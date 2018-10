Previa Tottenham - Liverpool: Choque de gigantes

Pasó el parón de Selecciones Nacionales, tan criticado por los entrenadores de todas las ligas, y se reanudan las principales ligas de todo el mundo, especialmente la Premier League, que tendrá entre los primeros planos al partido que disputarán Tottenham Hotspur y Liverpool, dos de los equipos más fuertes y que más han mejorado en los últimos años, de la mano de dos entrenadores potencia como Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino.

Los Spurs perdieron su pleno de victorias en la última jornada, cuando enfrentaron al Watford. Por el otro lado, Liverpool ha triunfado en sus primeros cuatro partidos por primera vez en la historia de la Premier League, siendo este su mejor inicio de temporada desde 1990, además de extender el gran momento que atraviesan desde la última campaña, que los llevó a disputar la final de UEFA Champions League.

De esta forma, dos de los mejores equipos y animadores principales de la Premier League, se enfrentarán en un duelo que promete ser apasionante, con el Wembley Stadium, catedral del fútbol inglés, como escenario.

Con lesiones, pero la misma ilusión

El mundo del Tottenham Hotspur ha estado bastante movido en estos últimos días, especialmente luego de que su portero, Hugo Lloris, haya sido detenido por conducir en estado de ebriedad. El francés arrastra una lesión que lo mantendrá fuera del campo de juego por algunas semanas más, mientras que Dele Alli será otro ausente en este crucial encuentro, luego de sufrir un tirón durante su compromiso internacional con Inglaterra.

Quien está de regreso es Heung-min Son, luego de coronarse campeón de los Juegos Asiáticos con Corea del Sur. El volante ya está a disposición de Pochettino y se perfila para recuperar su lugar entre los titulares.

Poder Red en su máxima expresión

Liverpool ha paseado durante estos primeros cuatro encuentros. La solidez defensiva que consiguió el conjunto de Klopp se vio beneficiada con la llegada de Allison, a quien le han convertido solamente en una ocasión desde que comenzó esta nueva temporada. Además, la continuidad de su tridente ofensivo le permite gozar de un equipo que se mantiene con una base y una funcionalidad envidiable.

Adam Lallana no estará disponible debido a una lesión durante el parón internacional, mientras que Simon Mignolet se recuperó de su mano y ya puede ingresar en la consideración del entrenador.

Historial

168 encuentros oficiales marca el historial entre ambos equipos, con 48 triunfos para los de Londres y 77 para Liverpool. 43 enfrentamientos acabaron en empate.

El antecedente más inmediato fue en Anfield Road, con igualdad 2-2 en el final de la pasada temporada de Premier League, mientras que el último encuentro con los Spurs como locales fue un impresionante triunfo de los de Pochettino por 4-1.

La palabra de los entrenadores

Mauricio Pochettino echó por tierra los rumores sobre un posible mal estado físico de Harry Kane: “Creo que está en forma. No leo ni escucho lo que ocurre alrededor. Para mí, no hay duda de que es uno de los mejores delanteros del mundo. Cuando un atacante no llena la red y no marca goles, siempre necesitas encontrar alguna razón, pero yo creo que está en forma”.

Klopp, por otra parte, se quejó de los que dicen que Liverpool tendrá que enfocarse en solamente una competencia: “Muchas personas miran nuestros partidos de Champions League, es nuestro trabajo hacer lo mejor que podemos en estos partidos. Veremos, no sé realmente qué significa enfocarse en solo una competencia, solo puede ser posible cuando estas por quedar eliminado, al final de la temporada”.

Árbitro

Michael Oliver será el árbitro del encuentro, asistido por Stuart Burt y Simon Benett. Kevin Friend estará como cuarto árbitro.

Posibles alineaciones