Resumen Portugal 1-0 Italia en la UEFA Nations League

¡Hasta aquí ha llegado la transmisión! Les agradecemos su compañía. ¡Hasta el próximo partido!

¡Finaliza el partido! ¡Victoria contundente de Portugal!

93' Amarilla para Pepe tras una entrada dura a Chiesa.

90' ¡Cuatro minutos de añadido! ¡Nos vamos hasta el 94!

88' Posesión: Portugal 54% - 46% Italia

86' Último cambio de Portugal: sale Carvalho con molestias musculares y entra Oliveira.

85' ¡Renato tuvo el 2-0! El jugador del Bayern finalizó el contraataque con un tiro raso que sacó Donnarumma.

84' ¡Aprieta Italia en estos últimos minutos!

82' ¡Nueva ocasión para Italia! Caldera lo intentó de cabeza sin éxito, el remate se fue fuera.

79' ¡Último cambio de Italia! Sale Cristante y entra Belotti.

78' ¡Por poco llega el empate! Zaza remató de cabeza el centro de esquina. El balón se fue por encima de la portería de Rui Patricio.

77' Córner para Italia. ¡Los de Mancini no se rinde!

76' Segundo cambio en Portugal: sale Bruma ovacionado y entra Gelson Martins.

73' Segundo cambio de Italia: sale Criscito y entra Palmieri.

73' Primer cambio en Portugal: sale Pizzi y entra Renato Sanches.

69' Amarilla para Berardi, el italiano cometió falta sobre Bruma.

69' ¡Se vienen cambios en ambas selecciones!

68' Nueva ocasión para Portugal. Donnarumma atrapó en dos tiempos el tiro cruzado de Pizzi.

André Silva celebrando su gol junto a sus compañeros / Foto: @UEFAEURO

63' Los italianos no logran acomodarse en el encuentro. Mal en defensa, con problemas en el mediocampo y sin mucho peligro arriba.

60' Italia lo intentó al contraataque. La jugada acabó con un tiro desviado de Chiesa desde fuera del área.

58' ¡Primer cambio en Italia! Se retira Immobile y entra Berardi.

57' Amarilla para Chiesa por una entrada a Bruma.

53' ¡Paradón de Donnarumma! Paró un zapatazo de Bernardo Silva desde fuera del área. El portero evitó el 2-0.

Con este gol, André Silva suma 13 con la selección portuguesa.

47' ¡Goooooool de André Silva! Bruma recuperó y pasó al delantero del Sevilla que finalizó con un tiro a la izquierda de la portería. ¡Se adelanta Portugal!

46' Primera ocasión para Portugal. Buen centro de Cancelo al que no pudo llegar Bruma.

¡Comienza la segunda parte! Sin cambios en ambos onces.

Los portugueses han dominado en los primeros 45 minutos. A pesar de ello, Italia ha tenido un par de ocasiones para adelantarse en el marcador. Veremos que pasa en el segundo tiempo.

¡Descanso en el Estadio da Luz! ¡0-0!

42' Amarilla para Criscito y Neves.

41' Jorginho provó desde fuera del área con un tiro que fue desviado por la defensa y Patricio atrapó.

34' ¡Los portugueses piden penalti! Pero el árbitro no lo pita. Pizzi fue placado dentro del área por Romagnoli que se desentendió del balón.

31' ¡Casi marca en propia puerta Italia! La buena llegada de Rui acabó con el despeje de Cristante que chocó en el travesaño.

30' ¡Minutos de locura en da Luz! ¡Ocasiones para ambos!

30' Los portugueses intentaron sorprender al contraataque, pero el tiro de Bruma se fue desviado.

29' Una buena jugada de Lazzari por la banda acaba con córner para los italianos.

26' ¡Italia evita el primer gol de Portugal en la línea! Donnarumma falló en la salida y Bernardo intentó aprovecharse, pero el balón fue sacado por Romagnoli en la línea.

20' Prueba André Silva desde fuera del área. El tiro le salió sin potencia y Donnarumma atajó sin problemas.

15' Domina Portugal. Los portugueses están teniendo numerosas ocasiones en los últimos minutos.

