazas de la siguiente Eurocopa que se disputará por toda Europa en 2020.

El campeonato contiene tres fases. La primera será de fase de grupos. Las selecciones se dividen en cuatro divisiones según el ranking UEFA y en cada división se completan cuatro grupos donde se luchará por obtener la primera plaza y eludir la última. Los colistas descenderán de categoría y los líderes ascenderán. Los 16 líderes de grupo tendrán el derecho de participar en la tercera fase del torneo, que decidirá, en formato de eliminatoria a único partido, qué cuatro selecciones irán a la Eurocopa mediante este nuevo torneo. Antes, los cuatro campeones de grupo de la Liga A, jugarán la Final Four por el título en una sede única que será la segunda fase del torneo. La siguiente temporada de Nations League comenzará en septiembre de 2020, después de que termine la Eurocopa de ese mismo año.

La competición arranca el 6 de septiembre con un Kazajstán vs Georgia de la Liga D y terminará el 31 de marzo de 2020 con las finales de los play off por las plazas de la Eurocopa. Otra fecha impotante será el 9 de junio de 2019, cuando se jugará la final de la Final Four por el título en una sede por confirmar, para coronar al primer campeón de la Nations League.

Toda la información del torneo