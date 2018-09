Previa Roma vs Chievo Verona: mismo objetivo, caminos diferentes

No suele ser un encuentro parejo, sino lo contrario. Roma tiene supremacía en los últimos encuentros ante el Chievo. El local se hace respetar y los partidos ante su próximo rival generalmente terminan ganando y anotando varios goles. Por aquella misma razón, el equipo de Di Francesco quiere mantener esta “paternidad” que ha patentado el elenco local, partido que además cae en un “momento perfecto”; La Loba viene de tres partidos sin conocer la victoria, dos por el torneo local y uno en un amistoso. Si logra vencer al Chievo, dicha victoria vendría en un buen momento para retomar su nivel y volver a estar dentro de los primeros puestos del Calcio.

Por el contrario, Chievo tiene el mismo objetivo; Ganar este encuentro cueste lo que cueste, sin embargo, su situación es diferente comparado a su próximo rival. Es cierto, el Calcio está aún en sus inicios y es muy prematuro aún sacar conclusiones, de todas formas, no es grato para ningún equipo empezar las primeras 4 Fechas con tan solo una unidad, en el último puesto de la tabla de clasificación y con una diferencia de menos 6 goles. Ciertamente esta precisamente a tan solo una victoria de empatar a Roma en la tabla, pero su situación da a entender que será un partido complicado y lograr la victoria será una tarea muy difícil. No solo por tener en frente a un cuadro con muy buenos jugadores que en cualquier momento pueden desnivelar en una jugada específica, sino que el propio juego del Chievo no está en un buen momento para hacer frente. De todas formas, la esperanza es lo último que se pierde e intentarán a como dé lugar, quedarse con la victoria en el Olimpico de Roma.

Fuente: AS Roma.

Roma y la obligación de reivindicarse

Roma no viene bien y es algo que sus hinchas notan. Su primer partido ante el Torino por el Calcio, si bien solo ganaron por un gol, mostraron buen juego asociado y teniendo la posibilidad de marcar en más de una ocasión. Desde aquél partido, el equipo no tuvo a la misma altura de su propio debut. Un empate a 3 goles contra el Atalanta de local no fue un buen resultado, a pesar de mostrar buen poder de reacción al empatar un partido que iba perdiendo por una diferencia de 2 goles. Posteriormente le toco visitar al Milán del Pipa Higuaín, en donde no mostró buen juego ni tampoco poder de reacción, no se vio nada de bien al equipo y termino siendo derrotado por 2 goles a 1. Su último partido oficial fue un empate ante el Benevento en un encuentro amistoso. Si bien fue un encuentro para hacer jugar a otros jugadores quienes no habían podido estar en cancha, un tercer resultado desfavorable consecutivo no ayuda en nada al momento del club. Por ende, la fanaticada de la Roma ve como una buena oportunidad de volver al camino de la victoria el partido ante el Chievo, si se llega a dar, llegando a sumar 6 unidades y no alejándose mucho de los primeros puestos del Calcio.

Fuente: AS Roma.

Chievo, en una situación complicada

El equipo visitante vive una situación diferente a su próximo rival. Si bien es cierto que el local tampoco viene en un buen momento, la situación del Chievo es algo más delicada. Tuvieron un buen debut ante la Juventus, y si bien nunca es positivo perder un partido, su performance no fue en absoluto mala y mostraron varios puntos fuertes en su juego, prueba de aquello es que la Juve solo gano el partido en los descuentos. Posterior a ese encuentro, les toco visitar a la Fiorentina en donde el partido fue para el olvido. No solo por el expresivo marcador, que finalizo con la Fiore anotando 6 goles ante 1 del Chievo Verona, sino que el juego mostrado no fue en absoluto bueno, con muchos vacíos y errores que mostraron todas las falencias del equipo ante la táctica del rival. Su último encuentro en la Serie A fue ante el Empoli, en donde solo pudieron rescatar un empate sin goles. Eso sí, aprovechando la Fecha FIFA que se disputó hace poco, jugaron un amistoso ante el Triestina, en donde lograron vencerlos por 3 goles a 0. Chievo debe pensar rápidamente en salir de la última posición de la tabla, y si llega a lograr una victoria ante la Roma, no solo será importante por la victoria en si mismo y los 3 puntos en si del encuentro, sino además lograr un buen resultado ante uno de los buenos equipos del Calcio.

