Revolución en el Yankee Stadium

New England Revolution : Knighton; Farrell, Mancienne, Anibaba, Bye; Zahibo (Agudelo, min. 58), Caldwell; Penilla, Rowe, Machado (Fagundez, min. 46); Wright (Angking, min. 72).

New York City FC : Johnson; Tinnerholm, Ibeagha, Callens, Sweat; Ring, Sands (Lewis, min. 75), Morales; Castellanos (Amagat, min. 68), David Villa, Matarrita.

La primera derrota del conjunto de los ‘citizens’ llegó en el partido menos esperado. La superioridad de los locales quedó plasmada desde la primera mitad con un asedio constante sobre la portería de su rival. Muchas ocasiones pero poco acierto, incluso llegando a fallara un par de manos a manos contra el portero. En la segunda parte la tónica del partido fue la misma, pero en uno de los pocos acercamientos de New England sobre al portería local, estos consiguieron aprovechar el despiste para lograr un gol que les mantiene aún con opciones de PlayOff´s.

Múltiples ocasiones sin acierto

Buen inicio por parte del conjunto visitante que consiguió tener el control de la pelota, obligando a su rival a tener que retrasar unos metros sus líneas de presión. A pesar de encontrarse en una situación extraña para ellos, los neoyorkinos consiguieron tener alguna llegada al área. A la contra, Matarrita tuvo la ocasión de disparar a puerta pero un defensor trató de despejar el balón, haciendo que este golpease en la escuadra, saliendo rechazado.

Esta acción nada cambio y el conjunto local continuó buscando las rápidas transiciones y las contras para sorprender a su rival. Antes de que se cumpliesen los diez primeros minutos, Castellano tuvo al ocasión más clara para anotar. Controló un balón largo que le permitió quedarse solo ante el portero, pero su disparo detenido por este.

Conforme los minutos, las ocasiones de New York City FC iban multiplicándose y sólo la mala puntería de sus jugadores hizo que no se hubiesen adelantado en el marcador. Su rival pese a intentar también tener sus ocasiones de peligro, sólo logró tener un disparo a puerta, que también se convirtió en un susto para los neoyorkinos. Wright se encontró con un balón en la frontal del área y su disparo fue rechazado por ambos palos, metiendo el susto en el cuerpo a los locales.

El encuentro transcurrió sin apenas llegadas en ambas áreas. Con los ‘citizens’ marcando el ritmo del partido, su rival perdió el poco protagonismo que tenía en ataque, pero a ellos tampoco tuvieron demasiada presencia.

Conforme se acercaban al final de la primera parte, la intensidad fue desapareciendo y con ellas las llegadas a la áreas. Sólo un par de disparos sobre la meta de los ‘Revs’ que no llevaron peligro, fueron las últimas acciones de los primeros 45 minutos.

Máxima efectividad

La segunda parte continuo siendo un monólogo del equipo neoyorkino. Volvieron a su estilo de control de la pelota y la creación de espacios, en lugar de las transiciones rápidas y los desplazamientos en largo. A pesar de esta variación continuaron generando las mejores ocasiones de gol, pero su puntería continuó siendo la errónea.

Los minutos pasaban al igual que las ocasiones de peligro. Una tras otra, las acciones fueron llegando de manera constante. La defensa de New England Revolution no conseguía parar el asedio que los locales estaban llevando a cabo. David Villa, que poco a poco estaba recuperando su mejor nivel tras la lesión, fue el jugador que sometió a un acoso y derribo al guardameta rival, no consiguiendo estar acertado de cara a puerta.

Superado el ecuador de la segunda parte, una jugada cambió el sino del partido. En la primera acción en la que los visitantes llegaron al área rival tras muchos minutos, Wright se aprovechó de un balón rechazado en el interior del área para conseguir anotar a portería vacía.

Este tanto dejó a los locales muy tocados durante unos minutos, pero estos no supieron aprovecharlo. Sólo una acción en la que Angking estrelló un disparo en la madera.

New York City volvió nuevamente al dominio del balón y a la búsqueda de un gol que les permitiese solventar con un punto este primer enfrentamiento semana. Pero el nerviosísimo y el transcurso de los minutos hicieron que las acciones fuesen perdiendo peligrosidad.

A pesar de intentarlo con 28 disparos a portería, los locales no consiguieron su objetivo y finalmente cayeron derrotados en un partido en el que fueron muy superiores a su rival. Las ocasiones falladas y la mala puntería de los delanteros han hecho que los neoyorkinos vivan el peor momento de la temporada con sólo una victoria en los últimos encuentros.