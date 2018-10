El West Ham vence al Everton y termina su mala racha

El West Ham logró vencer en condición de visitante y consiguió sus primeros tres puntos en la presente Premier League. Los dirigidos por el "ingeniero" Pellegrini lograron ser eficaces en ataque, con el ucraniano Yarmolenko como gran figura por su doblete, y sólidos en defensa.

Previa desfavorable

Los "Hammers" venía de una seguidilla de derrotas histórica, cuatro partidos en línea perdidos. Racha que no conseguían desde la temporada 10-11 en la que al final descendieron a segunda división. Además, el historial en Goodison Park no era alentador. Una victoria, tres empates y siete derrotas en sus últimas once visitas.

Por si fuera poco, el Everton es históricamente el equipo que más veces le ha ganado al West Ham, con 24, y el que más le ha marcado goles, con 80. La última vez que el equipo londinense ganó en la ciudad de Liverpool fue en marzo de 2016, en aquella ocasión vencieron por 2-3 al cuadro local.

Inicio soñado

Si bien, las primeras opciones claras fueron para el equipo local, remate de Walcott al min. 1 y de Digne al min. 2, el primer golpe lo daría el West Ham gracias a Yarmolenko. Al minuto diez, Arnautovic comandó una contra luego de un pase fenomenal desde el centro del campo. El austriaco avanzó metros y ante la salida del portero, se la dejó servida a Yarmolenko, quien soltó un zurdazo potente que dejó sin chances al golero Pickford. Un tiro, un gol para la escuadra visitante.

Los minutos posteriores al gol reflejaron un juego trabado y lleno de faltas. Los locales intentaron buscar la igualdad mediante el juego por las bandas, pero Zabaleta y Masuaku estaban finos en los cierres.

El Everton siguió insistiendo por bandas y al minuto 25 por poco empata el juego gracias a un gran centro de Digne que no logró conectar de la mejor manera el punta Tosun. Un minuto después, Gueye probó con un remate de media distancia por el balón se abrió por la zona izquierda del arco. Fabiansky mantenía su valla en cero.

Alegrías por duplicado

Al minuto 30 nuevamente sonreiría el West Ham. Pickford regaló un balón en la salida, Yarmolenko atacó por zona izquierda, encaró a su marcador, recortó hacia dentro y soltó un misil al palo derecho del arco "Blue". Golazo del atacante ucraniano. Dos llegadas, dos goles. Efectividad pura del cuadro visitante y desazón por doquier en los locales.

Reacción local

El Everton se sacudió después de ambos golpes y comenzóa buscar el partido con intensidad. Primero fue Sigurdsson al minuto 33 que intentó el descuento, luego de un gran centro de Digne. Tres minutos después, Tosun probó de derecha con un remate a ras de suelo pero Fabiansky controló con tranquilidad.

El West Ham aguantaba el resultado, valiéndose de las intervenciones de su portero y de faltas reiteradas en la mitad del campo. Masuaku fue prueba de ello al ser amonestado por juego peligroso.

Al final, cuando parecía que el Everton se iba al descanso con dos goles en contra, apareció la contratación estrella, Gylfi Sigurdsson. Kenny recibió un balón excelente de Gueye por banda derecha, el lateral avanzó y envió un centro que capitalizó el volante islandés con un cabezazo extraordinario. Nada pudo hacer Fabiansky que hasta el momento llevaba un partido de diez puntos.

Con el descuento, los "Toffees" se ilusionaban con una remontada en la segunda parte. Por ello también el ingreso de Bernard por Schneiderlin, el DT Silva quería que su equipo aprovechara las bandas para marcar diferencia.

Efectividad pura

El segundo tiempo inició de gran manera para ambos equipos, las llegadas no faltaron y se veía que más goles podían llegar.

A los tres minutos avisó el West Ham con un remate de Obiang que se fue sumamente desviado. Al minuto 54, Sigurdsson recibió un pase de zona izquierda, el volante se dispuso a rematar pero Obiang lo estorbaba. Penal reclamó todo Goodison Park pero Atkinson dejó continuar con el compromiso.

Al minuto 60 llegaría la alegría "Hammer". Arnautovic se juntó con Obiang entrando al área, el volante español aguantó y asistió de puntín al delantero austriaco que definió para poner el 1-3 en el marcador.

Trámite de ahí en adelante

El Everton buscó nuevamente el empate a la desesperada. La figura del equipo, Sigurdsson, intentó al minuto 63 con un derechazo desde fuera del área pero no ocurría mayor cosa en el arco de Fabiansky. Dos minutos después, Tosun probó con zurda ingresando al área pero el balón se iba por encima del pórtico rival. Oportunidad clarísima que desperdició el ariete turco.

La posesión e iniciativa era del cuadro local pero les faltó lo que al West Ham le sobró, efectividad y precisión. Con el ingreso de Lookman y Niasse, el Everton buscaba encontrarle la vuelta al encuentro pero cada aproximación era despejada por la férrea defensa visitante.

Por otro lado, el ingreso de Sánchez y Antonio en los "Hammers" sirvieron para que el equipo aguantara el resultado y de paso encontrar un resquicio a la contra que les diera el cuarto gol. El plan de Pellegrini en los últimos minutos era claro, defender la victoria como fuese.

Al minuto 83 llegaría la última clara del encuentro, a través del centro de costado. Digne recibió un balón por zona izquierda, de inmediato envió un centro preciso que conectó Niasse con derecha pero, el balón, rebeldemente, se estrellaba en el larguero. No le salía una a los "Toffees".

Al final el partido fue para el West Ham que concreta su primera victoria en la temporada, llegando a tres puntos, una diferencia de gol de -6 y ocupando la casilla 16. Si bien aún falta camino por andar, este puede ser el momento para que Pellegrini reorganice al grupo y corrija los errores de fechas pasadas. Nómina hay, un técnico capaz también, solo falta engranar cada pieza para ver el verdadero potencial del cuadro londinense en la presente Premier League.