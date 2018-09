Roma - Chievo: empate que no sirve a nadie

En la previa del partido, se podía prever que quizás el encuentro iba a ser más fácil para el local, siendo que tiene mejores jugadores y su situación era “algo mejor” que del Chievo. De hecho, a los 10 minutos de partido ya había empezado ganando con un buen gol del “Faraón” El Shaarawy, tras un gran centro de Florenzi, anotó a la carrera conectando muy bien el balón. El segundo gol de “La Loba” llegaría a los 30 minutos de partido. Tras un muy buen y preciso centro de Ünder, Dzeko bajo el balón de pecho y como no pudo rematar ante la constante marca rival, se la cedió a Cristante quien con un remate colocado y ajustado al lado derecho de Sorrentino, anotaba el segundo gol del partido y la tranquilidad hasta ese momento, para la Roma. Se podría decir que, en el primer tiempo, la Roma fue mejor y controlo mejor el balón, tuvo más llegadas al arco y mejor posesión.

Sin embargo, Chievo no se iba a quedar tranquilo con la derrota y en el segundo tiempo iba a agotar todas sus opciones para conseguir un mejor resultado. Y recién empezado el complemento, Chievo mostraría sus armas. A los 52 minutos del encuentro, Brisa batió a Olsen con un precioso disparo con su zurda, el cual alcanzó el portero romanista a tocar el balón, pero no lo pudo desviar ya que iba con una muy buena potencia y colocado. Así como la Roma golpeo temprano en el primer tiempo, Chievo haría lo mismo en el segundo tiempo. Ya faltando poco para que terminase el partido, y pensando que la Roma se llevaría la victoria, un buen desborde de Giaccherini, y un grosero error de Kolarov que casi finaliza en autogol, Stepinski anotó el empate final tras un buen giro, en donde ni el propio Kolarov y N’Zonzi pudieron bloquear el disparo, dejando escapar una victoria y donde se premió a la constancia del Chievo de nunca bajar los brazos a pesar de haber ido perdiendo por una diferencia de dos goles.

Rigoni tratando de alcanzar a Kolarov | Fuente: AS Roma.

Roma, un inicio negativo

El inicio de AS Roma en el Calcio no convence ni es bueno. Tiene buenos jugadores, buen plantel, pero no puede afianzar su buen juego que muestra en ocasiones. Una victoria, dos empates y una derrota tiene al elenco romanista con 5 unidades en la 8va posición de la Serie A. Si bien es cierto que una victoria en la próxima fecha podría hacerlo escalar hasta para ponerse 3° o en 4° lugar, lo real es que Roma no juega del todo bien a pesar de generar situaciones de goles en todos sus encuentros, pero no puede afianzar su estilo y juego, lo cual le ha traído problemas ya que no puede cerrar los partidos que empieza ganando. El único partido en donde logró hacerlo fue en su debut ante Torino, de ahí en más, el equipo se ha visto desequilibrado y no logra tomar el ritmo que la liga necesita. Di Francesco requiere de mejorar muchas funciones del equipo, partiendo por mejorar el finiquito de sus jugadores. Hoy Roma ante el Chievo realizo 15 remates, en donde 9 de ellos fueron al arco, logrando marcar en dos ocasiones. Si se aprovecharan mejor las opciones que el equipo se genera, sin duda Roma tendría un mejor presente y performance como equipo.

Los próximos encuentros de la Roma serán: Su debut como visitante ante el Real Madrid por la Champions League el próximo Miércoles 19 de Septiembre. Partido en donde se ve extremo complejo por la calidad y nivel del rival. En cuanto al Calcio, el Domingo 23 de Septiembre visitará al Bologna, uno de los colistas de la actual temporada. Partido en donde Roma tiene la obligación indiscutida de ganar para seguir de cerca a los primeros puestos y no hacer crecer una brecha la cual sea difícil de acortar a medida se avance en la temporada.

Fuente: AS Roma.

Chievo, un punto que sirve de poco

Si bien es cierto que el club tuvo una semana muy complicada, debido al castigo que le impuso la Federación Italiana y el descuento de 3 puntos por el hecho de fraude, hoy el equipo necesitaba de revertir todo lo negativo de la semana con un buen resultado. Si bien sumar unidades como visitante suele ser positivo, en esta circunstancia Chievo tenía -2 unidades en la clasificación de la Liga, era necesaria una victoria para al menos, estar a la par del resto de equipos que están en las últimas posiciones de la Serie A. De todas formas, logró salir con un empate desde el Olímpico de Roma es algo a destacar, sobre todo si consideramos que iba perdiendo 2 a 0 en el primer tiempo y resistió de buena forma otras cargas muy peligrosas del elenco local. Como se podía prever, Chievo fue un equipo de reacción y el manejo del balón lo hacía preferentemente la Roma, el visitante se limitaba a esperar un error rival y aprovechar la velocidad de sus delanteros para sorprender. El segundo gol del equipo se generó con una fórmula similar.

Si bien el empate se podría considerar positivo, lo cierto es que en la actualidad Chievo es el último equipo en la tabla de clasificación con -1 unidad, a dos puntos de Frosinone y Bologna que cuentan con una unidad. Su momento es complicado y debe mejorar como equipo para no estar en las últimas posiciones. Si bien es cierto aún no nos encontramos ni en la mitad de la temporada, lo mejor que puede hacer Chievo es salir de las últimas posiciones cuanto antes y no permanecer mucho tiempo en la zona roja de la tabla.

Los próximos partidos del Chievo son: Domingo 23 de Septiembre será local ante el siempre complicado Udinese. Posterior a ese encuentro, el Miércoles 26 de Septiembre le tocará visitar al Genoa en busca urgente de unidades que lo hagan escalar posiciones en la tabla.