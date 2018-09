Raúl Jimenez sentencia al Burnley

El partido se planteaba muy diferente para ambos equipos ya que el Burnley llegaba en una situación límite con tan solo un punto en la tabla, por otro lado los Wolves llegan con cinco puntos tras realizar unos partidos muy buenos y tener una dinámica de juego muy buena con jugadores dando un paso al frente. Finalmente el partido ha acabado 1-0 gracias al gol del ex de Benfica Raúl Jimenez.

La disposición de ambos equipos viene siendo la característica en este inicio de Premier League, sin riesgos ni inventos, el Wolverhampton con su 3-4-3 que destaca por su solidez defensiva con jugadores de banda con buen recorrido y que defensivamente son más que correctos, esto provoca que los espacios a las espaldas de los carrileros no sean un problema a nivel defensivo y pueden crear superioridades en zonas de ataque, es decir, en campo rival. Buen partido de ambos medio centros del Wolverhampton, tanto de Joao Moutinho como Rúben Neves, el primero hace la función de un medio centro más posicional, encargado de dirigir el juego y dar más libertad a su compatriota que tiene más llegada y recorrido, lo que es conocido en Inglaterra como un jugador box to box; realiza también buenas ayudas a nivel defensivo y combina entre líneas con los dos extremos que actúan más de volantes en algunas situaciones y se meten más entre líneas y eso ayuda a crear los espacios para las llegadas por el carril lateral.

Por parte del Burnley, apenas ha cambiado nada su juego, un 4-4-2 muy marcado en el que juega con dos puntos de área y referencia, a veces carece de un jugador que enlace la zona de creación con la delantera y eso provoca que a veces se pueda ver un equipo partido en algunas ocasiones del partido, Jeff Hedrick es el jugador que podría hacer la función de enlace pero al jugar de medio centro con Jack Cork, queda más atado y participa más de la creación de juego del equipo más que de dar el último pase. Dos jugadores rápidos a las bandas y una linea defensiva con laterales de perfil defensivo y que conforman un equipo difícil de ganar y muy sólido.

La primera parte ha sido un continuo intercambio de golpes al inicio del encuentro, a medida que ha avanzado el partido los Wolves han empezado a tener las ocasiones más claras buscando el gol con insistencia y han merecido llegar al descanso con el resultado a su favor mientras que el Burnley se defendía he iba salvando los goles a medida que se iban sucediendo los ataques del Wolverhampton. Destacar la primera parte dos nombres, Raúl Jimenez que ha realizado muy buenos movimientos y ha buscado el gol continuamente y Rúben Neves que ha participado mucho del juego y ha logrado conectar con Hélder Costa y Diego Jota.

La segunda parte ha comenzado de la misma forma que acabó la primera, con los Wolves atacando y buscando el gol, sin noticias ofensivas del Burnley; hasta el minuto 61 de partido en el que Raúl Jimenez ha logrado poner la ventaja para su equipo y hacer justicia en el marcador. Tras el gol el entrenador del Burnley, Sean Dyche, ha buscado con los cambios encontrar más movilidad en la delantera con la entrada al campo de Chris Wood acompañado de Matej Vydra, no ha dado resultado más que un disparo que no ha encontrado portería del delantero checo del Burnley. Se sucedían las ocasiones del Wolverhampton y el tercer cambio del Burnley, quitar a Jeff Hendrick para meter a Ashley Westwood, ha sido un cambio defensivo para no encajar más goles y poder cazar alguna ocasión en el tramo final del partido. Al final del partido Johann Gudmondsson ha tenido la única ocasión clara del Burnley en toda la segunda parte.

Finalmente tras el partido deja a ambos equipos en situaciones muy distintas, al Wolverhamtpon a mitad de tabla con ocho puntos y en una posición tranquila y al Burnley en zona de descenso con tan solo un punto.