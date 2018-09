Puntuaciones VAVEL, jornada 5 Premier League: Inglaterra, a los pies de Hazard y el Liverpool

Una vez finalizada la quinta jornada de la Premier League, es momento de analizar las actuaciones desde los aspectos positivos y negativos. Burnley continúa en las sombras y Sean Dyche comienza a caminar por la cuerda floja, mientras que Chelsea y Liverpool visten sus mejores trajes con pleno de victorias. Además, West Ham sumó sus primeros puntos, Raúl Jiménez se adueña del Wolverhampton y Bernardo Silva muestra su nivel con el Manchester City.

Castigado | Burnley

Burnley continúa sin conocer el triunfo | Foto: Burnley

El panorama sigue muy oscuro para Sean Dyche y sus dirigidos, luego de una nueva derrota en la Premier League y habiendo quedado fuera del anhelo de la UEFA Europa League. Los 'Clarets' cayeron ante Wolverhampton y sumaron así su cuarta derrota consecutiva en cinco jornadas, habiendo sumado solamente un punto en el primer encuentro, frente al Southampton.

1 | Raúl Jiménez

Raúl Jiménez lleva dos goles en la temporada actual | Foto: Premier League

Continuando con el encuentro entre Burnley y Wolverhampton, Raúl Jiménez fue el gran héroe de la tarde, convirtiéndose cada vez más en un pilar fundamental para el equipo que dirige Nuno. El mexicano contó con varias ocasiones claras, sin estar muy fino en la definición, pero logró convertir a mitad del segundo tiempo, sumando su segundo gol en cinco jornadas con la camiseta de los 'Wolves'.

2 | Bernardo Silva

Bernardo Silva se adueña del City | Foto: Manchester City

Que 'Pep' Guardiola diga que su Manchester City es "Bernardo Silva y diez más", habla de lo importante que es ese futbolista para el entrenador. La lesión de Kevin De Bruyne y sus rendimientos en el campo de juego le han valido la confianza de Guardiola y una titularidad que, hasta el momento, parece imposible arrebatarle. En el duelo ante Fulham, firmó una efectividad del 88% en sus pases, marcando el ritmo y generando juego ofensivo para los 'Citizens'.

3 | Ryan Fraser

Ryan Fraser tuvo un gran partido ante Leicester | Foto: Premier League

El jugador del Bournemouth no cesa de brindar buenas actuaciones. Ante Leicester City, marcó dos goles y brindó una asistencia, coronando un partido casi perfecto, en el que fue amo y señor del mediocampo. Con un 75% de pases correctos, Fraser continúa siendo uno de los jugadores más desequilibrantes en este inicio de Premier League.

4 | Andriy Yarmolenko

Yarmolenko le dio el triunfo a los de Pellegrini | Foto: Premier League

El ucraniano convirtió un doblete para el primer triunfo del West Ham en lo que va de temporada. A sólo once minutos de comenzado el encuentro y a la media hora, Yarmolenko logró firmar dos tantos que le permiten a los 'Hammers' quedarse por primera vez con el triunfo, luego de haber caído en los cuatro duelos anteriores.

5 | Eden Hazard

Hazard vive su mejor momento en Chelsea | Foto: Premier League

Nada más se puede agregar del volante belga. Los elogios quedan chicos para uno de los mejores futbolistas del mundo en este momento. Con un muy buen rendimiento en el Mundial de Rusia 2018, Hazard confirmó su continuidad en el Chelsea, pese a haber sido el objetivo principal del Real Madrid, y sus fanáticos no pueden estar más felices.

Hazard convirtió tres goles en el triunfo de Chelsea sobre Cardiff City, sumando 5 en la misma cantidad de encuentros, lo que le permite liderar la tabla de goleadores de la presente temporada de Premier League.

Equipo VAVEL: Liverpool

Cual aplanadora, el Liverpool no para y derriba todo a su paso, sin importar qué equipo sea. Chelsea también suma pleno de victorias, pero los 'Reds' no solo convencen desde el juego, sino que no dan respiro a sus rivales, habiendo recibido solamente dos goles en cinco jornadas y convirtiendo once tantos.

Con los ajustes necesarios tras la última temporada, en este inicio de campaña se puede observar a un Liverpool que no solo quiere repetir lo del año pasado, sino que buscará mejorarlo.