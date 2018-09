Previa Southampton - Brighton: cierre de la quinta jornada

La quinta jornada de la Premier League se cerrará este lunes por la noche en el St. Mary's Stadium, cuando Southampton reciba al Brighton & Hove Albion en un encuentro en que ambos buscarán sumar su segunda victoria en el torneo.

Los Saints llegan al encuentro, luego de lo que fue el parate por fecha FIFA, tras lograr su primer triunfo liguero de la temporada luego de imponerse como visitante por 2-0 ante Crystal Palace. Mientras que los Seagulls arriban luego de empatar 2-2 en casa ante Fulham, en un choque los vio remontar una diferencia de dos goles que parecía una misión imposible.

Todo pasa por los delanteros

En el conjunto de Mark Hughes las dudas pasan por los delantero. El técnico de los Saints espera poder contar con el trío de números nueve Charlie Austin, Shane Long y Danny Ings.

Austin con una lesión en el bíceps femoral y Long con un problema en un dedo del pie han estado ausentes del entrenamiento esta semana y no llegan al 100 por ciento. Mientras que Ings, que ya lleva dos goles en esta Premier, tuvo una molestia que no lo dejó entrenar de lleno, pero estaría en el once titular.

Por el lado de los dirigidos por Chris Hughton la actualidad también pasa por los atacantes. Los Seagulls esperan mantener en forma al delantero Glenn Murray, que lleva tres tantos en lo que va de la liga, y para ello el técnico analiza en incluir como su acompañante a Florin Andone, uno de los fichajes veraniegos.

Murray ya lleva tres goles en liga | Foto: Premier League.

Pero la importancia de los delanteros de ambos conjuntos no solo pasa por el presente, sino que también por el pasado. Glenn Murray tiene buenos recuerdos al enfrentarse a Southampton, ya que anotó ante ellos en los dos encuentros de la Premier League la temporada pasada.

Mientras que Charlie Austin tiene a Brighton como su victima favorita. El delantero de los Saints le ha anotado siete goles en todas las competiciones a los Seagulls, más que a cualquier otro equipo de la liga.

Se conocen las caras

A pesar de que la temporada recién está dando sus primeros pasos, Southampton y Brighton ya se vieron las caras en esta campaña. Fue por la segunda ronda de la Carabao Cup -Copa de la Liga- y la victoria fue para el conjunto de Hughes, que se impuso por la mínima (1-0) en el Amex Stadium con gol de su numero nueve, Charlie Austin.

Con respecto al historial entres ambos equipos en Premier League, se enfrentaron dos veces y los dos choques se dieron en el marco de la pasada temporada liguera. Tanto el encuentro jugado en el Amex como en el St. Mary's terminaron en igualdades 1-1, y el delantero Glenn Murray se anotó en el marcador en ambas ocasiones.

Austin le dio el gol de la victoria en la Carabao Cup | Foto: BPI.

Palabra técnica

Previo al choque en el St. Mary's, tanto Chris Hughton como Mark Hughes hablaron sobre cómo se tomaron el receso por fecha FIFA, y ambos lo describieron como frustrante porque detuvo el ritmo de sus respectivos equipos.

"Estábamos empezando a tener un poco de ritmo y siempre es un poco frustrante que a poco del comienzo de la temporada haya un descanso, con 10 días en los que no hay un equipo completo. Pero hubiera sido más frustrante si hubiésemos llegado al receso con un resultado pobre", dijo el técnico de los Seagulls.

"A raíz de un buen desempeño y resultado contra Palace siento que estábamos llegando de buena forma, así que siento un poco de frustración, porque cuando tienes un buen resultado quieres respaldarlo con otro partido muy rápido y no hemos podido hacerlo", señaló el entrenador de los Saints.

Hughes y Hughton durante el partido por Carabao Cup | Foto: BPI.

Árbitro

El juez del partido entre Saints y Seagulls será Anthony Taylor. El árbitro de 39 de años arbitrará su quinto encuentro en esta temporada de Premier League, en la que lleva sacadas 16 tarjetas amarillas y ninguna cartulina roja. Junto a él estarán Gary Beswick y Adam Nunn como jueces de línea; y Chris Kavanagh como cuarto hombre arbitral.

Posibles alineaciones