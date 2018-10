Marco Silva: "Han fichado mucho y tienen nuevo entrenador, necesitan adaptarse"

Marcos Silva y su Everton se medirán al colista de la Premier League en la quinta jornada de la competición liguera. Con seis puntos y después del parón internacional, el equipo de Liverpool buscará sumar de nuevo tres puntos en casa.

Una de las buenas noticias para Silva es el regreso de Richarlison de la convocatoria de Brasil con muy buenas sensaciones. El extremo anotó dos goles en su primera titularidad y se ha convertido en el estandarte principal de los Toffees: “Es un momento de orgullo para mi y para el club”, dijo el entrenador. “Es nuestro jugador y tenemos que apoyarle. Su debut fue muy bueno e importante para él. Ahora ha vuelto listo para trabajar duro, aprender y mejorar cada día. Estamos aquí para desarrollarle”, apuntó el portugués.

Sin embargo, el brasileño no podrá ser de la partida contra el West Ham, ya que aún debe cumplir un partido de sanción: “Tiene un gran carácter. No fue un buen momento la expulsión, pero creo que aprendió. Lo hablamos durante la siguiente semana”.

Pero sí habrá algunas novedades en la plantilla. Marcos Silva confirmó que Walcott y Gueye están bien: “Necesitaremos otra sesión para ver cómo está Theo”. Otras dudas antes del choque frente al West Ham eran Calvert-Lewin y Coleman. Solo el delantero estará listo para jugar, mientras que el lateral tardará una o dos semanas más.

En cuanto a los fichajes que tenían problemas físicos, parece que Yerri Mina y Bernard estarán preparados. Sobre el brasileño, Marcos Silva comentó que “está todo bien, ha trabajado con nosotros las dos últimas semanas”. El colombiano también está entrenando con el grupo: “Ahora es cuestión de que alcance su mejor nivel y esté listo para jugar”.

Algo similar ocurre con James McCarthy, que ha vuelto a entrenar y necesita llegar a su mejor nivel físico: “Es bueno tenerle de vuelta. Necesita tiempo para estar al 100%. Tuvo una dura lesión pero está trabajando bien, está feliz. Tenemos que darle tiempo”.

En frente estará el West Ham, que encadena cuatro derrotas seguidas. Pese a eso, Silva no quiere pensar que será sencillo: “No tengo duda de que será duro. No es importante en qué posición están, queremos estar centrados en nuestro trabajo y aprender del partido anterior”.

El entrenador del Everton ha destacado la calidad de los hombres de Pellegrini: “Han gastado mucho dinero en verano y han firmado muchos buenos jugadores. Tienen nuevo entrenador y eso, a veces, lleva tiempo para asentarse”. El portugués ha comentado que quieren mostrar intensidad y hacer todo lo posible “para ganar el partido”.