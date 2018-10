Relevo en LA Galaxy

Parecía que Los Angeles Galaxy estaba encaminando un final de temporada que le permitiese clasificarse para los PlayOff´s, pero los malos resultados de las últimas semanas les ha dejado en la cuerda floja. Esto ha hecho que el máximo responsable de la parcela deportiva del conjunto californiano haya decidido dar un paso al lado. Sigi Schmid, deja pues de ser entrenador jefe del equipo.

Pero el equipo mantendrá a gran parte del staff técnico, ya que será el que hasta ahora fue el segundo, Dominic Kinnear, quien se responsabilice del equipo. El veterano entrenador estadounidense se hará cargo nuevamente de un equipo tras su salida hace unos años de San Jose Earthquakes.

"He entrenado en varios niveles de fútbol en los Estados Unidos durante más de 35 años, donde me he dedicado a promover el deporte en nuestro país", dijo Sigi Schmid. "Después de una delicada consideración, he decidido alejarme de los banquillos en este momento, pero me gustaría permanecer ligado a este deporte. Con seis partidos restantes mientras el club pelea por un lugar en los PlayOff´s, entiendo que el momento de esta decisión es desafortunado. Sin embargo, creo que este grupo puede unirse y luchar por un puesto esta temporada bajo la guía de Dom. Estoy agradecido con LA Galaxy por ser una parte tan importante de mi vida y mi carrera. Quiero agradecer al Sr. Anschutz, a los aficionados, a mis jugadores y al club por su apoyo durante mi tiempo aquí".

mlssoccer.com

Sigi Schmid es uno de esos experimentados entrenadores que lleva en la Major League Soccer desde sus inicios. Comenzó dirigiendo en University of California Los Angeles (UCLA) en 1980, logrando sus mejores éxitos en 1985, 1990 y 1997 al proclamarse campeón de la NCAA. Esto le llevó a dar el salto a la MLS para hacerse cargo de Los Angeles Galaxy por primera ocasión en 1999. Posteriormente pasó por Columbus Crew SC, Seattle Sounders FC.

Schmid ha ganado tres MLS Cup

Schmid es el entrenador con más victorias en la historia de la MLS con 266 en partidos de temporada regular y posteriores a la temporada de la MLS. En el transcurso de su carrera, ha guiado equipos a logrado dos MLS Cup (2002, 2008) y fue parte de otra en 2016, cinco Lamar Hunt U.S. Open Cup (2001, 2009, 2010, 2011, 2014) y tres Supporter´s Shield (2002, 2008, 2014).Además, llegó a los Playoff’s de la MLS Cup en 13 temporadas, mientras que registró 26 victorias en esta post temporada, el segundo más en la historia de la MLS. Schmid es uno de los dos entrenadores en la historia de la MLS para guiar a dos equipos diferentes a los títulos de la Copa MLS y es uno de los tres entrenadores en cuatro finales totales de la Copa MLS. Es miembro del U.S. Soccer National Hall of Fame, y miembro del UCLA Hall of Fame.

"Quiero agradecer a Sigi y al LA Galaxy por traerme aquí la temporada pasada", dijo Dominic Kinnear. "Nuestro objetivo ahora es ganar tantos partidos como nos sea posible hasta el final de la temporada".

Dominic Kinnear es otro de los entrenadores veteranos en la MLS con 166 victorias. El ex internacional de Estados Unidos es uno de los cuatro entrenadores en la historia de la MLS que ha ganado múltiples Copas de la MLS como entrenador en jefe, y uno de los dos que ha ganado en temporadas consecutivas. En 2006 y 2007, lideró el Houston Dynamo a títulos de la MLS Cup. Se ubica en el tercer lugar en victorias de PlayOff’s de la MLS con 15 y alcanzó la postemporada en nueve de sus 13 temporadas como entrenador.