Estados Unidos sufre un sorpresivo traspié

Como aquel auténtico partidazo del 8 de septiembre de 2015, cuando Brasil goleó categóricamente 4-1 a Estados Unidos en Foxborough. La selección estadounidense anhelaba saldar su deuda pendiente ante el combinado sudamericano. Ambos llegaban con altas expectativas.

Dos errores abrieron la cuenta

El partido inició intenso por parte de la pentacampeona mundial, Filipe Luís ganó un tiro libre, Bobby Wood también recibió una falta. La selección de las barras y las estrellas volvió al ruedo tras no haber clasificado para la Copa del Mundo. Estados Unidos tuvo muchas imprecisiones, la vigente campeona norteamericana, apostaba por sorprender a la "Canarinha" a través del contragolpe.



Tras 10 minutos de juego, la tónica no cambió. El combinado sudamericano fue dominador absoluto a placer, Douglas Costa asistió a Roberto Firmino. El experimentado jugador de Liverpool abrió la cuenta, durísimo golpe anímico para los dirigidos por Dave Sarachan. Estados Unidos insistió por todos los medios en busca del empate y tuvo problemas para generar asociaciones. Casemiro estuvo cerca de ampliar la diferencia y el balón salió desviado.



La primera parte fue muy disputada, la selección brasileña soñaba seguir afianzándose con nuevas certezas con miras hacia la CONMEBOL Copa América 2019. Coutinho cometió una falta en ataque, el Estadio MetLife lució un marco impresionante de espectadores. Los estadounidenses generaron su primer mano a mano. Roberto Firmino y Fabinho exigieron a Steffen.

El combinado nacional sumaba parcialmente su sexta derrota al hilo frente al gigante sudamericano. Neymar de penalti, agudizó la pesadilla en Nueva Jersey. Ambos deberán corregir pequeños detalles para los 45 minutos restantes.

La pentacampeona mundial celebrando la victoria parcial | Foto: MLS



Mucha intensidad y poca contundencia

En el complemento, Estados Unidos insistió en busca de una épica recuperación. Matt Miazga tuvo otro tiro libre y no pudo. Brasil jugó con la desesperación de su similar estadounidense. Neymar remató y Steffen la contuvo. La tónica se mantuvo , hubo muchas faltas. Coutinho fabricó una nueva ocasión y por poco sentencia el marcador.



La selección de las barras y las estrellas en pleno cambio generacional, recibió dos jarrones de agua fría. DeAndre Yedlin se animó, no fue contundente en el área de la "Canarinha" y la acción quedó anulada por posición fuera de juego. A falta de 30 minutos para el final, Estados Unidos no encontraba la fórmula para reponerse pensando en la próxima justa continental. El anfitrión necesitaba más rodaje y tras su sorpresiva ausencia. John Brooks tampoco pudo cambiar el desenlace.



Brasil sostuvo aquel magistral desempeño colectivo que exhibió en la primera parte y en su fase de preparación post Copa del Mundo, no defraudó. Tite acertó en el planteamiento y fue muy superior. Roberto Firmino se complicó y concedió un tiro libre a los estadounidenses. Los sudamericanos cortaron todos los circuitos de juego y tuvieron la posesión del balón.

La selección de las barras y las estrellas en pleno cambio generacional | Foto: U.S . Soccer



A los 69 minutos, Weston McKennie no tuvo opciones de pase. Estados Unidos nunca pudo vencer a Brasil en sus cinco enfrentamientos previos, tres amistosos y dos oficiales. Will Trap estuvo cerca de anotar el descuento. El partido se tornó más disputado. Alisson estuvo impecable y provocó un tiro de esquina. El combinado nacional no fue ni la sombra del equipo que empató ante Francia en Lyon hace tres meses.

Matt Miazga fue uno de los jugadores más participativos en el segunda parte. Lucas Paquetá se asoció con Richarlison y la acción fue anulada. Kellyn Acosta ganó un tiro libre, Brasil defendió la ventaja sin despeinarse. Los dirigidos por Dave Sarachan se medirán con México en Nashville, mientras que Brasil ante El Salvador en Landover. Ambos partidos se jugarán el miércoles 12 de septiembre. La segunda selección mejor posicionada de la región tuvo una noche para el olvido y sin descuidar su principal objetivo clasificar para Catar 2022.