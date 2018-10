Emery: “Nuestro objetivo en Newcastle es seguir mejorando, creando nuestra idea”

Vuelve la Premier League tras el primer parón internacional del curso 18/19 y lo hace con la visita del Arsenal a Newcastle para medirse al conjunto de Rafa Benítez. Las urracas, que solo han sumado uno de los doce puntos en juego, han obtenido peores resultados que el fútbol que han mostrado sobre el césped, por lo que el conjunto de Unai Emery deberá estar más pendiente de esas sensaciones que del casillero de los de St. James’ Park. El técnico vasco ha comparecido en rueda de prensa para repasar la dificultad de un partido que seguirá formando parte de ese proceso de construcción en el que está inmerso un conjunto londinense que, eso sí, podrá contar con Mesut Özil descansado al no ir con la selección alemana, una de las principales diferencias respecto a la pasada temporada.

Ha sido, precisamente, el parón internacional el que ha marcado el inicio de la rueda de prensa. Emery ha sido cuestionado por cómo puede afectar estos días sin competición a nivel de clubes, algo a lo que el nuevo técnico del Arsenal ha restado importancia: “Vamos a trabajar con cuatro jugadores que jugaron el martes como son Xhaka, Lichtsteiner, Welbeck y Sokratis. Quiero y espero que vuelvan bien y se preparen para el partido ante el Newcastle”. En esa lista no está un Mesut Özil que está “feliz” tal y como ha indicado su entrenador a pesar de no formar parte del cuadro alemán tras su anuncio de retirada: “La primera vez, posiblemente, podría sentir algo distinto, pero todos los días en el trabajo le he mirado y le he visto feliz, trabajando como el resto de días”.

"Tengo una muy buena relación con Mesut y profesionalmente le presiono para que mejore"

Que el foco esté sobre el jugador germano no es una decisión baladí, pues es uno de los futbolistas que más atención está acaparando en este inicio de temporada por su bajo nivel sobre el terreno de juego. Destacando que su relación es buena, Emery acepta que le pide más: “Nos llevamos muy bien. Tengo una muy buena relación con Mesut y profesionalmente le presiono para que mejore y nos dé lo mejor con sus cualidades y en sus actuaciones”.

Otro nombre propio ha sido el de Nacho Monreal. El jugador español ha estado en boca de todos por la posibilidad de que firme una renovación de su contrato con el objetivo de seguir ligado a un club en el que ya lleva seis temporadas. Destacando su buen nivel, Emery reconoce lo importante que es para el club gunner: “Conocí a Nacho Monreal en España cuando jugaba en Osasuna y en el Málaga. Después de seis años aquí conozco a un nuevo Nacho Monreal. Puedo decir que estoy muy contento porque tiene 32 años pero creo que físicamente, con sus actuaciones, está jugando a un muy buen nivel. Creo que necesitamos encontrar un nuevo contrato para que se quede en el Arsenal”.

En lo referente al duelo del fin de semana, el técnico de Hondarribia sigue con su idea de ganar para seguir construyendo una base sólida: “En primer lugar debemos ganar y creo que fue muy importante la victoria del último partido. Nuestro objetivo en Newcastle el sábado es seguir mejorando las cosas y seguir creando nuestra idea, desarrollar nuestro espíritu en el terreno de juego tanto individual como colectivamente. Así es este proceso”. Subrayando que “será difícil” espera poder “imponer esta personalidad al rival y encontrar la victoria”.

"Necesitamos un equilibrio para encontrar la victoria y mantener este rendimiento"

Habrá que ver si para ese duelo ante las urracas Aubameyang y Lacazette vuelven a coincidir sobre el terreno de juego, más teniendo en cuenta el buen rendimiento que dejaron ambos en el partido ante el Cardiff. Apuntando de nuevo al proceso de desarrollo de su idea, Emery no desvela si repetirá alineación: “Todo forma parte del proceso de que los jugadores combinen en el campo, con diferentes compañeros. Necesito y quiero comenzar con once jugadores del mejor nivel y necesitamos un equilibrio para encontrar la victoria y mantener este rendimiento. Estoy muy contento con las dos últimas victorias en Premier League y con las actuaciones. Quiero presionar a cada jugador para que ayude al equipo por un minuto, treinta, la mitad del partido o los noventa minutos”. Con el deseo de que eso se cumpla en St. James’ Park, el técnico gunner cerró su comparecencia previa al quinto duelo liguero de la temporada.