Sarri: "El partido ante el PAOK es el más importante y difícil del grupo"

Chelsea dará su primer paso en la Europa League en tierras griegas ante el PAOK Salónica, un conjunto que según el entrenador Maurizio Sarri le pondrás las cosas difíciles a su equipo desde el plano futbolístico y no por el hostil ambiente del estadio.

"Queremos controlar el partido con nuestra posesión, pero sé que será difícil"

"Nuestro objetivo es en primer lugar calificar, y luego calificar en primer lugar en nuestro grupo. Entonces, para ganar nuestro grupo, el partido de mañana es el más importante del grupo porque es el encuentro más difícil", señaló el italiano durante la conferencia de prensa previa al choque.

"Estoy preocupado por el oponente porque es un equipo muy bueno, no por el ambiente en el estadio. He visto los cuatro partidos jugados por el PAOK en los play-offs de la Champions League. Han ganado contra el Basilea, el Spartak de Moscú, empataron contra el Benfica en Portugal. Tenemos que hacer un muy buen partido si queremos ganar puntos", agregó Sarri.

Hazard no viajó y se quedó descansando en Londres | Foto: Premier League.

El técnico italiano también explicó la sorpresiva ausencia de Eden Hazard, quien al igual que David Luiz, Mateo Kovacic y Emerson Palmieri no formaron parte del grupo de jugadores que viajaron a Grecia para el debut.

"Eden Hazard me dijo después de la selección nacional, y el partido contra Cardiff, que estaba un poco cansado, así que pensé que sería mejor para él quedarse y descansar", confirmó Sarri, y agregó: "David Luiz está en Cobham. Está jugando muy a menudo ahora después de seis meses sin jugar, así que pensé que sería mejor para él tener entrenamiento y descansar. Kovacic tuvo una pequeña lesión en el último partido contra Cardiff".

El entrenador no quiso de indicios sobre el posible once que pondrá en cancha ante PAOK, señaló que durante la primera parte de la temporada es importante mantener una base para que el equipo se solidifique y remarcó que no sabe si habrá lugar para Ruben Loftus-Cheek en el equipo titular ante los griegos.