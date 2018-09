Guía VAVEL UEFA Champions League 2018/19: Grupo G, entre históricos y viajes complicados

El pasado jueves 30 de Agosto se celebró desde el Forum Grimaldi de Mónaco el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 18/19. En el Grupo G quedó encuadrado el Real Madrid, vigente tricampeón de Europa, la Roma, semifinalista de la pasada edición de la Champions League, el CSKA de Moscú, subcampeón de la Premier rusa y el Viktoria Plzen, vigente campeón de la liga de la República Checa.

Este Grupo G se presupone asequible para el Real Madrid y la AS Roma, pero siempre con cierto sosiego ya que CSKA y Viktoria Plzen, pese a ser equipos de un potencial bastante inferior al del equipo madrileño y romano, pueden convertirse en rivales peligrosos por los viajes largos, el campo, las condiciones climáticas y la "olla a presió" del ambiente de sus estadios.

Real Madrid: a por la cuarta consecutiva

El más difícil todavía y en el contexto más complicado de los últimos años en la casa blanca. El Real Madrid, gran dominador de la competición, inicia su andadura en esta Champions al mismo tiempo que comienza a construirse el nuevo proyecto de Julen Lopetegui. Se fueron Zidane y Cristiano Ronaldo, dos de los máximos baluartes de las últimas Champions League, y especialmente con la pérdida de este último el equipo se ha resentido en la punta del ataque.

Han llegado jugadores jóvenes como Odriozola o Vinicius Jr, jugadores consagrados como Thibaut Courtois, y ha vuelto Mariano Díaz para, en distinta escala, ser importante en el ataque blanco. Este Real Madrid va a intentar no parecerse demasiado al de Zidane, optando por un juego de dominio con posesiones muy largas, presión en todo el campo y mucho dinamismo en ataque. Premisas distintas a las dadas temporadas atrás, pero con el mismo núcleo de plantilla que consiguió ganar tres veces consecutivas la Champions League. Otro de los cambios de este equipo son los nuevos roles de Karim Benzema y Gareth Bale, con un perfil mucho más de líderes en ataque respecto al que tenían temporadas atrás, y que por ahora les está sentando muy bien.

Foto: @RealMadrid

Quizás los puntos más débiles de este Real Madrid sean la falta de hambre de una plantilla que ha ganado tres Champions consecutivas y la implantación de un estilo distinto a lo jugado en las temporadas anteriores que –lógicamente- necesita tiempo para perfeccionarse. Este equipo ya ha hecho historia al levantar tres veces consecutivas la UEFA Champions League, algo que nadie ha hecho desde que se instauró el nuevo formato de competición, por lo tanto no tienen la obligación de otras épocas por conseguir la orejona. Sin embargo, el equipo dominador en esta competición seguro que estará luchando por conseguir la cuarta consecutiva y así engrandecer la leyenda.

AS Roma: una nueva ilusión

Buenos tiempos corren por la capital de Italia en la segunda temporada de Eusebio Di Francesco al frente de la AS Roma. Desde la llegada en el verano de 2017 de Monchi, el probablemente director técnico más conocido del planeta fútbol, la filosofía de la Roma ha cambiado radicalmente. Monchi fue el que eligió a Di Francesco como entrenador de la Roma y, como tiene acostumbrado, no falló. La temporada pasada, la AS Roma se convirtió en la gran revelación – junto con el Liverpool - de la UEFA Champions League. El conjunto romano consiguió clasificarse a las rondas finales en un grupo con el Atlético de Madrid y el Chelsea, y más tarde firmó una de las remontadas más inesperadas de la última década consiguiendo eliminar al FC Barcelona de Messi, Suárez y compañía. Fue el Liverpool, finalista de Champions, su verdugo en semifinales, pero igualmente la temporada fue magnífica.

Esta temporada, la Roma llega con el objetivo de, como mínimo, llegar a las rondas finales, ya que equipo tiene de sobra, pese a que se hayan ido de la entidad italiana el portero brasileño Allison, rumbo a Anfield Road y el belga Nainggolan, al Inter de Milán. Han fichado bien, sin demasiadas inversiones costosas, y con el objetivo de seguir creciendo como plantilla. Muy importantes van a ser esta temporada los tres fichajes para la medular romanista. Por un lado, el italiano Criscante, por otro, el campeón del mundo Steven Nzonzi y también el creativo pero irregular Javier Pastore. Además, Patrick Olsen, del Copenhague, ha sido el portero elegido para hacer olvidar a Alisson, y se han fichado dos jóvenes que pueden dar mucho que hablar esta temporada: Justin Kluivert y Ante Coric.

Foto: @OfficialASRoma

Con todas estas incorporaciones Monchi y Di Francesco –siempre de la mano- han conseguido mejorar la competitividad en todas las posiciones del equipo y por consecuencia han hecho un equipo aún mejor que el de la temporada pasada. El objetivo está claro, y no pasar de fase de grupos sería un motivo para hacer tambalear este proyecto que aún está empezando pero que pinta muy bien.

