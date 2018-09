Kovac feliz por el triunfo, preocupado por las lesiones

El partido desarrollado en el Allianz Arena mostró los polos opuestos de la Bundesliga. Bayern Munich logró su tercera victoria consecutiva y todo indica que nuevamente no tendrá rival al título; el Bayer Leverkusen es sin duda la gran decepción hasta ahora al sumar tres derrotas y ocupar el último lugar de la tabla.

Niko Kovac, director técnico del Bayern Munich, se mostró contento por la gran reacción de sus hombres. "Quiero felicitar a mi equipo, hemos sabido contrarrestar rápido la desventaja en el marcador. Me hubiera gustado que el 3-1 hubiera llegado antes, pero en general estoy muy satisfecho". El júbilo de la victoria fue opacado por las lesiones de Tolisso y Rafinha. "Lo único que me duele hoy es la lesión de mis dos jugadores. Espero que no sea tan grave como parece", dijo.

El DT de los bávaros no ocultó su molestia por la dura falta de Bellarabi que provocó que Rafinha abandonará el partido al minuto 82. "No es solo roja, sino doble roja. Una falta así sobre la pierna de apoyo siempre es peligrosa, así no puede reaccionar un futbolista", comentó el técnico croata.

Bayer Leverkusen es la otra cara de la moneda. El técnico Heiko Herrlich expresó su decepción por el mal momento de su equipo. “La victoria del Bayern es merecida. Hubiera deseado que la ventaja nos diera mucha confianza para seguir jugando como lo hicimos al inicio. Sin embargo concedimos dos goles, dos regalos por errores individuales.”

El estratega del Leverkusen quiere dar vuelta a la página y ya piensa en lo que viene para tratar de poner fin a la mala racha. “Ahora nos enfocaremos en el siguiente partido, estamos en una situación muy complicada. De momento los chicos no tienen mucha confianza, debemos ver cómo podemos encontrar nuestro juego.”

Sven Bender también habló al final del encuentro. El jugador alemán resaltó las desatenciones que provocaron la voltereta de los de Munich. “Fue increíblemente difícil hoy. Sabíamos que sería complicado e intentamos iniciar el juego con un parado más defensivo. Estábamos bien preparados pero nos descuidamos después del 1-0, pudimos evitarlo.”