Guía VAVEL UEFA Champions League 2018/19: Grupo E, ¿guerra de antaño?

Un grupo que representa la historia de la mejor competición de clubes en el mundo. Equipos históricos de sus ligas y del palmarés de esta competición. Ajax, AEK, Benfica y Bayern de Munich lucharán por quedar entre los dos primeros para meterse en los octavos de final, y así seguir representando la historia del fútbol europeo. Toca analizar uno a uno a los cuatro.

Un gigante enigmático

El Bayern de Munich parece haber dejado de ser ese gigante alemán que metía miedo allá donde iba. Su plantilla ha quedado quizás anticuada para competir con garantías por el título continental. Las estrellas se van haciendo mayores y no terminan de aparecer las nuevas generaciones. Pese a ello, la tranquilidad con la que afrontan la Bundesliga les da un colchón de cara a la Champions.

Foto: Getty Images

Niko Kovac dirige por primera vez a un grande, y por primera vez participará en la Champions desde el banquillo. La zaga tiene muchísimos problemas. Está muy lejos de ser una defensa top, con Hummels, Boateng y Sule por debajo del nivel que requiere un equipo así, y con Alaba sin estar en su mejor momento. Kimmich es el que eleva el nivel de la zaga y del equipo con su enorme crecimiento y rendimiento. Robben, Ribery, Muller y Lewandowski parecen haber bajado un peldaño sin que haya ninguna generación que tire la puerta desde abajo. James, Coman, Thiago, el propio Kimmich y el fichaje Goretzka son los que pueden y deben tirar del carro del equipo ahora con la ayuda de los veteranos. Kovac tiene trabajo.

El Benfica a lavar su imagen

La temporada pasada los de Lisboa hicieron un ridículo histórico en Champions, haciendo cero puntos en un grupo bastante asequible con United, CSKA y Basilea. La mala actuación de los lusos dejó una huella importante el resto de la temporada, y tampoco consiguieron hacerse con trofeos nacionales. Una temporada inaceptable que también dejó cosas positivas como la aparición de más perlas en el equipo como Felix.

Foto: Getty Images

El gigante luso vuelve a la Champions y vuelve a quedar encuadrado en un grupo asequible que le permite soñar con volver a estar en octavos. Seferovic, Pizzi, Grimaldo y compañía deben dar un salto y liderar a un equipo que debe reconducir su situación esta temporada, acompañados por Jonas, Salvio, Luisao, Samaris y demás. Un reto importante que de la mano de Rui Vitoria esperan conseguir para volver a codearse con la élite de la Champions.

El retorno del rey antiguo

El Ajax de Amsterdam vuelve a la mejor competición de clubes del planeta, y como no podía ser de otra manera, lo hace con garantías de éxito. Un éxito que ya no es ganar la competición, sino aspirar a poder luchar de tú a tú con sus rivales, cosa que no ha podido hacer en los últimos tiempos. Y lo hacen en el año 'menos esperado'. La Eredivisie justo había perdido su última plaza directa para la fase de grupos, y la participación de equipos neerlandeses se antojaba más complicada, y sin embargo, se han clasificado los dos grandes (PSV y Ajax) mediante las previas, una sorpresa agradable para todo amante al fútbol holandés.

Foto: Getty Images

La plantilla del gigante holandés posee, por primera vez en bastantes años, una mezcla de promesas europeas de gran nivel y un grupo de jugadores veteranos con mucha experiencia en la Champions y en competiciones de nivel, liderado por el holandés Erik ten Hag desde el banquillo. Tadic, Blind, Huntelaar complementan a la perfección a cracks como De Jong, De Ligt, Neres o Ziyech entre otros. Un equipo prometedor en esta competición que ha sido encuadrado en un grupo que puede permitirle luchar por estar en octavos.

El AEK encabeza el resurgir del fútbol griego

Desde que el Panathinaikos desapareció de la primera línea del fútbol europeo y del de su país, se veía que el deporte rey se diluía poco a poco en Grecia con el Olympiacos como único superviviente. El gigante griego tampoco ha aguantado el tirón y hasta ha perdido la última liga, además de no entrar en Champions. El vencedor de esta última liga griega ha sido precisamente el AEK de Atenas. Un equipo milagro que dirigido por Manolo Jiménez llegó a lo más alto de su país tras pasar muchas temporadas convulsas, con un descenso incluido. El técnico español no sigue en el cargo, y será el nativo Marinos Ouzounidis el encargado de mantener el buen nombre del equipo.

Foto: Getty Images

El mítico defensor ucraniano Chygrynskiy y Helder Lopes lideran una zaga que puede tener problemas ante las potentes delanteras de los tres equipos del grupo. Por su parte, el español Erik Morán, junto a Gianniotas, es el más destacado de la medular. En ataque es donde más peligro y calidad tienen. Livaja, Ponce y Boye aseguran goles por un tubo esta temporada pero habrá que ver si lo hacen en Champions también.

Batalla mortal a tres bandas por una plaza

El grupo E asegura muchos goles, muchas batallas y muchos enigmas hasta el último minuto de la última jornada. Aún así, el todopoderoso Bayern de Munich parte con mucha ventaja sobre sus rivales, siempre hablando a priori. Los alemanes tienen una plantilla muy superior en todos los aspectos a sus tres rivales, y pese a que no están en su mejor momento, no deberían tener problemas para ser primeros. La segunda plaza, sin embargo, se decidirá en una terrible batalla a tres bandas. Y son tres históricos del fútbol europeo. Los holandeses parten con ventaja sobre el AEK para competirle al Benfica la segunda plaza, pero sería muy complicado pronosticar a uno de los tres.