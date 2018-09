Guía VAVEL UEFA Europa League 2018/19: una competición para valientes

El 20 de septiembre arranca el sueño de 48 equipos por llevarse a sus vitrinas uno de los títulos continentales más duros y prestigiosos del planeta. La UEFA Europa League, como se la conoce desde la temporada 2009/10, llega a su 48ª edición y lo hace con el regreso de muchos equipos históricos y el estreno de otros. Sin embargo, la pregunta que todos se hacen es: ¿volverá un equipo español a triunfar? En los últimos nueve años, seis campeones han salido de nuestro país y solo Manchester United, Chelsea y Porto han logrado colarse entre medias.

El Sevilla es el club que más trofeos acumula con cinco, mientras que el actual campeón, el Atlético de Madrid, suma tres, al igual que Liverpool, Juventus e Inter de Milán. Precisamente, España es el país que más representantes tendrá esta edición (4), seguida de Francia, Alemania Turquía y Rusia (3).

Fuente: Baku Olympic Stadium

La final será en Azerbaiyán

El Olympic Stadium de Baku, con capacidad para 68.700 espectadores, albergará el 29 de mayo de 2019 la final de esta competición. Está catalogado por la UEFA con cuatro estrellas y es la cancha oficial de la selección nacional y del Qarabag cuando disputa competición europea.

Se inauguró hace poco más de siete años, coincidiendo con el centenario de la Asociación de fútbol azerí aunque no se completó hasta febrero de 2015. En la presentación se dejaron ver diferentes personalidades de la FIFA como Joseph Battler, quien señaló que se trata de algo “muy bonito”. Desde su creación, nunca ha llegado a verse el cartel de 'no hay billetes' pero se ha rozado el lleno en varios partidos del Qarabag en Champions. Además, no será la primera vez que este escenario acoja un gran acontecimiento, ya que en 2015 fue la sede principal de la primera edición de los Juegos Europeos. A lo largo de este curso, este estadio acogerá los diferentes partidos de Azerbaiyán en la Nations League y, en 2020, será parte de la Eurocopa, que tendrá distintas sedes a lo largo de todo el continente.

Baku, la capital de Azerbaiyán, cuenta con algo más de dos millones de habitantes y registra un dato muy curioso: está situada 28 metros por debajo del nivel del mar. Existe una diferencia dehorario con el resto de Europa, que varía según los países. Respecto a España son dos horas más y, si nada se cambia, el horario de la final está previsto para las 21 horas, lo que corresponde a las once de la noche en la conocida como 'la ciudad de los vientos'.

Caras nuevas

Sin lugar a equívoco, la presencia del Dudelange luxemburgués es una de las mayores proezas en la historia reciente de esta competición. Hundido absolutamente en el inicio del torneo local, este modesto club ha sido el primero de su país en conseguir acceder a una competición europea. El sueño comenzó el 26 de julio, en la segunda ronda previa tras haber caído en su camino hacia la Champions. Su rival fue el Drita de Kosovo, que no puso las cosas nada fáciles. Venció por 2-1 en la ida pero un gol de los kosovares en el minuto 26 del choque de vuelta dejaba momentáneamente fuera a los de Dino Toppmöller. No obstante, Patrick Stumpf equilibró en el marcador nada más volver de los vestuarios y certificó así el billete para la tercera fase.

Fuente: Dudelange

El segundo rival fue una piedra mucho más grande en el camino: el Legia de Varsovia. Si bien es cierto que el conjunto polaco no atraviesa los mejores años de su historia, la diferencia entre ambos equipos es muy notable. El Dudelange venció en el Estadio del Ejército Polaco (1-2), en parte gracias a la superioridad numérica de la que disfrutó durante toda la segunda parte. Esa ventaja fue rápidamente ampliada en el segundo encuentro, disputado en Luxemburgo, donde el equipo local ya ganaba por 2-0 a los 17 minutos. Sin embargo, el Legia neutralizó esa diferencia y terminó quedándose a un tanto de avanzar.

Llegados a la última fase, el Cluj rumano era el último peldaño en la escalera hacia la gloria. Tanto es así, que trasladaron el encuentro de ida al Stade Josy Barthel, con capacidad para más de 8.000 aficionados. Todo un éxito. El Dudelange venció por 2-0. En la vuelta, con mucho temor a encajar un tanto pronto, los luxemburgueses tomaron una ventaja de… ¡¡0-3!! El equipo local pudo maquillar un poco el resultado pero quedó eliminado a las puertas de Europa. Así fue como el Dudelange, un humilde equipo de Luxemburgo, estará por primera vez disfrutando de un torneo continental.

Además, otros dos equipos participarán por primera vez en esta competición. Se trata del Akhisar Belediyespor y el Sarpsborg 08 FF. Los turcos obtuvieron el pase directo tras ganar en la Copa de Turquía al Fenerbahce por 3-2. En cuanto al conjunto noruego, los azules tuvieron que superar las cuatro fases previas. El 12 de julio, antes de que finalizara el Mundial, vencieron a domicilio por 0-4 al Vestmannaeyjar islandés, al que terminaron de sentenciar en la vuelta con un 2-0. Más duro fue el siguiente oponente, el St. Gallen suizo, que remontó con diez futbolistas y venció en la ida por 2-1, un resultado que los noruegos dieron vuelta en su cancha por 1-0, haciendo funcionar el valor doble de los goles fuera de casa.

Fuente: Sarpsborg 08

En la tercera ronda, el Rijeka croata plantó mucha cara y sacó un empate a uno en la ida. Con la complicada misión de vencer o sacar un marcador equilibrado con goles, el equipo escandinavo logró ganar por la mínima y acceder a la última ronda de la interminable ronda previa. Allí se encontró con el Maccabi de Tel Aviv, a quien doblegó por 3-1 en casa, un marcador que estuvo a punto de no ser suficiente en la vuelta. Los israelíes se pusieron 2-0 arriba en el minuto 60, logrando la clasificación momentánea, hasta que un penalti en el minuto 81 a favor del Sarpsborg 08 lo convirtió Jorgen Halvorsen, héroe de la noche.

Nueva oportunidad

Hasta 15 equipos repetirán competición con respecto al año pasado. Villarreal, Astana, Slavia de Praga, Dinamo de Kiev, Ludogorets, Milan, Apollon Limassol, Copenhague, Arsenal, BATE Borisov, Red Bull Salzburg, Olympique de Marsella, Lazio, Zenit y Rosenborg volverán a estar presentes una vez más.

Resulta curioso que ninguno de esos clubes ha ganado la competición a lo largo de los más de 30 años que se viene disputando.

De vuelta

Unos debutan, otros repiten… y hay equipos que retornan después de un tiempo ausentes. No cabe duda que el Sevilla es la gran amenaza para todos. Tras jugar el curso anterior en la Champions League, donde alcanzó los cuartos de final y cayó contra el Bayern de Múnich, los del barrio de Nervión ya están de nuevo en su competición favorita. Hasta en cinco ocasiones se llevaron los andaluces el trofeo a casa. Las dos primeras fueron seguidas: 2006, 4-0 al Middlesbrough y 2007, 3-1 en la tanda de penaltis ante el Espanyol. Siete años más tarde, los hispalenses volvieron a lo grande. Tres finales, tres títulos: 2014, 4-2 en la tanda de penaltis frente al Benfica; 2015, 3-2 al Dnipro y 2016, 3-1 al Liverpool. Por esto, y por mucho más, el conjunto de Pablo Machín es uno de los principales favoritos y el rival a evitar durante todo el torneo.

Fuente: Europa League

No obstante, hay más clubes que vuelven. Es el caso de algunos históricos como el Bayern Leverkusen, Anderlecht o Dinamo de Zagreb. También estarán presentes dos equipos míticos del este europeo, Fenerbahce y Besiktas. Por su parte, el Chelsea de Maurizio Sarri también reaparece cinco años después del título que logró contra el Benfica (2-1). Desde entonces, todas las participaciones continentales de los británicos han sido en la Champions League.