14' Portugal tuvo una clara. Pizzi recuperó balón en la medular del área. Pasó a Bernardo y este intentó conectar con Silva, pero sin éxito.

10' Immobile intentó irse de Pepe y forzó el primer córner para los italianos.

6' Los italianos despejan el balón colgado sin problemas.

6' Nuevo córner para los portugueses.

5' A penas cinco minutos de partido y ambas selecciones están mostrando que se quieren llevar los tres puntos.

4' Córner a favor de Portugal tras una buena acción individual de Rui.

¡Inicia el partido! Inicia el segundo partido del Grupo 4 de la UEFA Nations League.

¡Suena el himno de la selección portuguesa en Lisboa!

Los aficionados en da Luz muestran una pancarta conmemorativa a Pepe por sus 100 partidos con Portugal.

¡Los jugadores ya están en el terreno de juego! Suena el himno de Italia.

¡Menos de diez minutos para que inicie el encuentro!

Alineación de Italia: Donnarumma, Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito, Cristante, Jorginho, Bonaventura, Zaza, Chiesa e Immobile.

Alineación de Portugal: Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Dias, Rui, Pizzi, Neves, Carvalho, Bernardo Silva, Bruma y André Silva.

¡Buenas tardes! ¡Quedan 25 minutos para que comience el Portugal vs Italia! ¡Vamos con las alineaciones!

A esperas de que se dispute la segunda jornada de este grupo Polonia es primera con los mismos puntos que Italia, segunda. Portugal está última, ya que todavía no ha jugado ningún partido. ¿Cambiarán las posiciones tras la segunda jornada?

Otra ausencia, esta confirmada, será la de Guerreiro. El lateral del Borussia Dortmund abandonó la concentración tras resentirse de unas molestias musculares.

Mancini sobre Balotelli: "Mario necesita jugar, es un jugador experimentado en el escenario internacional. Pero sus niveles de condición física son un problema en este momento. Solo necesita mejorar". El delantero es duda para el encuentro.

El seleccionador italiano Mancini también habló en rueda antes de enfrentarse a Portugal. Allí recalcó que el empate ante Polonia es normal ya que es el primer partido importante que juegan. Aunque quiso recalcar que deben mejorar los errores cometidos. Ante los portugueses irán a por la victoria.

Fernando Santos: "Italia es un histórico y no por no haber estado presente en el último Mundial deja de serlo. El partido de jueves con Croacia era particular, no tenía puntos. Este juego ya se inserta en una nueva competición y asume naturalmente otra importancia. Espero que mi equipo de el nivel".

Fernando Santos / Foto: fpf.pt

Rony Lopes: "Nuestro equipo está confiado. Es una competición que va a comenzar para nosotros y queremos empezar ganando. El empate entre Italia y Polonia (1-1) nos da la motivación para intentar quedar primero de grupos".

Rony Lopes en rueda de prensa / Foto: fpf.pt

El campo elegido para disputar el Portugal vs Italia en vivo es el Estadio da Luz. Se encuentra en Lisboa y parte al SL Benfica. Tiene una capacidad de 65.647 espectadores.

Estadio da Luz / slbenfica.pt

A lo largo de la historia, ambas selecciones han jugado juntas en veinticinco ocasiones. Italia es la que mayor porcentaje de victorias tiene, con 18. Portugal ganó cinco veces. Y el marcador quedó en tablas dos veces.

La última vez que se enfrentaron los portugueses se llevaron el partido con un gol de Éder. En aquella ocasión el encuentro fue amistoso y desde entonces no se han vuelto a encontrar.

Ambas selecciones llegan al partido tras empatar en sus últimos partidos. En el caso de Portugal fue ante Croacia en el primer amistoso tras el Mundial. Por su parte, Italia empató ante Polonia en la primera jornada de la UEFA Nations League. Los dos quedaron 1-1.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Portugal A vs Italia. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Portugal vs Italia en vivo, perteneciente a la 2ª jornada de la UEFA Nations League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Da Luz a partir de las 20:45 horas (19:45 hora local).