CSKA Moscú: el gigante ruso busca despertar

Grupo difícil para los pupilos del joven Victor Goncharenko, que tendrán complicado pasar a unos octavos de final a las cuales no llegan desde la temporada 2011/2012. El CSKA de Moscú llega a esta Champions League con una de las plantillas más jóvenes de todo el torneo (23,7 años) y con el objetivo, como mínimo, de quedar en tercer lugar ya que da plaza para la Europa League. El conjunto de la capital rusa quiere volver a ser importante en Europa; hay que recordar que junto al Zenit es el único equipo del país con un campeonato europeo, en concreto la UEFA cosechada en la temporada 2004-2005.

Pero lo cierto es que está viviendo un periodo de reconstrucción, ya que gran parte de la plantilla se ha marchado. Se fue su gran estrella, Aleksandr Golovin, al Mónaco por 35 millones de euros. También se marchó Vitinho al Flamengo y el medio israelí Bivras Natcho. Además, Musa también se ha ido (estaba cedido) y se han retirado los hermanos Berezutski e Ignashevich.

Foto: @pfc_cska

Para su vuelta a la Champions League han llegado jugadores como Abel Hernández para reforzar el ataque, el central islandés Magnùsson, procedente del Bristol City, o los jóvenes Nishimura, Oblyakov, Becao y Arnór Sigurdsson. Además, cuenta con jugadores experimentados como es el caso del capitán Igor Ankifeev, el lateral derecho Mario Fernandes o Alan Dzagoev. En este proceso de reconstrucción, habrá que estar muy atentos a un jugador muy joven en el que tienen puestas muchas esperanzas los hinchas del CSKA. Se trata de Fedor Chalov, jugador de tan sólo 20 años que lleva cinco goles en seis partidos de lo que llevamos de Premier rusa. El joven jugador ruso lleva varios años con el cartel de promesa del fútbol ruso y, en su primera temporada en el primer equipo del CSKA, no se está arrugando. Es un delantero rápido, que le gusta ir al desmarque, con buen tiro y mucho compromiso defensivo.

El Arena CSKA está preparado para la vuelta de su equipo a la UEFA Champions League siete temporadas después, con el firme objetivo de volver a ser el gigante ruso en Europa.

Viktoria Plzen: una cenicienta con el objetivo cumplido

El Doosan Arena de Plzen volverá a disfrutar de la UEFA Champions League por tercera vez en su historia, y eso significa que el verdadero objetivo del conjunto checo ya está cumplido. Desde comienzos del 2010 se ha instaurado como el equipo más importante de la República Checa, ganando seis de las últimas diez Fortuna Liga. La última vez que probó la miel de la Champions fue en la temporada 2013/2014, y precisamente fue en un grupo con el CSKA de Moscú (además del Bayern Munich y el Manchester City). En esa edición, el conjunto checo consiguió quedar por delante del CSKA y ganar el billete para la Europa League, y de cara a esta temporada ese es el sueño de los chicos de Pavel Vrba.

Foto: @fcviktoria_en

Este equipo cuenta con un núcleo de jugadores checos y eslovacos en casi su totalidad, salvo la excepción del joven atacante nigeriano Ubong Ekpai. No cuentan con grandes estrellas y su juego pasa por un fuerte rigor táctico y defensivo. Los jugadores más destacados de esta longeva plantilla son el eslovaco Patrik Hrosovsky, y los checos Jan Kopic y Michael Krmencik. El Plzen es, sin duda alguna, la cenicienta de este Grupo G, pero quiere rememorar la campaña en la que consiguieron el billete a la segunda competición continental y volver a colarse en la tercera plaza.

Opciones y calendario del Grupo G

Real Madrid y AS Roma, muy superiores al CSKA y al Viktoria Plzen por potencial futbolístico y económico, son los favoritos de ser los equipos clasificados para los octavos de final. La batalla por la tercera plaza va a ser dura entre los dos equipos del este de Europa, pero el CSKA parte con algo de ventaja con respecto a los checos.

JORNADA 1 (19/09/2018)

Real Madrid vs AS Roma Viktoria Plzen vs CSKA Moscú

JORNADA 2 (2/10/2018)

CSKA Moscú vs Real Madrid AS Roma vs Viktoria Plzen

JORNADA 3 (23/10/2018)

Real Madrid vs Viktoria Plzen AS Roma vs CSKA Moscú

JORNADA 4 (07/11/2018)

CSKA Moscú vs AS Roma Viktoria Plzen vs Real Madrid

JORNADA 5 (27/11/2018)

Viktoria Plzen vs CSKA Moscú AS Roma vs Real Madrid

JORNADA 6 (12/12/2018)