Flashback

El Atlético de Madrid sumó la temporada pasada un nuevo trofeo continental a sus vitrinas. Derrotó al Olympique de Marsella por 3-0 en una final más marcada por lo acontecido en la grada que en el césped. Los ultras del conjunto francés fueron protagonistas tanto en la previa como minutos antes del inicio del choque, cuando encendieron más de medio centenar de bengalas en su fondo. En lo estrictamente deportivo, un doblete de Griezmann y un tercer tanto de Gabi en los instantes finales sirvieron para que los colchoneros volvieran a levantar una copa en Europa.

Fuente: Olympique de Marsella

Precisamente, el autor de los dos primeros goles de la final, el francés Antoine Griezmann, fue elegido recientemente como el mejor jugador de la pasada edición de la Europa League, superando en la votación a su compañero de equipo Diegeo Godín y a Payet. El galo disputó ocho partidos, anotó seis goles y repartió cuatro asistencias. Un motivo de alegría más en uno de los mejores años como profesional para el futbolista del Atlético de Madrid, que alcanzó la cumbre tras ganar el Mundial de Rusia.

Calendario

El 20 de septiembre dará comienzo la fase de grupos. Todas las jornadas se disputarán en jueves y se repartirán entre los horarios de las 18:55 y las 21:00 horas. La primera ronda concluirá el 13 de diciembre y, cuatro días más tarde, se realizará el sorteo correspondiente para los dieciseisavos de final, que arrancarán en el mes de febrero. Se seguirá este procedimiento hasta cuartos, donde se establecerá un cuadro con dos llaves distintas hasta llegar a la final.

Fase de grupos

Primera jornada – 20 de septiembre

Segunda jornada – 4 de octubre

Tercera jornada – 25 de octubre

Cuarta jornada – 8 de noviembre

Quinta jornada – 25 de noviembre

Sexta jornada – 13 de diciembre

16avos de final

Sorteo – 17 de diciembre

Partidos de ida – 14 de febrero

Partidos de vuelta – 21 de febrero

8avos de final

Sorteo – 22 de febrero

Partidos de ida – 7 de marzo

Partidos de vuelta – 14 de marzo

Cuartos de final

Sorteo – 15 de marzo

Partidos de ida – 11 de abril

Partidos de vuelta – 18 de abril

Semifinales

Partidos de ida – 2 de mayo

Partidos de vuelta – 9 de mayo

Final

29 de mayo, Olympic Stadium (Baku, Azerbaiyán)

Fuente: Europa League

Grupos

La primera fase de la competición estará compuesta por doce grupos de cuatro equipos cada uno, lo que suma un total de 48 conjuntos. Accederán a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo (24) más los ocho terceros de la Champions League, lo que sumará un total de 32 equipos en los dieciseisavos de final.

Grupo A

Bayer Leverkusen

AEK Larnaca

Zúrich

Ludogorets

Grupo B

RB Salzburgo

Rosenborg

Celtic

RB Leipzig

Grupo C

Slavia Praga

Girondins de Burdeos

Copenhague

Zenit SPb

Grupo D

Anderlecht

Trnava

Dinamo de Zagreb

Fenerbahce

Grupo E

Arsenal

Sporting CP

Vorskla

Qarabag

Grupo F

AC Milan

Real Betis

Olympiakos

Dudelange

Grupo G

Rapid Viena

Villarreal

Spartak Moscú

Glasgow Rangers

Grupo H

Olympique de Marsella

Eintracht Frankfurt

Lazio

Apollon Limassol

Grupo I

Genk

Malmö

Sarpsborg 08

Besiktas

Grupo J

Standard de Lieja

Sevilla

Akhisar Belediye

Krasnodar

Grupo K

Jablonec

Stade Rennais

Dinamo Kiev

Astana

Grupo L

Chelsea

PAOK

MOL Vidi

BATE Borisov