Previa Benfica – Bayern Múnich: el campeón alemán visita Lisboa con la intención de comenzar con el pie derecho el sueño europeo

Se ha puesto en marcha una nueva temporada del torneo de clubes de mayor prestigio a nivel mundial, la Liga de Campeones de la UEFA. Donde los mejores equipos de las grandes ligas europeas se enfrentan entre si con la intención de coronarse como los reyes del fútbol del viejo continente.

Este miércoles, cuando el reloj marque puntualmente las 21:00 horas, el Benfica recibe en el Estadio Da Luz al campeón alemán Bayern Múnich por la primera jornada del Grupo E, grupo que la completan el AEK de Atenas y el Ajax holandés.

¿Cómo llegan?

Ambos equipos llegan a este encuentro con un presente muy similar en sus respectivas ligas locales. Con tres triunfos y un empate los locales son líderes con 10 unidades tras haberse jugado cuatro jornadas de la Liga NOS, mientras que los de Múnich también son líderes en la Bundesliga con puntaje perfecto tras haberse jugado tres jornadas.

Debemos remarcar que el conjunto de Lisboa ha tenido que superar dos fases previas para llegar a la fase de grupos de la Liga de Campeones, mientras que el Bayern se ha clasificado de manera directa tras haberse coronado nuevamente como Campeón en la Bundesliga pasada.

Antecedentes entre ambos

Portugueses y alemanes ya se han enfrentado en reiteradas ocasiones, específicamente en ocho, con un balance positivo a favor de los alemanes que nunca han caído derrotados ante los portugueses, registrando cinco victorias y empatando en tres ocasiones.

En UEFA Champions League se han enfrentado cuatro veces, donde se han registrado dos triunfos de los muniqueses y dos igualdades. El enfrentamiento más reciente entre ambos fue en el año 2016, donde el conjunto bávaro eliminó al Benfica con un global de 3-2 para acceder de esa manera a semifinales del torneo en aquella ocasión.

Palabra de los entrenadores

“Es motivante para nosotros enfrentar a uno de los mejores de europa”

Rui Vitória, entrenador del conjunto local charló en rueda de prensa en la previa e indicó que para su equipo es motivante arrancar enfrentando al Bayern, al que lo considera uno de los mejores equipos del viejo continente, por lo que su ambición y la de sus dirigidos aumenta. “La calidad del equipo del Bayern no quita nada de lo que es nuestra ambición”, expresó.

Rui Vitória en rueda de prensa / FOTO: SL Benfica

Prosiguió, advirtiendo que para obtener un resultado positivo deben mantener la concentración durante todo el partido y jugar de forma inteligente, “Tenemos que ser un equipo inteligente, concentrado y riguroso. Trabajamos con ideas claras de lo que queremos hacer, debemos ser astutos y tener una determinación muy grande para tratar de ganar el juego”, indicó. También hizo incapié en que deben ser fuertes desde el punto de vista táctico, Vitória, culminó la conferencia de prensa mandado un “recado” a Renato Sánches, el volante con pasado en el conjunto de Lisboa, “Deseo mucho éxito a Renato, menos en los juegos ante nosotros”, concluyó entre risas.

Por su parte, Niko Kovac, entrenador del representativo visitante también charló ante los medios para brindar declaraciones en la previa. En la misma, el entrenador croata hizo un análisis de lo que puede acontecer el dia del partido.

“No será un partido fácil, pero estamos preparados”

Kovac reconoció que el encuentro no será nada sencillo debido a que el conjunto portugués querrá reivindicarse ante sus aficionados tras la mala campaña en la temporada anterior y para ello harán sentir su localía, “El Benfica es el más ganador de Portugal, la temporada pasada no les fue del todo bien y querrán atacar de nuevo, con el apoyo de sus hinchas. No será un partido fácil, pero estaremos preparados”, expresó.

Niko Kovac en la previa / FOTO: FC Bayern

El entrenador croata dirigirá su primer partido en Liga de Campeones, “Es una gran alegría”, expresó, prosiguió, remarcando la importancia del cotejo ya que se trata del primer partido, donde no perder puntos es vital. “El primer partido en fase de grupos siempre es muy importante, sea la competición que sea, el resultado te puede dar o quitar tranquilidad. Una victoria sería muy importante”, agregó, reconociendo claramente cuales son sus ideas ante los portugueses.

Sin duda un tema que no se puede dejar pasar en el conjunto de Múnich son las lesiones, algo que últimamente se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el club. Al principio de temporada existía una sobrepoblación en la plantilla, sobre todo en el medio sector, por lo que los directivos decidieron vender a algunos futbolistas, considerando que sería complicado que puedan tener continuidad en el equipo.

Arturo Vidal (FC Barcelona), Sebastian Rudy (Schalke 04) y Juan Bernat (PSG) se han marchado buscando obtener mas oportunidades en nuevos equipos. Sin embargo, el fantasma de las lesiones se hizo nuevamente presente en Múnich dado que Kingsley Coman, Corentin Tolisso y Rafinha no estarán disponibles durante mucho tiempo debido a fuertes lesiones que llevará cierto tiempo de recuperación. Y por si esto fuera poco, debemos remarcar que Thiago Alcántara y Leon Goretzka también han sufrido molestias en estos últimos días, aún así, serán de la partida del juego de este miércoles, eso sí, no estando al 100%.

Kovac, por supuesto también habló sobre ese tema pero dejó en claro que tiene suficiente material para hacer que eso no afecte a su plantel. “No tengo miedo, si, estoy triste, pero no busco excusas. Vamos a manejar eso con los jugadores que están disponibles”, concluyó, tratando poner calma con respecto a ese tema en concreto.

¿Conseguirá el Benfica su primera victoria ante el Bayern Múnich?, o ¿Los bávaros se reafirman como favoritos del grupo con un triunfo a domicilio? ¡Lo sabremos cuando Mateu Lahoz marque el pitido final del cotejo en Lisboa!

Posibles alineaciones: