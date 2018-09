Guía VAVEL UEFA Champions League 2018/19: Grupo C, tres favoritos para dos plazas

Se suele decir que en la UEFA Champions League no hay rival pequeño y lo cierto es que esta temporada parece que va a ser así. Resulta muy complicado encontrar a equipos que sean muy favoritos dentro de su grupo y la excepción no es el Grupo C. Conformado por tres potencias europeas, apenas el Estrella Roja de Belgrado parece estar varios peldaños por detrás.

Los resultados, incluido el número de goles a favor y en contra, que se den en los duelos directos entre los tres candidatos a pasar a la siguiente ronda, van a ser fundamentales. En el Grupo C, posiblemente, llame más la atención el que no quede entre los dos primeros que los que accedan a la siguiente fase, pues Liverpool, Nápoles o Paris Saint-Germain pueden despedirse de la máxima competición a nivel de clubes en el mes de diciembre.

Análisis de los equipos

Con más historia que presente y, sobre todo, que futuro, el Estrella Roja de Belgrado es la auténtica "cenicienta" de este Grupo C. Sin embargo, su papel puede ser fundamental en el desempeño de los máximos favoritos. Con el sufrimiento a la vista, los serbios pueden ser jueces de la clasificación final, pues cualquier resultado que no sea una derrota ante las tres potencias será determinante. Llegando a la fase de grupos de la UEFA Champions League tras imponerse en cuatro rondas clasificatorias, los dirigidos por Vladan Milojevic ya han recogido su premio.

Los jugadores del Estrella Roja celebran su acceso a la UEFA Champions League | FOTO: Estrella Roja

Tras ser subcampeones la pasada edición, el Liverpool llega con una plantilla más consolidada y fuerte para dar el pase definitivo. Jürgen Klopp sigue asombrando a propios y extraños y de la mano del trío formado por Salah, Firmino y Mané, los Reds deberían estar en la siguiente fase del torneo. Claves serán sus resultados en Anfield, cuna futbolística de un equipo que ya posee en sus vitrinas cinco Copas de Europa. Buscando la media docena, el Liverpool deberá gestionar a la perfección sus esfuerzos en una de las competiciones más exigentes del Viejo Continente, la Premier League.

Jürgen Klopp tras perder la final ante el Real Madrid | Fotografía: UEFA Champions League

Con, a priori, más dominio de su competición doméstica, llega el Paris Saint-Germain. Esto puede ser clave en el enésimo intento por tocar el cielo de Europa. Ahora bajo las órdenes de Thomas Tuchel, los parisinos se presentan con el otro tridente que marcará este Grupo C, el formado por Neymar, Cavani y Mbappé. Su misión es la de demostrar que están preparados para subir un escalón, que están a la altura de los grandes equipos de Europa y que pueden, por fin, sacar la rentabilidad que tanto esperan a una inversión que, por el momento, no da sus frutos. Enfocando toda la temporada a la UEFA Champions League, no pasar de la fase de grupos supondría un descalabro de dimensiones épicas.

Neymar, Mbappé y Cavani celebran un gol | FOTO: Getty Images

Finalmente, el Nápoles se presenta en este tercer grupo como la alternativa a ingleses y franceses. Estando, posiblemente, un paso por detrás de ambos, sorprendió la pasada temporada plantando cara a una Juventus que finalmente se hizo con la Serie A. Pelea es, precisamente, lo que esperan aportar a este Grupo C los dirigidos por Carlo Ancelotti, quien ya sabe lo que es levantar tres UEFA Champions League. Conseguir resultados positivos en casa y arañar puntos fuera se convierte, junto a ganar los dos encuentros ante el Estrella Roja de Belgrado, en la obligación del conjunto italiano.

Alineación del Nápoles en su encuentro ante la Sampdoria | FOTO: Nápoles

Calendario

El Liverpool-PSG de la primera jornada dejará entrever las opciones de cada uno. Si los Reds ganan habrán sumado sus primeros tres puntos, además de haber dejado atrás a un rival directo. Si por el contrario son los parisinos los que se llevan el gato al agua habrán dado un golpe sobre la mesa aventajando a un conjunto inglés que, además, perdería el factor campo. Por otro lado, el Nápoles visita Serbia con la intención de sumar los tres puntos en un ambiente que se espera sea caldeado en cualquiera de los tres partidos que se avecinan.

Fecha Partido Estadio Martes, 28 de septiembre de 2018 Liverpool - PSG Anfield, Inglaterra Estrella Roja - Nápoles Rajko Mitic, Serbia

Ya en octubre se dará el primero de los duelos desequilibrados de este grupo. El PSG-Estrella Roja puede ser clave por el número de goles que consigan los de Tuchel, que pueden endosar una severa goleada a un conjunto que lo va a pasar mal lejos de su gente. El otro duelo es el que medirá a italianos e ingleses en San Paolo. En función de lo que haya sucedido en la primera fecha, los de Ancelotti pueden empezar a tomar ventaja, mientras que los de Klopp puede descolgarse a una distancia de seis puntos en caso de pintar de rojo sus dos primeros compromisos.

Fecha Partido Estadio Miércoles, 3 de octubre de 2018 PSG - Estrella Roja Parque de los Príncipes, Francia Nápoles - Liverpool San Paolo, Italia

La tercera jornada deja otro de los duelos clave. De nuevo en casa, el Paris Saint-Germain recibirá a un Nápoles que deberá evitar que los franceses sumen tres puntos más. Cualquier resultado que no sea una derrota en el Parque de los Príncipes será positivo teniendo en cuenta que la cuarta fecha les empareja de nuevo en Italia. Por su parte, el Liverpool tendrá por delante el ser o no ser. Dos partidos consecutivos ante el Estrella Roja, primero en Liverpool y después en Belgrado, que deberán subsanar con un seis de seis. Cualquier tropiezo en esos duelos puede ser fatídico para los Reds.

Fecha Partido Estadio Jornada 3 Miércoles, 24 de octubre de 2018 PSG - Nápoles Parque de los Príncipes, Francia Liverpool - Estrella Roja Anfield, Inglaterra Jornada 4 Martes, 6 de noviembre de 2018 Estrella Roja - Liverpool Rajko Mitic, Serbia Nápoles - PSG San Paolo, Italia

A finales de noviembre llegará la visita del Liverpool a Francia. En función de las jornadas precedentes, el resultado puede dejar ya a alguno de los dos equipos eliminado, mientras que el otro podría estar clasificado para la siguiente ronda. Clave para los de Klopp no caer en casa de Neymar, Mbappé, Cavani y compañía. En cuanto al Nápoles, destacar su partido en casa ante el Estrella Roja, un duelo que debería solventarse con cierta comodidad por los italianos.

Fecha Partido Estadio Miércoles, 28 de noviembre de 2018 PSG - Liverpool Parque de los Príncipes, Francia Nápoles - Estrella Roja San Paolo, Italia

Para finalizar llegará el Liverpool-Nápoles de la sexta jornada. Ambos pueden estar jugándose la clasificación, por lo que parece que los ingleses cuentan con algo más de posibilidades al disputarse el partido en Anfield. La visita del PSG al Stadion Rajko Mitic puede ser meramente testimonial si los parisinos llegan clasificados y como primeros de grupo al último duelo. En caso de no ser así, tendrán una buena oportunidad para hacerlo, pues se miden al rival más flojo del Grupo C.