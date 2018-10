Previa New York City - DC United: Al filo de lo imposible

New York City recibía -con David Villa ya en el equipo- a un New England Revolution que no parecía dispuesto a poner en serios apuros al equipo de Torrent. Sin embargo, en contra de prácticamente todos los pronósticos, se alzaron con la victoria y rompieron una racha de prácticamente 20 partidos sin perder como locales de los Citizens.

La derrota ante New England Revolution ha sembrado serias dudas en el equipo.

La derrota dolió mucho en el seno del vestuario por la forma y el momento en el que se produjo. El equipo necesitaba sumar los tres puntos para no perder el tren del liderato que actualmente ocupa New York Red Bulls seguido del Atlanta United de Tata Martino. Si bien es cierto que los vecinos de la otra orilla del río Houston lideran la clasificación, tienen un partido jugado más respecto a Atlanta United, por lo cual, previsiblemente Atlanta United acabe ganandoles la posición.

David Villa frente a New England Revolution. Fuente: MLS

A falta de pocos partidos para acabar la fase regular, New York City se encuentra en una situación un tanto delicada para la afición y su motivación para asistir al estadio: tienen prácticamente asegurado el pase a playoff pero prácticamente sentenciada la lucha por el liderato. El departamento de marketing de grupo Citizen deberá trabajar para conseguir atraer la atención de los aficionados en el Yankee Stadium.

Muy diferente es la situación de DC United, el equipo ha puesto fin a una racha negativa de resultados tras la llegada de Wayne Rooney y la inauguración del nuevo estadio. El Audi Field ha sido testigo de varios enfrentamientos no aptos para cardíacos como por ejemplo el tres a dos frente a Orlando City… o más recientemente el tres a uno frente a Atlanta United.

La dupla Rooney-Acosta ha conseguido la mayoria de los goles para DC United

La piezas clave del equipo están siendo Rooney y Acosta, la dupla que han venido fortaleciendo ambos jugadores es sencillamente espectacular. De hecho, un alto porcentaje de los goles de DC United vienen generados directa o indirectamente por alguna de sus combinaciones. La situación para DC United no está nada fácil, sin embargo, l equipo está en mejor disposición de pelear los partidos que hace no tantas semanas.

Acosta de DC United. Fuente: DC United

Ahora el equipo se encuentra a tan solo dos victorias de conseguir su pase a playoff y sellar una de las mayores remontadas de los últimos años en la Major League Soccer.

New York City frente a su propia leyenda

No ha sido nada fácil para el equipo dirigido por el ex-ayudante de Pep Guardiola asimilar la derrota frente a New England Revolution. Sin embargo, el equipo deberá recomponerse, especialmente en defensa, de cara al partido del próximo sábado.

No es para menos, la defensa ha venido sembrando serias dudas tanto en la salida de balón como en la contundencia demostrada a la hora de defender. En frente tendrán a Rooney y Acosta.

DC United buscará pescar el río revuelto

No será un partido nada fácil para DC United. Visita un Yankee Stadium que posee un porcentaje de derrotas a la altura de los mejores equipos del mundo. Muy pocos rivales han conseguido ganar esta temporada. Que lo haya conseguido New England Revolution en el anterior partido no significa que sea tarea fácil.

Los principales argumentos de DC United seguirán siendo su fortaleza mental, su dedicación extrema al partido y… la dupla Wayne Rooney-Acosta. La leyenda inglesa está viviendo una segunda juventud en la Major League Soccer y la calidad que atesora es un argumeto en si misma para DC United.

Alineaciones previstas