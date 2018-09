Schalke y Leverkusen, mal arranque en la Bundesliga

El conjunto minero había sido uno de los mejores equipos de la competencia liguera la temporada pasada, donde pudo consagrarse subcampeon y siendo superado solo por el Bayern Múnich.

Los dirigidos por Domenico Tedesco han registrado la temporada anterior una de las mejores campañas del Schalke en los últimos años, donde con 18 victorias, 9 empates y tan sólo 7 derrotas lograron el sub-campeonato culminando el torneo con 63 unidades. Si bien el Bayern quedó a 21 puntos de diferencia, los mineros saben que han sido el segundo mejor equipo del torneo ya que han sacado una diferencia de 8 puntos sobre el tercero, cuarto y quinto respectivamente, entre ellos, su máximo oponente, el Borussia Dortmund, rival, con el que no perdió ningún derby tras empatar agónicamente 4-4 en la primera vuelta y triunfado 2-0 en la segunda vuelta.

A un paso de la Final de Copa

En cuánto a su participación en la Copa de Alemania también ha sido muy buena, llegando hasta semifinales donde posteriormente cayó eliminado ante el equipo que se coronaría Campeón, el Eintracht de Frankfurt.

Vuelta a la UEFA Champions League

El sub-campeonato liguero logrado permitió a los de Gelsenkirchen asegurarse un lugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones luego de varias temporadas de ausencia. En el mencionado torneo compartirá grupo con el Porto, Galatasaray y Lokomotiv de Moscú.

Arranque con el pie izquierdo

Sin duda el gran objetivo de la directiva del conjunto minero era mejorar aún más lo realizado en la temporada anterior, sin embargo, eso parece complicarse ya que el inicio de temporada en Bundesliga ha sido totalmente negativa en cuanto a las expectativas que se tenía en lo previo. Dos derrotas en dos juegos ha sido un duro golpe para todos los aficionados del Schalke, algo que no habían acostumbrado a sentir gracias a la excelente campaña hecha en la edición 2017/18.

En la jornada uno los mineros visitaron al Wolfsburgo en el Volkswagen Arena, el encuentro tuvo claramente un dominador y ese fue el equipo local, que se quedó merecidamente con la victoria con el marcador de 2-1. Los dirigidos por Tedesco protagonizaron uno de sus peores partidos ya que se vieron superados por el rival durante gran parte del encuentro. A pesar de no hacer un buen partido, el Schalke logró emparejar transitoriamente el marcador pero sobre el final los locales volvieron a ponerse en ventaja y sellar asi la victoria. En la segunda jornada los dirigidos por Domenico Tedesco tuvieron la oportunidad de reivindicarse ante su gente en su estadio, sin embargo fueron sorprendidos por un guapo Hertha Berlín que supo llevarse 3 valiosos puntos del propio Veltins Arena gracias al doblete de Duda aprovechando otra tibia presentación del equipo local.

Jugadores del Schalke lamentándose luego de la derrota ante Hertha / FOTO: S04

La preocupación comienza a adueñarse de los aficionados mineros ya que su equipo ha presentado dos pobres actuaciones en sus dos primeros juegos ligueros, parece ser que la marcha de jugadores vitales como Leon Goretzka y Max Meyer han pesado bastante y las incorporaciones que llegaron en el verano como Mascarell, Sané, Uth, aún no han podido adaptarse por completo al equipo.

El próximo 15 de setiembre los mineros tendrán otra prueba difícil antes del debut en Liga de Campeones, por la tercera jornada visitará el Borussia Park con la obligación de sumar como sea y comenzar a levantar cabeza para no perder terreno en la competencia local.

En Leverkusen las cosas tampoco andan muy bien...

Por otro lado, el Bayer Leverkusen es otro equipo que también ha empezado con el pie izquierdo la temporada liguera, tras dos derrotas en dos presentaciones.

El conjunto dirigido por Heiko Herrlich había culminado en la quinta posición en la pasada temporada, en un particular triple empate con 55 unidades junto con el Hoffenheim y Borussia Dortmund, pero la diferencia de goles lo relevó a la quinta posición, quedando así sin chances de disputar Liga de Campeones, no obstante, el conjunto de las aspirinas podrá participar de la Europa League.

Al igual que el Schalke, el Leverkusen en la primera jornada ofició de visitante, en este caso fue en el Borussia Park, donde cayó 2-0 ante el equipo local. En la segunda jornada, recibió en su estadio la visita del Wolfsburgo, en un verdadero partidazo donde ambos tuvieron sus chances, pero donde al momento de ser efectivo el conjunto visitante fue superior y por ende se llevó una gran victoria de 3-1 en un terreno bastante complicado como lo es el Bay-Arena.

Futbolistas del Leverkusen luego de la derrota ante Wolfsburgo / FOTO: B04

Reaccionar es una obligación

Heiko Herrlich, declaró en conferencia de prensa post-partido su malestar por los últimos resultados advirtiendo que no pueden permitirse cometer esos errores. “Dos derrotas en el inicio de temporada no corresponden a nuestra exigencia. No podemos permitirnos estos tipos de errores, tenemos que cambiar y reaccionar mejor en el próximo juego”, afirmó.

Heiko Herrlich charlando en confererncia de prensa luego de la derrota ante Wolfsburgo / FOTO: B04

El próximo encuentro sin duda será una prueba de fuego para el conjunto de Herrlich ya que tendrá que visitar nada más y nada menos que el Allianz Arena para tratar de sumar puntos en campo del vigente Campeón y líder Bayern Múnich. No sumar puntos de vuelta en la tercera jornada es algo que sin duda comenzará a alertar tanto a los aficionados y dirigentes del conjunto de las aspirinas.