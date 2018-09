Nuno: "No tiene sentido hablar de una posible salida nuestra"

Luego del parón internacional, uno de los equipos recién ascendidos continuará en procura de alimentar su campaña para sufrir lo menos posible para permanecer en Premier League. Se trata de los Wolves, que aún no han podido ganar en casa -aunque igualar frente a Everton y Manchester City no fueron vistos para nada como malos resultados- y se enfrentarán mañana a Burnley con el objetivo de dejar los tres puntos en el Molineux.

El encargado de referirse al choque de mañana en conferencia de prensa fue Nuno Espírito Santo, quien se mostró conforme por el trabajo realizado durante la pausa de enfrentamientos FIFA, sobre todo por el hecho de no tener ningún lesionado: "Cuando no hay competición el fin de semana es diferente, pero eso no implica que nos fuésemos a relajar. Hemos tenido dos semanas de mucho trabajo con los chicos que se quedaron, y afortunadamente nuestros jugadores que fueron con sus selecciones han vuelto totalmente sanos de sus compromisos internacionales."

Acerca de su próximo rival, el entrenador portugués se mostró muy respetuoso del trabajo de Sean Dyche en los Clarets, a quien elogió: "Burnley es un muy buen equipo, con un técnico que vino hace un años y desde entonces ha hecho las cosas fantásticamente. Creo que la temporada anterior alcanzaron su mejor posición desde los 70s, así que eso dice mucho sobre su trabajo. Es un rival al que le tenemos mucho respeto."

En otro de los puntos interesantes de la conferencia, Nuno despejó los trascendidos sobre una posible salida suya en el próximo mercado, así como también los rumores sobre Rubén Neves, a quién se lo había relacionado con el PSG: "No nos sorprende. Siempre que nuestros jugadores tienen un buen presente hay que escuchar algún tipo de especulación de ese tipo."

Para cerrar el tema, el ex técnico del Valencia agregó: "Claramente es algo que ignoramos y no nos afecta en absoluto, no es para nada el momento de pensar en ello. Mis jugadores conocen la realidad: no estamos en época de traspasos, así que no tiene ningún sentido hablar de ello."