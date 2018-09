Previa Toronto - LA Galaxy: gigantes en el infierno

Desde que la Major League Soccer empezará a andar allá por el año 1996, muchos han sido los equipos que han conseguido ofrecer un buen papel en la breve pero a la vez intensa historia de esta igualada competición. LA Galaxy es el equipo más laureado y con más reconocimiento fuera de la Major League Soccer. Tal vez sea por ser un equipo fundador o quizás sea por que sobre el verde del Stubhub Center han deslizado sus botas jugadores de la talla de David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard, el legendario delantero irlandés Robbie Keane.

Algo diferente es el caso de Toronto FC. El equipo canadiense no tiene ni de lejos la trayectoria de los angelinos, sin embargo, en las últimas temporadas ha logrado diseñar un equipo que le ha llevado a colarse entre los grandes de la competición tras conseguir dos finales seguidas, entre las cuales una de ellas consiguió alzarse con el titulo ante Seattle Sounders.

Toronto FC celebrando un gol. Fuente: MLS

Diferente es ahora el estado de forma de ambos equipos. En el caso de Toronto, están pasando por una de las peores temporadas a pesar de tener jugadores de la categoría de Altidore, Giovinco o incluso Van der Wiel.

La temporada está siendo de las peores del equipo en los últimos años

Desde el comienzo de la competición se percibía un cierto cansancio traducido en falta de motivación y tensión competitiva que podrían venir provocadas por el exceso de éxito en los últimos dos años. No sería una locura afirmar que el equipo se cansó de ganar. No es para menos, las últimas dos temporadas el equipo jugaba a un nivel que hacía pensar que la hegemonía de Toronto podría extenderse por varias temporadas más. Nada más lejos de la realidad.

Bradley de Toronto FC. Fuente: Toronto FC

El equipo actualmente se encuentra relegado en la novena posición de la Conferencia Este, a casi diez puntos de la posición de playoff que actualmente ocupa Montreal Impact. Si bien es cierto que el equipo llegó a estar a más de 12 puntos del tren del playoff, aún es una distancia lo bastante grande para no preocupar en exceso a equipos que todavía luchan por entrar como el DC United de Wayne Rooney o los venidos de más a menos, New England Revolution.

La historia no siempre sirve de aval

En los extensos terrenos del Oeste americano se encuentra la Ciudad de Los Angeles. A pesar de estar en una zona geográfica con un clima tan cálido… el equipo está más frío de lo habitual. Bromas a parte, la realidad es que el equipo está pasando por una situación muy delicada.

Joao Pedro de LA Galaxy. Fuente: MLS

El equipo está pasando por uno de sus peores años a pesar de la llegada de grandes jugadores

Ni la llegada de Zlatan, ni la motivación por ser el primer equipo de la ciudad tras la llegada de LAFC han sido suficientes para enderezar el rumbo de un equipo que parece vivir de las viejas glorias del pasado.

Si no fuera por el nombre que tiene el equipo, ni por el dinero que le permite traer a jugadores de la categoría de Zlatan Ibrahimovic o los hermanos dos Santos, el equipo no sería muy distinto a Colorado Rapids o San Jose Earthquakes. De hecho, en más de algún partido han plantado cara a sus rivales de una forma la cual LA Galaxy aún no ha demostrado saber hacer.

Esta misma semana, Chri Klein -presidente del club- ha decidido prescindir de los servicios de Schmid -entrenador de LA Galaxy- tras la bochornosa racha de seis partidos sin conocer la victoria, dejando al equipo a seis puntos de posiciones playoff.

La distancia en si misma no es excesiva, sin embargo, lo que preocupa en la dirección técnica de LA Galaxy es la debilidad del equipo en comparación a sus rivales directos por el playoff como son Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps e incluso Portland Timbers. LA Galaxy está solo por delante de Minnesota United, Houston Dynamo, Colorado Rapids o San Jose Earthquakes. Rivales que sobre el papel son inferiores en todos los aspectos a LA Galaxy.

Zlatan y Giovinco en la Serie A. Fuente: Toronto FC

El encuentro tendrá el punto de mira en Zlatan y Giovinco, ambos jugadores jugaron en Italia en la misma temporada. Zlatan lo hizo en Milan mientras que Giovinco en Parma. Ahora, el destino ha querido que ambos jugadores se vuelvan a reencontrar.

Toronto buscará hacerse fuerte en el BMO Field

Dos victorias y una derrota es el bagaje que tiene Toronto como lo local. Sin bien es cierto que no es un dato del todo positivo, o al menos que merezca la pena destacar, sí lo es si se compara con lo vivido semanas atrás en Toronto: el equipo llegó a perder cinco partidos seguidos.

Aún así el equipo canadiense encaja una media de dos goles por partido. La única diferencia entre lo vivido ahora y semanas atrás es que ahora el equipo es capaz de generar un mayor número de goles.

LA Galaxy y su mayor pesadilla: jugar fuera de Los Ángeles

La realidad en el Stubhub Center no es mucho mejor, sin embargo, la situación del equipo fuera de casa es realmente preocupante. Solo una victoria en los últimos seis partidos como visitante.

Seis a dos frente a Real Salt Lake, cinco a cero frente a Seattle Sounders, dos a uno en Colorado… son solo algunos ejemplos de lo que ha venido siendo la temporada del equipo como visitante. Una auténtica locura.

Alineaciones previas