Movsisyan vuelve a la MLS

A pesar de tener la clasificación para la post temporada casi descartada, Chicago Fire ha comenzado a reforzarse para la próxima temporada con futbolistas de amplia experiencia en la Major League Soccer.

La franquicia de la ‘Ciudad del Viento’ se ha aprovechado de los jugadores sin contrato para firmar a Yura Movsisyan. El delantero armenio vuelve a la MLS tras unos meses cedido en el Djurgårdens IF de la primera división sueca.

xtremfootball.tv

Yura Movsisyan, de 31 años, regresa a la competición estadounidense tras unos meses a préstamo en la liga sueca. Con el equipo ‘Järnkaminerna’ sólo disputó ocho partidos, lo que le ha llevado nuevamente a su competición.

La carrera del armenio comenzó muy pronto, a los 18 años, cuando fue seleccionado por los Kansas City Wizards en el MLS SuperDraft 2006, en la cuarta posición. En KC no consiguió hacerse un hueco en el equipo, aunque sus números no fueron malos, participando en 28 partidos a lo largo de dos temporadas. En la temporada 2006 fue traspasado a los Real Salt Lake (su primera etapa), en donde su primera temporada no consiguió demasiados minutos. Pero los dos siguientes años fueron de los mejores para Movsisyan, que consiguió demostrar un gran fútbol, siendo parte importante del equipo que logró la MLS Cup en 2009.

Sus buenas temporadas con los Real Salt Lake le llevaron a dar el salto a Europa para fichar por el Randers. En el conjunto danés se mantuvo durante una temporada en la que disputó 39 partidos, anotando 21 goles. Estas buenas cifras goleadoras le llevaron a incorporarse al Kuban Krasnodar, en donde también tuvo un papel muy destacado en las dos temporadas que estuvo, donde disputó 59 partidos, sumando 32 goles. Su rápida adaptación a la Russian Premier League llamó la atención de uno de los equipos más importantes, como el Spartak de Moscú, que se hizo con los servicios del jugador armenio.

En 2016 volvió a Real Salt Lake donde jugó 57 partidos y anotó 17 goles. Pero la falta de protagonismo y el relevo generacional que comenzó a aparecer en los ‘Royals’ hizo que el futbolista tuviese que buscar acomodo en otro club.

Movsisyan ha sido uno de los fijos en la Selección Nacional de Armenia desde su debut en 2010. A lo largo de estas temporadas a disputado un total de 35 partidos en los que ha anotado 10 goles.