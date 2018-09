Once ideal de la Bundesliga sofascore de la 3° jornada

Finalizada ya la tercera jornada de la Bundesliga, muchas cosas positivas nos dejaron, y llega la hora de analizar la actuación de los mejores hombres en cancha en el campeonato teutón, esto será posible gracias a Sofascore, media partner de VAVEL, que semanalmente ofrece un once ideal con los jugadores que más hayan destacado en sus respectivos partidos, y a partir de esta semana la sección de Alemania se une a este análisis.

Portero

YANN SOMMER

El guardameta suizo fue el mejor en su posición en lo que fue esta tercera jornada de la Bundesliga. Sommer fue nombrado como el mejor jugador del partido, y no es para menor. Fue uno de los principales pilares de la victoria del Gladbach ante el Schalke 04, que si bien es cierto, ha tenido un mal arranque de temporada, la victoria no le quita mérito a los potros que jugador un gran partido y aunque Sommer recibió un gol, sus seis tapadas lo hicieron realizar un gran partido y convertirse en la figura del encuentro.

Foto: @borussia_es

Puntuación: 7.8

Defensas

ENRICO VALENTINI

El lateral derecho del Nuremberg realizó un gran partido ante el Werder Bremen, fue uno de los mejores jugadores de su equipo. Constantemente estuvo subiendo mucho al ataque colaborando con sus compañeros, llegó en varias oportunidades al área rival, generando mucho peligro con los centros. Realizó tres pases claves y tuvo un acierto de 67% de los pases intentados.

Foto: @1_fc_nuernberg

Puntuación: 7.7

MATTHIAS GINTER

El central de los potros realizó un partido más que correcto, estuvo impasable por arriba y siempre estuvo limpio en todas sus entradas, ya que no cometió ninguna falta. Fue uno de los principales responsables de la victoria ante el Schalke 04, victoria que los metió de lleno en los cuatro primeros puestos de la clasificación. Estuvo muy seguro en sus salidas, como siempre elegante, tuvo un 88% de acierto en sus pases, por lo que jugar en corto con él, es una buena opción. Lo más importante para él en este encuentro, además de su solidez defensiva es que logró marcar un gol que sirvió para abrir el marcador, apenas en el minuto tres, tras un centro de Hofmann y un cabezazo soberbio de Ginter.

Foto: @borussia_es

Puntuación: 8.0

ABDOU DIALLO

Diallo es uno de esos centrales prometedores y llegó al Borussia Dortmund a darle esa solvencia defensivo que tanto hizo falta la temporada pasada. En su partido ante el Eintracht Frankfurth fue toda una garantía para la posesión del balón y para las salidas en corto, logró entregar 105 pases de forma correcta, lo que significó un 91% de acierto en los pases. Además de su solvencia defensiva y su buen trato del balón, también demostró que sabe irse al ataque. Fue el encargado de abrir la lata del encuentro en el minuto 36

Foto: @BVB

Puntuación: 8.3

EMILIANO INSÚA

El partido que cerró la jornada tres de la Bundesliga fue entre el Friburgo y el Stuttgart que realmente fue un partidazo que finalizó 3-3, con una gran actuación del lateral izquierdo del Stuttgart Emiliano Insúa quien se destacó como uno de los jugadores más importantes del encuentro con una asistencia y un gol. El gol sirvió para igualar las acciones a uno al final del primer tiempo. La asistencia la repartió en el minuto 55 para poner el partido 2-3 con un centro medido a la cabeza de Mario Gómez.

Foto: @VfB

Puntuación: 7.9

CENTROCAMPISTAS

KARIM ONISIWO

El austriaco fue el jugador más destacado del Maguncia en esta jornada y aunque no contribuyó directamente con goles y asistencias, su presencia fue fundamental para la victoria del equipo ante el el Augsburgo. Sofascore lo valoró en 8.6 porque tuvo una labor de mucho sacrificio y entrega. Al final del partido se pudo conocer que tenía una leve conmoción cerebral pero se espera que pueda jugar este fin de semana.

Foto: @mainz05_es

Puntuación: 8.6

THIAGO ALCANTARA

El hispanobrasileño como siempre estuvo muy seguro a la hora de entregar el balón, realizó 128 pases correctos, lo que significó un 91% de acierto. Se asoció con James Rodríguez para conseguir el tercer y definitivo tanto de su equipo ante el Bayer Leverkusen. Jugó los 90 minutos y fue una de las figuras de su equipo ya que la temprana salida de Corentin Tolisso, lo hizo ser el generador de juego en la mitad de la cancha bávara.

Foto: @Thiago6

Puntuación: 7.8

JÉRÔME GONDORF

Gondorf fue el jugador más destacado en el empate del Friburgo ante el Stuttgart, le tocó siempre remar contra la corriente. Estuvo muy activo por varios sectores de la cancha y además de aportar dos goles (uno de ellos de tiro libre) siempre ayudó a sus compañeros en defensa. Totalmente acertado su colocación en este once, un jugador al que hay que seguir muy de cerca.

Foto: @scfreiburg

Puntuación: 8.3

PHILIPP MAX

Sofascore decidió anexa a Philipp Max en este once como extremo por la banda izquierda, aunque su posición realmente es la de lateral por esa banda. Sus subidas lo hacen un jugador más que interesante y no es para menos, el germano la temporada pasada fue el jugador que más asistencias repartió y se convirtió en uno de los jugadores más determinantes de la Bundesliga. Y aunque en este partido no realizó ninguna asistencia, siempre fue una amenaza para los jugadores de la banda derecha del Mainz.

Foto: @FCAugsburg

Puntuación: 7.5

DELANTEROS

MARIO GÓMEZ

Llegamos a los killers, y sofascore por supuesto no se olvidó de super Mario Gómez quien fue uno de los jugadores más determinantes del partido del Stuttgart ante el Friburgo, el gigante alemán se fue con par de goles en la bolsa y ayudó a que su equipo consiguiera el empate ante el Friburgo que al final supo a poco porque dominaron gran parte del encuentro.

Foto: @VfB

Puntuación: 8.3

TIMO WERNER

El delantero alemán sigue demostrando que es uno de los mejores delanteros del país teutón, y es que su explosividad como pocos en la liga, vuelve loco a sus rivales y es una ventaja con la que siempre juega el Leipzig. Ante el Hannover marcó dos de los tres goles de su equipo que le terminó dando la victoria 3-2.

Foto: @DieRotenBullen

Puntuación: 8.1

ONCE IDEAL