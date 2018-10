Horarios para MLS Cup 2018

La temporada regular está llegando a su final. Menos de diez jornadas las que faltan para qué comience la post temporada y la Major League Soccer ha hecho público el calendario y los horarios de los Audi MLS PlayOff´s 2018.

Por segunda ocasión, la final de la MLS Cup se disputará un sábado en horario de prime time estadounidense, 7:30 pm ET (1:30 am en la madrugada del sábado al domingo). La primera vez se dio hace dos años cuando este partido se disputó a las 8:00 ET, también en sábado. El 8 día señalado en rojo en el calendario ‘emelesero’ será el 10 de diciembre.

mlssoccer.com

El partido será televisado nuevamente por la cadena nacional FOX, además de las ya conocidas de UniMás en Estados Unidos, TSN en Canadá (Inglés) y TVA Sports (Francés). Además se retransmitirá en más de 170 países a través de diferentes plataformas televisivas.

Por cuarta temporada de manera consecutiva, toda la post temporada será retransmitida a nivel nacional (Estados Unidos) a través de ESPN, FS1 y UniMás. En Canadá por TSN y TVA Sports Networks.

Después de la finalización de la temporada en el MLS Decision Day (28 de octubre), comenzarán los MLS PlayOff´s con la disputa de la Knockout Round. Cuatro encuentros que tendrán lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

En semifinales se disputarán cuatro encuentros el mismo día

Tras la disputa de esta eliminatoria, los PlayOff´s continuarán con las Semifinales de la Conferencia Este y Oeste (días 4 y 11 de noviembre, ambos domingos). Se jugarán cuatro partidos en cada una de las fechas, dos de cada conferencia.

La serie del Campeonato de la Conferencia también se desarrollará en un par de fechas, con ambas conferencias enfrentando el domingo 25 de noviembre y el jueves 29 de noviembre en dobles enfrentamientos. Los campeones se verán las caras a los pocos días, el 8 de diciembre.

Como ha sido desde 2012, la MLS Cup 2018 se jugará en la sede del finalista con el mejor récord de la temporada regular.

Calendario Audi MLS PlayOff´s 2018 (*sujeto a modificación*)

Knockout Round (31 octubre – 1 noviembre)

. Dos partidos el miércoles 31 (sin horario)

. Dos partidos jueves 1 (sin horario)

Semifinales de Conferencia

. Ida Semifinales (domingo 4 noviembre)

- Semifinal 1 (Sin Horario)

- Semifinal 2 (Sin Horario)

- Semifinal 3 (Sin Horario)

- Semifinal 4 (Sin Horario)

. Vuelta semifinales (domingo 11 noviembre)

- Semifinal 1 (Sin Horario)

- Semifinal 2 (Sin Horario)

- Semifinal 3 (Sin Horario)

- Semifinal 4 (Sin Horario)

Finales de Conferencia

. Ida

- Conferencia Oeste (domingo, 25 noviembre) (Sin Horario)

- Conferencia Este (jueves, 29 noviembre) (Sin Horario)

. Vuelta

- Conferencia Oeste (domingo, 25 noviembre) (Sin Horario)

- Conferencia Este (jueves, 29 noviembre) (Sin Horario)

Audi MLS Cup 2018

- Sábado, 8 diciembre (1:30 pm ET – 7:30 hora España)