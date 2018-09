Benfica vs Bayern Múnich en vivo y en directo online en Champions League 2018

Bienvenidos todos los lectores de VAVEL a la retransmisión del partido S.L. Benfica vs Bayern Munich en vivo, perteneciente a la primera jornada de la Champions League 2018/19. El encuentro tendrá lugar este miércoles 19 de septiembre, en el Estádio Da Luz a partir de las 20:00 horas.

Fotomontaje VAVEL Dani Souto

Toda la información del encuentro con la previa del partido Benfica vs Bayern Múnich. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

Foto: Getty Images

Para llegar al grupo E de la Champions League 2018-2019, el equipo de las águilas tuvo que pasar por dos fases previas de clasificación. En estas eliminó al Fenerbahce turco y al PAOK de Atenas. Desde que comenzó su presente temporada ha jugado nueve partidos, cuatro por Champions y 5 de liga, ha obtenido 3 empates y seis victorias. Ha marcado 17 goles en ambos torneos y ha recibido tan solo cinco. Su mayor goleador de la temporada es Pizzi con 6 tantos.

Foto: Getty Images

Tras la lesión de su goleador y número 10 Jonas, el deber de goleador lo asumió el talentoso mediocampista Pizzi. Sin ser un jugador conocido por anotar muchos goles, ha sabido suplir esta baja en su equipo mientras sus compañeros alcanzan la confianza y el nivel esperado para ser ese delantero letal que busca el técnico Rui Vitoria.

Foto: Getty Images

Por su parte, Eduardo “El Toto” Salvio no ha dejado de ser protagonista del Benfica desde su llegada en 2010 por primera vez a la institución. Esta temporada ha marcado 3 goles en todas las competencias y 3 asistencias. Ha jugado todos los partidos y es un inamovible del técnico.

Foto: Getty Images

El Bayern Munich ha comenzado la temporada 2018-2019 de la mejor manera y espera hacer lo mismo en la Champions. De sus cinco partidos oficiales de esta temporada, ha ganado todos marcando 15 goles y recibiendo tan solo tres. Es puntero de la Bundesliga pero esta temporada buscará el título que se le ha escapado los últimos cinco años, la ansiada orejona.

Foto: Getty Images

El fantasma de las lesiones siempre está presente en el gigante bávaro y esta campaña no es la excepción. El partido pasado frente al Bayer Leverkusen, Corentin Tolisso y Rafinha fueron sustituidos por lesiones. El primero sufrió una ruptura en los ligamentos cruzados de su rodilla derecha y será baja por gran parte de la temporada, el brasileño por su parte tiene comprometidos los ligamentos de su tobillo debido a una rotura parcial en estos por una patada criminal que recibió de Bellarabi.

Foto: Getty Images

Del mismo modo cuenta con un superávit de mediocampistas así que la baja de Tolisso no será del todo mala. Entre los volantes que destacan en el equipo alemán y que buscará ganarse un lugar en el once de Niko Kovac por las lesiones es James Rodríguez. James registró 8 goles y 13 asistencias en la temporada anterior y era uno de los inamovibles de Jupp Heynckes pero el nuevo cuerpo técnico no piensa igual y el colombiano tendrá que adaptarse para encontrar minutos.

Foto: Getty Images

Hablar del Bayern también está relacionado con su goleador Robert Lewandowski. El polaco ha anotado seis goles en los cinco partidos oficiales que ha disputado esta temporada.

Foto: Getty Images

Ambos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones, cinco victorias para los alemanes y tres empates, ninguna victoria para los lusitanos. Por Champions solo se han enfrentado en cuatro ocasiones con un saldo de dos victorias para el Bayern y dos empates. El recuerdo más reciente fue la serie de cuartos de final de Champions donde se impuso el equipo de Múnich.

Foto: Getty Images

El partido se disputará en el Estádio da Luz en Lisboa, Portugal. El estadio tiene capacidad para 64,642 espectadores y fue la sede la final de la Champions en 2014.

Foto: Getty Images

El español Mateu Lahoz será el árbitro encargado de dirigir el partido entre Benfica y Bayern Munich por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. Lahoz fue el colegiado encargado en cuatro partidos la temporada pasada en el torneo continental, entre ellos la derrota del Bayern por 0 3 a manos del PSG.

Foto: Getty Images

En rueda de prensa, el entrenador del Bayern Munich, Niko Kovac, dijo que "El Benfica es el más laureado de Portugal. La pasada temporada no les fue del todo bien. El club quiere volver a atacar con el apoyo de sus hinchas. Mañana no será fácil, pero estaremos preparados"

Además agregó que "Juegan con mucha velocidad y agresividad. Ahora lideran la clasificación. Defenderán muy bien, pero en casa querrán atacar y ganar. Tendremos nuestras ocasiones".

Foto: Getty Images

Por su parte, Rui Vitoria dijo “jugaremos contra uno de los mejores equipos en Europa, lo cual nos motiva mucho.” “Debemos ser un equipo riguroso e inteligente.” Por ultimo recordó al ex jugador del Benfica, Renato Sanches y dijo que “le deseo a Renato lo mejor, excepto en los partidos contra nosotros.”