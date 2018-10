Previa Napoli - Fiorentia: prueba de fuego viola, Napoli a dar buenas sensaciones

Sin ninguna duda es el partido de más cartel de esta cuarta jornada, el partido de este sábado en San Paolo pone cara a cara equipos con ambiciones diferentes. El equipo ´Viola´ inicia la temporada con un equipo joven que acumula mucha ambición la lucha por competiciones europeas es su mayor motivación. Los del sur de Italia esperen este año estar metidos de ha lleno en la lucha por el ansiado ´Scudetto´. La llegada de un técnico como Carlo Ancelotti y el logro de mantener el núcleo de la plantilla son muestras claras de su ambición.

En la temporada anterior Napoli no pudo ganar ninguno de los dos partidos de Serie A en los que enfrento a la Fiorentina ni siquiera anotar un gol, un empate y una derrota fue el saldo del equipo ´partonepi´ una igualdad a cero goles y una derrota por tres goles donde Gio Simeone fue figura ya que los tres goles de equipo de Toscana fueron a su cuenta. Los ´Viola´ en los últimos años no han podido ganar en San Paolo un terreno que les ha sido esquivo solo sacando algún que otro empate.

Prueba de fuego para una joven Fiorentina

La dirección del club del desde la anterior campaña está inmersa en una reestructuración general, su presidente Andrea Della Valle junto a secretaria técnica ha juntado un equipo con jóvenes de gran valor para aspirar a terminar lo más arriba en la clasificación general. Sin dudas el anterior curso dieron muestras de que pueden soñar, el boleto europeo se escapó en las ultimas jornadas, pero Chiesa, Simeone, Benassi que son el motor de esta escuadra han dejado clara su calidad en este inicio.

Una goleada con marcador 6-1 ante Chievo Verona dio muestras de su juego ofensivo alegre y de ritmo vertiginoso. Sin embargo de visita ante el Udinese mostraron otra faceta, se pusieron el mono de trajo y lucharon por los tres puntos hasta el final donde una genialidad de Federico Chiesa sumada a una definición exquisita de Benassi dieron la victoria. Sin dudas es un equipo que tiene recursos que serán puestos a prueba este sábado ante un rival con experiencia y sed de victoria.

Es la hora de carburar para el Nápoles, en un partido con aires de revancha.

La nave napolitana zozobro en su viaje a Génova, donde se encontró con una inspirada Sampadoria que le endosó una soberana goleada, la formación de Ancelotti no pudo venir de atrás como hizo en sus partidos previos ante Lazio y Milán. Los del sur italiano se vieron desencajados, deben engranar la maquinaria que fue duramente criticada pues ´Carleto´ aun no da con la tecla, la entrada de Simone Verdi por José Callejón en el once inicial no funcionó sumada a una actuación tímida del recién llegado Ospina en el arco fueron algunos de los factores que se fusionaron para dar al traste con la derrota.

El parón liguero por la fecha FIFA dio tiempo suficiente a Ancelotti para trabajar la estrategia adecuada para el sábado, pensando en mejorar ante ´Fiore´ para ir a jugar la primera jornada de Champions con la moral y dinámica justa. Aurelio De Laurentiis trajo a un técnico de la talla de Ancelotti para intentar luchar por todo, estar en el tren de avazanda en la Serie A además de lograr como minimo el pase a octavos de Champions, objetivo fallado en temporadas anteriores.

Declaraciones en la previa del partido

Marko Pjaca jugador de la Fiorentina dijo: ¨Sin dudas será un partido difícil en San Paolo, tenemos una prueba difícil, pero podemos y debemos ganar¨

Ancelotti comento sobre el partido de este sábado: "Analizamos bien la derrota ante Sampdoria para no cometer los mismos errores, nos faltó el control del juego y la reacción, hay que mirar cada detalle "

El árbitro del partido

El comité arbitral de la Serie A otorgo la responsabilidad de estar al frente del partido a Michael Fabbri, el colegiado de la escuela Ravenna pita en Serie A desde la temporada 2013.

Alineaciones probables: