Once de la Semana 28 de la MLS: Capitán Guaje al rescate

La Major League Soccer ha presentado el once de la semana 28 en la que solo se han disputado cuatro encuentros. Portland Timbers y Sporting de Kansas City consiguieron los tres puntos en sus partidos como locales. New York City y DC United firmaron las tablas. A pesar de ser una jornada más bien corta, ha dejado varias historias que merece la pena contar. David Villa vuelve al once semanal.

No se debe olvidar la inesperada victoria de New England Revolution en el Yankee Stadium. El gol de Wright, a parte del valor que tiene aparecer en el once semanal, es valedor para que New England Revolution aguante en la séptima posición, a tan solo tres puntos de posiciones playoff.

Empate de David Villa ante DC United. Fuente: New York City

El partido venía siendo publicitado como si de un combate de boxeo se tratara: David Villa vs Wayne Rooney. Ambos jugadores se vieron las caras en la final de la Champions League en el año 2011 cuando, gracias a un fantástico gol de David Villa, el FC Barcelona se hacía con la Copa en la que fue una de las mejores temporadas del equipo catalán. Torrent estaba en ese banquillo con Pep Guardiola, aunque esa es otra historia…

David Villa y Wayne Rooney se reencontraron varios años después.

La primera parte marcó las distancias entre los dos equipos con una férrea defensa de ambos conjuntos. El equipo de Torrent defendía bien y se atrevía en el ataque, mientras que DC United delegaba en Rooney y Acosta el groso de sus ataques. Sin embargo, las acciones de Wayne Rooney y Acosta no tuvieron sus frutos como venía siendo habitual en los últimos partidos.

Wayne Rooney en el Yankee Stadium. Fuente: MLS

En el minuto 58 se adelantaba DC United… y el equipo de Wayne libró una batalla contra el tiempo para aguantar el marcador. En el minuto 86, el árbitro señaló falta a favor de New York City.

David Villa atraía las miradas de un Yankee Stadium que sabía que algo podía pasar. El Guaje siempre ha tenido ese algo que le hace diferente al resto de jugadores. Gol del capitán, gol del guaje, gol de David Villa. New York City y Dc United se repartieron los puntos.

Gol de David Villa ante DC United. Fuente: MLS

La vida sigue igual para Orlando City y Colorado Rapids. Un nuevo partido y una nueva derrota. Al otro lado de la moneda, Portland Timbers y Sporting de Kansas City impulsaron sus opciones de liderato y llegan en plenas condiciones para las últimas jornadas de la fase regular.

Por el momento, la clasificación de la Conferencia Oeste la lidera FC Dallas, seguido de Sporting de Kansas City y LAFC. Portland Timbers ocupa la quinta posición seguido muy de cerca por Seattle Sounders.

Once de la Semana

Once de la Semana. Fuente: MLS

Melia: Portería a cero para el portero de Sporting de Kansas City. Consiguió alejar el peligro de la portería en las contadas ocasiones en las que Orlando City consiguió llegar con peligro. Transmitió mucha seguridad a la defensa.

Valentin: Sus llegadas por la banda derecha fueron fundamentales para abrir espacios en la defensa de Colorado Rapids. El jugador combinó varias veces con Valeri y ambos consiguieron dejar varias jugadas que deleitaron a los asistentes al partido.

Anibaba: No es nada fácil salir del Yankee Stadium sin encajar un gol. El partido de Anibaba fue fundamental para que New England Revolution cosechará una victoria que podría ser decisiva el final de la fase regular.

Birnbaum: Aprovechó el centro de Rooney para abrir el marcador en el Yankee Stadium. DC United acabó empatando el partido pero el partido del defensa fue digno de admirar.

Sinovic: Llegada tras llegada fue martillando la defensa de Orlando City en un partido en el cual se pasó gran parte de la segunda parte en campo rival. Excelente partido del lateral izquierdo.

Gutierrez: Gol importantisimo el conseguido por Gutierrez para dar la victoria a Sporting de Kansas City y permitir a su equipo seguir luchando por el liderato de la Conferencia Oeste.

Sands: El jugador entendió a la perfección lo que le pidió Torrent. El centro del campo fue de New York City gracias al partido de Sands.

Blanco: La doble asistencia del jugador fue suficiente para que Portland Timbers ganara el partido a Colorado Rapids. Los tres puntos se quedaron en casa gracias, entre otros, al partido de Blanco.

Ebobisse: Abrió el marcador frente a Colorado Rapids en el final de la primera parte. Espectacular partido del jugador que fue una auténtica pesadilla para la zaga rival.

David Villa: Otra vez el Guaje. Su espectacular gol de falta al final del partido hizo que DC United no se llevara los tres puntos del Yankee Stadium.

Wright: El gol del delantero de New England Revolution fue esencial para la victoria, por la mínima, de los visitantes. Siguen luchando por playoff gracias al gol de Wright.

El banquillo lo ocupa Giovanni Savarese, técnico de Portland Timbers. Como suplentes han sido seleccionados Knighton de New England Revolution, Hamid de DC United, Howards de Colorado Rapids, Rosell de Orlando City, Canouse de DC united, Chara de Portland Timbers y Valeri de Portland Timbers.