Emery: “Quiero darle confianza a cada jugador”

Tercera victoria consecutiva de un Arsenal que por momentos va dejando buenas sensaciones sobre el terreno de juego. Los dirigidos por Unai Emery no visitaban un campo fácil en esta quinta jornada de Premier League, pues jugaban ante el Newcastle en un St. James’ Park que cada vez empieza a estar más preocupado por el desempeño de su equipo. Los gunners comenzaron sufriendo pero poco a poco se hicieron dominadores de un encuentro que consiguieron liderar hasta el punto de situarse con un 0-2 en el luminoso. Solo en el tiempo de descuento las urracas recortaron una ventaja que les permitió a los de Londres sumar tres puntos más en un casillero que ya se va hasta las nueve unidades.

"En la segunda parte el equilibrio en el campo fue mejor"

Subrayando el equilibrio que adquirió el equipo en la segunda mitad, Unai Emery no se mostró satisfecho con la primera parte de su equipo en la rueda de prensa posterior al encuentro: “En la primera mitad no controlamos el partido. Además necesitábamos ese control para poder imponer nuestra idea. Permitimos transiciones rápidas y contraataques. Tuvieron demasiados saques de esquina y muchas opciones de llegar a nuestra área”. En cuanto a los segundos cuarenta y cinco minutos, el vasco destaca que “el primer gol fue la clave”. “En la segunda parte el equilibrio en el campo fue mejor. Nuestro posicionamiento y las transiciones para atacar fueron más fáciles. El primer gol fue clave y nos dio confianza para seguir mejorando en el partido”, añadió.

Ese equilibrio vino dado, tal y como enunció tras el choque, por la entrada de Torreira, que una vez más demostró ser una pieza fundamental para el Arsenal a pesar de seguir siendo suplente: “Quiero darle confianza a cada jugador. Estoy muy feliz con Mattéo Guendouzi y también con Lucas. Tal vez en la segunda parte necesitábamos más equilibrio en el campo en cuanto al posicionamiento, y Lucas nos da ese equilibrio”. Otro que dejó buenas sensaciones fue Özil, que además anotó un gol. Mostrándose “feliz” por el gol del alemán, también está contento por su actuación: “Continuó adaptándose al equipo, ayudándonos con su calidad y trabajando para continuar con las actuaciones que queremos que brinde”.

"Cada torneo para mí se trata de hacerlo lo mejor que pueda y normalmente suelo utilizar un portero diferente"

En cuanto a la victoria, Emery destaca el hecho de “tener mejores actuaciones para ser más competitivos y tener más oportunidades de ganar”, algo que debe hacerse con “coherencia”. “Tenemos que seguir con esta dinámica porque tenemos que demostrar que somos mucho más competitivos y creo que eso es algo que el equipo ha demostrado hoy”. Esa ambición y buen ritmo de competición deberá mostrarse en la UEFA Europa League, competición en la que debuta el equipo el próximo jueves. Cuestionado el técnico vasco por las posibles rotaciones y por la entrada de Bernd Leno, deja entrever que el nuevo guardameta estará bajo los palos: “Vamos a cambiar y a usar jugadores distintos en otras competiciones, pero solo para alcanzar el mejor rendimiento. Cada torneo para mí se trata de hacerlo lo mejor que pueda y normalmente suelo utilizar un portero diferente”.

Para finalizar, el nuevo técnico gunner fue cuestionado sobre las sustituciones de Aubameyang y Ramsey, ambas con diferentes sentidos. En cuanto a la del gabonés destaca el enfado del jugador, que no tuvo uno de sus mejores partidos. Contento por ese carácter, Emery entiende al futbolista: “Es normal, quiero que los jugadores se enfaden cuando sean sustituidos o no entren en el once inicial porque eso quiere decir que tienen ambición”. Sobre el galés, destacó que la sustitución fue para darle descanso después del trasiego de partidos internacionales: “Ha jugado con el equipo dos partidos y luego 80 minutos con nosotros, por lo que nos pidió que le cambiáramos. No es ningún problema, estaba cansado”.