Fuente: Chievo Verona.

Antecedentes AS Roma vs Chievo Verona

La última vez que se enfrentaron estos equipos, fue en Abril del 2018, en donde la Roma venció al Chievo en condición de local en la segunda rueda de aquella temporada por un categórico 4 a 1. Los goles de aquél encuentro fueron por parte de P. Schick, El Shaarawy y un doblete de E. Dzeko. El descuento visitante lo anotó R. Inglese. El primer enfrentamiento entre estos equipos en la temporada anterior, fue en Diciembre de 2017 y a diferencia de su último partido oficial, este término igualado sin goles.

Temporada Local Resultado Visita 2017 / 2018 Roma 4 - 1 Chievo 2017 / 2018 Chievo 0 - 0 Roma 2016 / 2017 Chievo 3 - 5 Roma 2016 / 2017 Roma 3 - 1 Chievo 2015 / 2016 Roma 3 - 0 Chievo 2015 / 2016 Chievo 3 - 3 Roma 2014 / 2015 Chievo 0 - 0 Roma 2014 / 2015 Roma 3 - 0 Chievo 2013 / 2014 Chievo 0 - 2 Roma 2013 / 2014 Roma 1 - 0 Chievo

Estadísticas AS Roma

En estas tres jornadas de la Serie A, la Roma se ha caracterizado por ser un equipo que prefiere atacar por las bandas que por el centro de la cancha. El 38% de los ataques de La Loba son por su lado derecho, mientras que el 32% atacan por el costado izquierdo y el 30% restante lo realizan atacando por el centro.

De los 5 goles que la Roma ha marcado en esta temporada, tres de ellos fueron por juego asociado y dos a través de jugadas preparadas en el balón detenido. Por el contrario, le han marcado cuatro goles generados por el juego asociado rival y solo un gol ha recibido a través del contraataque.

A Roma no le gusta rifar el balón, y prueba de ello es que el 86% (441) del total de pases que han dado en esta temporada, han sido pases cortos. Un 10% (53) han sido pases de larga distancia y un 3% (17) han sido centros buscando al centro delantero.

Estadísticas Chievo Verona

En estas tres jornadas de la Serie A, Chievo Verona se ha caracterizado por ser un equipo que prefiere atacar muy evidentemente por las bandas que por el centro de la cancha. Prueba de aquello es que su ataque pasa en un 40% por el lado derecho y otro 40% por el lado izquierdo de la cancha, solo registrando un 20% de posesión de balón en cancha rival por la zona media de la cancha.

De los 3 goles que el Chievo ha marcado esta temporada, uno de ellos fue por el juego asociado del equipo, otro gol a través del balón detenido y un último gol a través desde el lanzamiento penal. Desde la otra vereda, Chievo ha recibido 9 goles en este inicio del Calcio, y seis de ellos han sido a través del juego asociado del rival, dos goles por jugadas preparadas en el balón detenido y un autogol.

Chievo intenta jugar más que lanzar el balón al área rival, prueba de esto es que el 81% (327) del total de pases que han dado en este inicio de la Serie A son pases cortos, 16% (63) han sido pases largos o balonazos y por último, un 4% (14) son centros buscando la cabeza de los delanteros del equipo.

Posibles alineaciones

AS Roma tiene una sensible baja; Javier Pastore no podrá disputar este encuentro (Y es posible que tampoco este para el debut de Champions) debido a una lesión muscular. De Rossi y Florenzi habían presentado problemas en la semana, pero Di Francesco confirmó que ambos están en condiciones de poder disputar este encuentro.

Chievo Verona por su lado, tiene tres posibles bajas; Djordjevic (Problema muscular), Rigoni (Problema en la ingle) y Hatemaj. Solo este último esta descartado, tanto Djordjevic como Rigoni esperaran hasta último en su recuperación. Si es así, serán titulares ante Roma.