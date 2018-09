Previa Manchester City - Lyon: El camino hacia la gloria inicia en casa

Será el segundo día de actividades en la UEFA Champions League en su fase de grupos y tras estos juegos ya se habrá visto el poderío que traen los equipos al comienzo del torneo. Con el paso de los años, el Manchester City ha ido cobrando protagonismo hasta convertirse en uno de los grandes favoritos. Los ingleses buscarán tener el temple necesario para manejar el favoritismo que tienen encima para dejar atrás esas malas exhibiciones que tuvieron los últimos años en fase de eliminación directa.

El rival para este esperado debut en el Etihad no será nada sencillo. Lyon llega a está fase con la ilusión de convertirse en un caballo negro de la competencia, gracias a todo el talento juvenil que tiene en sus filas. Tener tantos jugadores con una edad menor a los 24 años, podría ser un volado, tomar la motivación de jugar este torneo o que los nervios se apropien de los jugadores y no respondan en la cancha.

El objetivo es arrollar a todos

Tras la dolorosa eliminación que sufrió el Manchester City la edición anterior de la Copa de Campeones en la fase de cuartos de final, él hambre para esta ocasión es lograr levantar su primera 'Orejona' en la historia. Con un equipo que se ha comportado como de élite en la Premier League, querrán tener ese dominio, ahora en Europa y desde el primer juego.

Foto: Manchester City

Cita en un grupo que es complicado

El Olympique Lyon está de regreso en la máxima competición de clubes y tiene la espinita de por fin convencer a nivel internacional que sus cartas le dan para pelear en una fase de grupos. Comandados por Memphis Depay y el campeón del mundo Nabil Fekir, los jóvenes franceses tienen el deseo de avanzar a la fase de eliminación directa.

Foto: Lyon

Antecedentes

Será esta, la primera ocasión que Manchester City y Lyon se vean las caras en partido oficial. Es por eso, que será algo complicado para los dos estrategas poder descifrar al 100% cómo se comportarán ante un esquema que siempre busca ser ofensivo en busca de anotaciones y obtener los tres puntos en casa.

Man. City como siempre en la Premier

La regularidad es el calificativo que desde el año pasado adquirió el equipo de Pep Guardiola cuando se presentaba en cualquier cancha de Inglaterra. El fin de semana pasado no tuvieron problemas para golear (3-0) al Fulham en su casa y así mantener la tercera posición de la tabla. Los 'Ciudadanos' podrían tener la baja de David Silva y el Kün Agüero, porque se les vio tocados en la cancha e inclusive el atacante argentino saldría de cambio.

Foto: Premier League

Sorpresivo empate

El sábado anterior, le tocó al cuadro blanco visitar la casa del Caen en una fecha más de la Ligue One. Parecía que el tramité del partido para los visitantes estaba definido a su favor con dos jugadores más en la cancha, pero el Caen lució rebelde y se puso arriba (2-1) con 15 minutos por disputar. Fue entonces cuando relució el talento del Lyon para rescatar una unidad y no dejar escapar las posiciones de honor en Francia.

Foto: OL

Ruedas de prensa

No salió Pep Guardiola a declara, sino que fue su asistente Mikel Arteta quién habló de lo que será el partido sin Guardiola en la cancha. "La preparación del partido hasta el momento, ha sido normal, como cualquier otro partido. Mañana que no tendremos comunicación con Pep buscaremos que no afecte esto. Trataré de tomar las mejores decisiones en función del equipo", dijo el auxiliar que estará al mando del equipo por la suspensión del estratega español.

Foto: Champions League

Por otro lado, previo al reconocimiento de cancha, Bruno Genesio mencionó esto en conferencia de prensa. "Esta es una semana muy importante para nosotros. Estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones. La Champions League es una competencia que motiva a cualquiera. Porque tiene el máximo nivel para cualquier club", declaró.

Foto: OL

Árbitro Central

En está ocasión será desde Italia quién venga a poner orden al encuentro. Daniele Orsato se encargará de pitar el juego en Manchester. Central que cuenta con experiencia en todas las competiciones de Europa, pero que el verano pasado no pudo dirigir en Rusia 2018.

Foto: Scottish Sun

Posibles alineaciones